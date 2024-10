4 loại trái cây mệnh danh là “cỗ máy thời gian” làm chậm quá trình lão hóa, phòng đủ thứ bệnh

Chất chống oxy hóa là những hợp chất có khả năng trung hòa các gốc tự do, bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào do quá trình oxy hóa. Trái cây là một trong những thực phẩm chứa nhiều loại chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe, làm chậm lão hóa. Ví dụ như: vitamin C, vitamin E, flavonoid, carotenoid, và polyphenol.

Tại sao chất chống oxy hóa trong trái cây giúp phòng bệnh, làm chậm lão hóa?

Chất chống oxy hóa trong trái cây vừa giúp làm chậm lão hóa lại phòng nhiều bệnh tật (Ảnh minh họa)

Chất chống oxy hóa trong trái cây đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình lão hóa và phòng ngừa bệnh tật vì những lý do sau:

- Bảo vệ tế bào: Chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào và DNA khỏi tổn thương, từ đó làm chậm quá trình lão hóa.

- Ngăn ngừa lão hóa da: Các chất như vitamin C và E có trong trái cây giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm. Chúng cũng hỗ trợ sản xuất collagen, giúp duy trì độ đàn hồi và làm giảm nếp nhăn.

- Phòng ngừa bệnh mãn tính: Stress oxy hóa có liên quan đến nhiều bệnh như tim mạch, ung thư và tiểu đường. Chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh này.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Chất chống oxy hóa cũng góp phần củng cố hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác.

4 loại trái cây làm chậm quá trình lão hóa, phòng nhiều bệnh tật

Dưới đây là 4 loại trái cây cực giàu chất chống oxy hóa mà chúng ta dễ dàng tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày:

Quả việt quất

Chất chống oxy hóa chính của việt quất là Anthocyanin, chịu trách nhiệm tạo ra màu sắc đỏ, tím và xanh lam cho thực vật. Ngoài ra còn có vitamin C, vitamin E, quercetin.

Việt quất cực giàu chất chống oxy hóa anthocyanin (Ảnh minh họa)

Hàm lượng anthocyanin của việt quất cao, giúp bảo vệ các tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe tim mạch. Việt quất cũng giúp cải thiện trí nhớ và sức khỏe não bộ rất tốt.

Vitamin C và E trong việt quất giúp làn da tươi trẻ lâu hơn. Quercetin phòng nhiều bệnh ung thư và kháng viêm tốt, đặc biệt có ích với sức khỏe tim mạch.

Quả lựu

Chất chống oxy hóa chính của lựu bao gồm Punicalagin, vitamin C. Bên cạnh đó trái cây này cũng chứa lượng đáng kể chất chống oxy hóa khác như Anthocyanin, Ellagitannin, Axit phenolic, vitamin E.

Punicalagin là một hợp chất mạnh mẽ có khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Nó cũng hỗ trợ sức khỏe da, đồng thời giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa ung thư.

Lựu chứa một lượng lớn vitamin C giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch và tăng cường sản xuất collagen, giúp da khỏe mạnh. Ellagitannin có khả năng chống viêm và chống ung thư, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Anthocyanin tốt cho não bộ và tim mạch.

Quả dâu tây

Chất chống oxy hóa chính của dâu tây là Vitamin C, flavonoid. Ngoài ra còn có Anthocyanin, Ellagic Acid, Axit phenolic, Vitamin E.

Dâu tây chứa hàm lượng vitamin C cao, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ sản xuất collagen, từ đó giúp da săn chắc và khỏe mạnh. Flavonoid và Anthocyanin có tác dụng chống viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cải thiện chức năng não.

Ellagic Acid có khả năng chống viêm và chống ung thư, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Các axit phenolic trong dâu tây cũng có khả năng chống viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Còn vitamin E ở dâu tây dù ít hơn so với vitamin C nhưng cũng góp phần bảo vệ màng tế bào và giúp ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do.

Ăn dâu tây thường xuyên giúp đẹp da, làm chậm lão hóa (Ảnh minh họa)

Quả nho tím

Chất chống oxy hóa chính trong nho tím bao gồm Resveratrol, Quercetin, Anthocyanin. Trái cây này cũng chứa lượng đáng kể vitamin C và Axit phenolic.

Resveratrol là một loại polyphenol nổi tiếng có trong nho tím, đặc biệt là trong vỏ. Resveratrol có tác dụng chống viêm, bảo vệ tim mạch, và có thể giúp cải thiện chức năng não. Quercetin có đặc tính chống viêm và chống dị ứng, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch và có thể giúp cải thiện khả năng miễn dịch.

Anthocyanin chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, đồng thời có tác dụng giảm viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch. Nho tím cũng chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ tế bào, tăng cường hệ miễn dịch, và hỗ trợ sản xuất collagen cho làn da.

Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This