Ngoài 50 tuổi, tôi hiểu giá trị lớn nhất của một người phụ nữ: Một căn nhà riêng tự do, vững tài chính và trở lại là chính mình

Từng sống tại Bắc Kinh, Hồng Kông, Anh Quốc rồi quay lại Thượng Hải, cuộc đời Lynn là chuỗi dịch chuyển liên tục. Hai con gái sinh đôi sang Mỹ du học, còn cô thì chọn cho mình hướng đi khác: mua một căn nhà thực sự của riêng mình , nơi cô có thể “quay lại làm chính mình bất cứ lúc nào”.

Tài sản lớn nhất: Mua nhà bằng tư duy tài chính dài hạn

Cuối những năm 1990, Lynn mạnh dạn mua một căn biệt thự cổ 128 m² tại trung tâm Thượng Hải. Đó là quyết định mà thời điểm ấy, nhiều người cho là “táo bạo”, nhưng chính nó đã tạo bước ngoặt tài sản cho cô.

Ở tuổi 30 tôi cố kiếm thật nhiều để mua những thứ mình muốn. Nhưng ở tuổi 50, tôi hiểu rằng thứ đáng mua nhất là không gian cho chính mình, cô nói.

Căn nhà này là ngôi nhà thứ tám cô cải tạo trong đời. Mỗi lần sửa sang đều là một khoản đầu tư - cả về tài chính lẫn cảm xúc. Nhưng kết quả là:

Giá trị bất động sản tăng mạnh suốt 20 năm.

Đồ đạc được tái sử dụng tối đa, hầu hết đều từ nhà cũ tại Hồng Kông và Bắc Kinh.

Không gian sống vừa đẹp, vừa phản ánh đúng gu thẩm mỹ tích lũy suốt nửa đời người.

Căn hộ 128m² - chỉ có một phòng ngủ nhưng tối ưu giá trị sử dụng

Lynn bỏ qua mô hình nhà nhiều phòng. Cô dành gần hết diện tích cho khu sinh hoạt chung - nơi cô đọc sách, uống trà, nấu ăn, nghe nhạc.

Đó cũng là nơi “gỡ” lại khoản đầu tư cải tạo bằng chính giá trị mà nó mang lại: mỗi giờ ở nhà đều là một giờ nghỉ ngơi đúng nghĩa - không cần tiêu vào các dịch vụ bên ngoài để được thoải mái.

Khu nhà thuộc dạng cao cấp từ thập niên 1930, nhiều chi tiết được giữ nguyên bản như:

- Lò sưởi cổ

- Gạch kính dẫn ánh sáng

- Cửa cao sát trần

Nội thất có món phải tốn 3.500 tệ (13 triệu) chỉ để thuê cần cẩu đưa vào nhà , nhưng đối với Lynn: “Vì chúng theo tôi suốt cuộc đời, nên chúng đáng giá”.

Thời trẻ, Lynn làm việc đến mức… gãy cả răng cửa vì kiệt sức. Thu nhập tốt, cô từng là khách hàng top của Hermès, thay màu nail mỗi ngày, sống đúng chất "phụ nữ Central - Hong Kong".

Nhưng chính những năm tháng đó khiến cô hiểu rằng: Tiêu nhiều không đồng nghĩa với sống tốt. Sống tốt là biết chi vào đúng thứ nuôi dưỡng mình. Và với cô, đó là nhà cửa, sách, bạn bè và những món đồ có câu chuyện riêng.

Sự trưởng thành tài chính sau 40: Bớt “mua cho vui”, tăng chi cho giá trị bền

Ở tuổi 20, Lynn đau vì tình yêu tan vỡ. Ở tuổi 30, cô chỉ muốn kiếm nhiều tiền. Ở tuổi 40, cô học làm mẹ. Và ở tuổi 50 , cô bình thản nói: Tôi trở lại là chính mình. Giản dị nhất, nhưng hạnh phúc nhất.

Cô bỏ xa khái niệm sống tinh tế kiểu phô trương. Cô chi tiền theo ba tầng:

- Vì bản thân - giá trị tinh thần, cảm xúc.

- Vị tha - giúp đỡ người và động vật bị bỏ rơi.

- Và cuối cùng, nếu có lợi nhuận, đó là một điểm thưởng tài chính.

Lynn không ngại nói về tiền: “Tiền là một phước lành. Người phụ nữ độc lập tài chính luôn có tiếng nói.”

Lời khuyên tài chính của Lynn cho phụ nữ ngoài 30 - đặc biệt là trước khi kết hôn

Câu nói khiến rất nhiều phụ nữ gật gù: “Nếu có thể, hãy mua ‘ngôi nhà thứ hai’ của bạn trước khi cưới. Nó không chỉ là tài sản - mà là nơi bạn được là chính mình.

Theo Lynn:

- Nhà giúp phụ nữ giữ lòng tự trọng.

- Giúp bạn không phụ thuộc vào hôn nhân.

- Là nơi để nghỉ ngơi, phục hồi và làm mới chính mình.

- Và là khoản đầu tư ít rủi ro nhất trong đời.

Đó cũng là lý do cô ưu tiên mua bất động sản hơn tất cả quần áo, túi xách hay sự hào nhoáng thời trẻ.

Giờ đây, Lynn thích:

- Mua hoa

- Đi chợ

- Gặp bạn bè

- Đọc 7-8 cuốn sách song song

Và ở trong căn nhà do chính mình tạo nên

Cô thấy không cần mua sắm nhiều nữa. Căn nhà đã thay phần lớn nhu cầu tiêu tiền của cô.

Khi có chỗ nương tựa về cảm xúc, người phụ nữ tự nhiên biết tài chính của mình cần gì.

Kết

Câu chuyện của Lynn không phải chuyện đẹp về nội thất, mà là bản đồ của một hành trình tài chính trưởng thành : Từ kiếm - tiêu - chạy theo hào nhoáng, đến đầu tư - tích lũy - mua đúng tài sản - nuôi dưỡng giá trị tinh thần.

Và tất cả bắt đầu từ một lựa chọn: Sở hữu một căn nhà của riêng mình.