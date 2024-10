4 loại rau tăng đường huyết còn nhanh hơn thịt cá, người tiểu đường tốt nhất không nên ăn nhiều

Ai cũng nghĩ rằng ăn rau là tốt, nhưng thực tế không phải loại rau nào cũng an toàn cho người tiểu đường.

Đối với người tiểu đường, việc lựa chọn rau phù hợp rất quan trọng, vì một số loại rau tưởng chừng vô hại lại có thể gây ra những biến động lớn trong lượng đường huyết nếu không được tiêu thụ đúng cách.

Dưới đây là 4 loại rau tăng đường huyết còn nhanh hơn thịt cá mà người tiểu đường nên tránh xa.

4 loại rau tăng đường huyết còn nhanh hơn thịt cá

1. Củ sen

Theo Aboluowang, mặc dù củ sen có chỉ số đường huyết (GI) thấp (GI=32.6), nhưng nó chứa 11.5% carbohydrate. Đối với người tiểu đường, củ sen có thể dùng thay thế một số thực phẩm chủ yếu do nó giàu chất xơ và tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều củ sen như các loại rau khác.

2. Bí ngô

Bí ngô có chỉ số GI cao (GI=75) và chứa 15% carbohydrate, tạo ra 56 kcal/100g. Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of the American College of Nutrition, các thực phẩm có GI cao có khả năng gây tăng đường huyết nhanh chóng, do đó không nên lạm dụng bí ngô trong bữa ăn hàng ngày.

3. Dưa cải muối

Dưa cải có chứa rất nhiều muối, dù đây không phải loại gia vị chính ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, nhưng việc ăn nhiều muối sẽ làm tăng huyết áp, dễ tăng cân, có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin. Chính điều này đồng nghĩa với việc khiến cho insulin hoạt động kém, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

4. Khoai tây

Khoai tây có chỉ số GI dao động từ 60-87, tùy thuộc vào cách chế biến (khoai tây nghiền có GI cao nhất là 87). Ăn khoai tây chiên, hấp hay nghiền đều có thể làm tăng nhanh đường huyết, do đó người tiểu đường nên hạn chế và thay thế bằng các thực phẩm khác có chỉ số đường huyết thấp hơn.

Vậy người tiểu đường nên ăn loại rau củ nào?

Người tiểu đường cần chọn những loại rau có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giàu chất xơ và có tác dụng ổn định đường huyết.

Những loại rau này không chỉ giúp kiểm soát lượng đường trong máu mà còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng cho sức khỏe.

Dưới đây là một số loại rau mà người tiểu đường nên bổ sung vào chế độ ăn uống:

1. Rau lá xanh

- Rau bina (cải bó xôi): Chỉ số GI thấp, giàu chất xơ và chứa nhiều vitamin A, C, K, giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ điều chỉnh đường huyết.

- Cải xoăn (kale): Rất giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và có tác dụng kháng viêm, cải thiện kiểm soát đường huyết.

2. Cải bắp

Cải bắp có chỉ số GI rất thấp và chứa nhiều chất xơ. Nghiên cứu từ British Journal of Nutrition cho thấy rằng việc bổ sung rau họ cải như cải bắp vào chế độ ăn uống có thể giảm nguy cơ mắc các biến chứng tiểu đường và hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

3. Cà rốt

Cà rốt sống có chỉ số GI thấp (GI=16 khi ăn sống, GI=47 khi nấu chín). Cà rốt giàu beta-carotene và chất xơ, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, duy trì mức đường huyết ổn định.

4. Dưa chuột

Dưa chuột có chỉ số GI rất thấp (GI=15) và chứa nhiều nước. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho người tiểu đường vì có thể giúp cung cấp độ ẩm, chất xơ, và hạn chế đường huyết tăng cao sau bữa ăn.

5. Măng tây

Măng tây chứa nhiều vitamin K, folate, và có chỉ số GI thấp. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism chỉ ra rằng măng tây giúp tăng độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

6. Bông cải xanh (súp lơ xanh)

Bông cải xanh chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và có chỉ số GI rất thấp. Nghiên cứu của American Journal of Clinical Nutrition cho thấy việc tiêu thụ bông cải xanh có thể giảm mức đường huyết và ngăn ngừa biến chứng tiểu đường do hàm lượng sulforaphane cao trong loại rau này.

7. Cà chua

Cà chua có chỉ số GI thấp (GI=15) và giàu lycopene, chất chống oxy hóa mạnh giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ các biến chứng tiểu đường.