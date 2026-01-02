4 loại collagen "made in Vietnam" mẹ tôi miệt mài dùng từ năm này qua năm khác

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ collagen là thứ chỉ dành cho người lớn tuổi hoặc… quảng cáo cho vui. Nhưng từ khi để ý kỹ hơn, tôi mới nhận ra mẹ mình đã uống collagen đều đặn suốt nhiều năm, hết đợt này đến đợt khác, rất kiên trì. Mẹ không chạy theo trào lưu hàng ngoại đắt đỏ, mà trung thành với những sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, dễ mua, giá hợp lý và quan trọng nhất là phù hợp với cơ địa.

Vì sao mẹ tôi trung thành với collagen Việt Nam?

Câu trả lời rất đơn giản: phù hợp - dễ mua - dễ dùng - dễ duy trì. Với người lớn tuổi, một sản phẩm tốt không nằm ở việc quảng cáo hoành tráng, mà ở chỗ cơ thể chấp nhận và dùng được lâu dài. Collagen Việt Nam thường có công thức vừa phải, không quá "nặng đô", ít gây nóng hay khó chịu, phù hợp để dùng theo liệu trình nhiều năm.

Dưới đây là 4 loại collagen "made in Vietnam" mà mẹ tôi đã dùng lâu dài, có loại đổi qua đổi lại, có loại gắn bó nhiều năm liền. Không phải để kỳ vọng trẻ ra chục tuổi, mà để da dẻ ổn định, người khỏe hơn và tinh thần yên tâm.

1. Collagen Dipeptide Sắc Ngọc Khang

Đây là sản phẩm mẹ tôi dùng sớm nhất và cũng là loại được quay lại nhiều lần nhất. Ưu điểm lớn của Collagen Dipeptide Sắc Ngọc Khang là dạng collagen dipeptide, được cho là dễ hấp thu hơn so với collagen thông thường. Mẹ tôi thường uống theo liệu trình, mỗi đợt vài tháng rồi nghỉ, sau đó dùng lại.

Điều tôi thấy rõ nhất là da mẹ ít bị khô căng, đặc biệt vào mùa đông. Da không trắng bật tông nhưng có độ mịn và đều màu hơn, ít bị sạm đi dù mẹ thường xuyên ra ngoài. Sản phẩm này cũng khá dễ uống, không có mùi quá khó chịu, nên với người lớn tuổi thì tính "dễ dùng" là một điểm cộng rất lớn.

Nơi mua: Sắc Ngọc Khang

2. Nước uống collagen ADIVA

Nếu nói về độ phổ biến thì chắc chắn không thể bỏ qua ADIVA. Đây là loại collagen dạng nước mà mẹ tôi dùng xen kẽ trong nhiều năm, đặc biệt là những giai đoạn mẹ muốn uống nhanh - tiện - không phải pha chế. ADIVA có nhiều phiên bản, nhưng mẹ tôi thường chọn loại cơ bản, thiên về bổ sung collagen và vitamin.

Ưu điểm của ADIVA là dễ uống, vị nhẹ, không quá ngọt gắt. Mẹ tôi hay uống vào buổi sáng hoặc trưa, coi như một thói quen chăm sóc cơ thể. Sau một thời gian dùng đều, da trông có sức sống hơn, tóc bớt khô xơ. Với người lớn tuổi, việc duy trì thói quen uống collagen dạng nước như vậy giúp họ không quên liều, và đó là lý do mẹ tôi vẫn gắn bó với ADIVA đến giờ.

Nơi mua: ADIVA

3. Nước uống collagen đông trùng hạ thảo Hector

Đây là sản phẩm mẹ tôi chuyển sang dùng vài năm gần đây, khi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tổng thể, không chỉ riêng da. Điểm khác biệt của Hector nằm ở việc kết hợp collagen với đông trùng hạ thảo, hướng đến việc bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng.

Mẹ tôi nhận xét rằng khi dùng loại này, cảm giác người khỏe hơn, ít mệt, ngủ cũng sâu giấc hơn. Về da, hiệu quả không quá nhanh nhưng ổn định, da không bị xuống sắc dù tuổi ngày một tăng. Với những người lớn tuổi, collagen không chỉ là chuyện đẹp - xấu, mà còn là cảm giác cơ thể được chăm sóc từ bên trong, và Hector đáp ứng khá tốt điều đó.

Nơi mua: Hector

4. Viên uống dưỡng da Collagen Tây Thi Sao Thái Dương

Không phải lúc nào mẹ tôi cũng thích uống collagen dạng nước. Có những giai đoạn mẹ chuyển sang viên uống cho gọn nhẹ, và Collagen Tây Thi Sao Thái Dương là lựa chọn quen thuộc. Dạng viên giúp mẹ dễ mang theo, dễ nhớ lịch uống và không phải lo mùi vị.

Sản phẩm này thiên về duy trì làn da và nội tiết ổn định, phù hợp với phụ nữ trung niên. Mẹ tôi thường dùng trong những giai đoạn không muốn "bồi bổ quá mạnh", chỉ cần giữ da không khô sạm, tóc không rụng nhiều. Với mức giá hợp lý và thương hiệu quen thuộc, đây là lựa chọn an toàn cho việc dùng lâu dài.

Nơi mua: Sao Thái Dương

Nhìn mẹ miệt mài uống collagen suốt năm này qua năm khác, tôi mới hiểu rằng chăm sóc sức khỏe và làn da là một hành trình bền bỉ, không phải chuyện ngày một ngày hai. 4 loại collagen "made in Vietnam" trên có thể không khiến da trẻ ngược thời gian, nhưng giúp mẹ tôi giữ được sự ổn định, khỏe khoắn và yên tâm - và với tôi, đó đã là giá trị lớn nhất rồi.