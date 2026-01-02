Gần 30 KOL “mục sở thị” nhà máy gia dụng Elmich, khám phá dây chuyền hiện đại hàng đầu Đông Nam Á

Gần 30 KOL và KOC tham quan nhà máy Elmich, trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất chuẩn châu Âu.

Quy trình sản xuất chuẩn châu Âu – Tất cả vì sức khỏe Việt

"Xanh" không chỉ là màu sắc hay một thông điệp truyền thông. Với Elmich, đó là một hành trình bắt đầu từ nơi ít khi được nhìn thấy – bên trong nhà máy. Elmich Factory Tour chính là dịp để hành trình ấy được mở ra, cùng sự đồng hành của cộng đồng sáng tạo nội dung và những người tiêu dùng yêu lối sống xanh. Tại đây, các giá trị bền vững không chỉ được nhắc đến, mà còn được nhìn thấy và cảm nhận một cách chân thực.

Theo đó, một số nhà sáng tạo nội dung như Phan Anh Yêu Bếp, Minh Nhật MasterChef, Phương Phương, Bà Nội Chất Chơi, Anh Tây Ơi, Út Lanh, Anh Bộ Đoại,… đã có mặt trong hành trình "Chạm xanh từ trái tim châu Âu", trực tiếp tham quan hệ thống nhà máy hiện đại và tìm hiểu quy trình sản xuất chuẩn châu Âu của từng sản phẩm gia dụng Elmich. Đây không chỉ là một chuyến đi trải nghiệm, mà còn là minh chứng sống động cho nỗ lực của Elmich trong việc hướng đến lối sống xanh, bền vững và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng Việt.

KOL Phan Anh - Admin cộng đồng Yêu bếp chia sẻ chị là khách hàng của Elmich đã hơn một thập kỷ, tâm đắc với nhiều sản phẩm của hãng.

"Ấn tượng nhất, tâm phục khẩu phục nhất chính là đích thân ban lãnh đạo – những người đặt nền móng cho nhà máy Elmich, cùng toàn thể cán bộ công nhân nhà máy đã chia sẻ và chứng minh được với mình và rất nhiều nhà sáng tạo nội dung tham dự buổi thăm quan nhà máy hôm đó, về việc họ đã hành động thế nào vì môi trường, vì sự bền vững trong chính quá trình xây dựng, hoạt động của nhà máy cũng như trong từng sản phẩm, từng linh kiện dù là nhỏ nhất!", chị Phan Anh, chủ kênh Yêu bếp chia sẻ ngay trong chuyến tham quan.

Các KOL/KOC ấn tượng với dây chuyền sản xuất tự động hóa tại nhà máy Elmich, vận hành bằng năng lượng sạch từ hệ thống pin mặt trời.

Trong suốt hành trình trải nghiệm, các KOL/KOC có cơ hội trực tiếp quan sát, lắng nghe thuyết trình và trải nghiệm quy trình sản xuất chuẩn châu Âu. Những khoảnh khắc ấy nhanh chóng được ghi lại qua video, lan tỏa trên TikTok, giúp người tiêu dùng không chỉ thấy thành phẩm của Elmich tại gian hàng mà còn hiểu rõ công nghệ và nguồn gốc phía sau mỗi sản phẩm Elmich.

Sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và thương mại điện tử không chỉ mang lại niềm tin cho người tiêu dùng, mà còn củng cố hình ảnh Elmich như một thương hiệu gia dụng tiên phong, sống xanh và hiện đại – đúng tinh thần "Chạm xanh từ trái tim châu Âu".

Ngay tại nhà máy, nhiều nhà sáng tạo nội dung đã thực hiện livestream giới thiệu ưu đãi, góp phần đưa Elmich đạt doanh thu ấn tượng trên TikTok Shop, khẳng định sức hút của sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý.

Lối sống xanh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ

Điểm đặc biệt là toàn bộ thiết bị, máy móc trong nhà máy đều vận hành bằng năng lượng sạch từ hệ thống pin mặt trời do Elmich đầu tư. Lớp chống dính ceramic có nguồn gốc từ cát, đá thiên nhiên giúp sản phẩm không thôi nhiễm chất độc hại, bao bì và vật liệu chống sốc cũng được sản xuất từ nguyên liệu tái chế. Từ khâu chọn nguyên liệu đến đóng gói, tất cả đều thể hiện rõ triết lý "Chạm xanh từ trái tim châu Âu".

KOL Nấm Phương bày tỏ sự bất ngờ: "Nếu không trực tiếp thăm quan, tôi sẽ không thể hình dung rằng để hoàn thiện một chiếc nồi hay chảo chuẩn châu Âu phải trải qua hơn 90 công đoạn và đánh giá nghiêm ngặt. Factory tour Elmich khiến tôi phải thốt lên không biết bao nhiêu lần wow".

Có cùng cảm nhận, KOL Anh Bộ Đoại chia sẻ: "Sau khi tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất và đóng gói tại nhà máy Elmich, tôi đã có cái nhìn khác về việc lựa chọn sản phẩm gia dụng cho gia đình, bởi quy trình sản xuất tại đây không chỉ hiện đại mà còn đặt sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường lên hàng đầu".

Showroom trưng bày sản phẩm Elmich, nơi khách mời được trực tiếp trải nghiệm các bộ sưu tập mới nhất.

Kết thúc hành trình, các KOL được tham quan phòng trưng bày sản phẩm, trực tiếp cầm nắm và trải nghiệm những bộ sưu tập mới nhất. KOL Phương Phương chia sẻ rằng: "Lối sống xanh thực ra rất gần gũi với chúng ta, bắt đầu từ những lựa chọn tiêu dùng hàng ngày. Việc chọn đúng sản phẩm gia dụng bền, đẹp, an toàn, sản xuất trong nhà máy thân thiện với môi trường cũng chính là cách mỗi người góp phần bảo vệ hành tinh và môi trường.

Với gần 15 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, sản xuất và cung ứng sản phẩm cho hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, Elmich Việt Nam đã chứng minh rằng "Chạm xanh từ trái tim châu Âu" không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể trong từng sản phẩm, từng quy trình sản xuất. Từ năng lượng sạch, nguyên liệu thiên nhiên, công nghệ hiện đại đến bao bì tái chế, tất cả đều hướng đến một cuộc sống xanh và bền vững cho gia đình Việt.