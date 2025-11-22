4 kiểu người EQ thấp thường gặp khi đi siêu thị

Siêu thị là một không gian công cộng nơi mọi người cùng chia sẻ lối đi, thời gian và sự kiên nhẫn. Đây là môi trường lý tưởng để quan sát trí tuệ cảm xúc (EQ) của một người, bởi lẽ nó liên quan đến khả năng quản lý sự vội vã, sự thiếu kiên nhẫn và sự tôn trọng đối với quy tắc giao tiếp ngầm. Người có EQ thấp thường thể hiện sự thiếu nhạy bén xã hội và sự vô tâm qua những hành vi dưới đây khi mua sắm.

Dưới đây là 4 kiểu người EQ thấp bạn thường gặp phải trong siêu thị:

1. Người chặn ngang lối đi mà không hề hay biết

Kiểu người này thường dừng xe đẩy, cúi xuống chọn hàng hoặc đứng đọc nhãn mác ngay giữa lối đi chính, hoàn toàn làm tắc nghẽn giao thông. Dù có người khác muốn vượt qua hoặc lấy hàng, họ vẫn thản nhiên hoặc chỉ dịch chuyển một cách miễn cưỡng, không hề đưa ra lời xin lỗi hay thể hiện sự nhận biết về sự bất tiện họ đang gây ra.

Hành vi này thể hiện sự thiếu nhận thức về không gian chung và sự thiếu đồng cảm cơ bản, cho thấy họ chỉ tập trung vào mục đích mua sắm cá nhân mà không quan tâm đến sự lưu thông và thời gian của người khác.

2. Người đổi ý tùy tiện và vứt bỏ hàng hóa sai chỗ

Sau khi chọn một món hàng như thịt đông lạnh, kem hay rau củ, kiểu người này quyết định không mua nữa và vứt chúng vào kệ hàng gần nhất, ví dụ: đặt thịt vào kệ bánh kẹo. Hành động này không chỉ là sự thiếu trách nhiệm mà còn là sự vô tâm nghiêm trọng đối với công sức của nhân viên siêu thị và chất lượng của sản phẩm.

Việc vứt bỏ đồ tươi sống vào khu vực không có tủ lạnh sẽ khiến chúng hỏng và phải bị loại bỏ, gây lãng phí. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ, không muốn bỏ thêm chút công sức để trả lại hàng hóa đúng vị trí hoặc giao cho nhân viên, và thiếu sự quan tâm đến hậu quả tiêu cực mà hành vi của mình gây ra.

3. Người vội vã chen hàng hoặc thiếu kiên nhẫn ở quầy thanh toán

Khu vực thanh toán là phép thử cuối cùng về sự kiên nhẫn. Người có EQ thấp thường thể hiện sự bồn chồn rõ rệt bằng cách thở dài lớn tiếng, liên tục nhìn đồng hồ hoặc thậm chí cố gắng chen vào một hàng khác khi thấy chậm hơn. Thậm chí, họ có thể đứng quá sát với người đứng trước, tạo ra áp lực tâm lý và xâm phạm không gian cá nhân.

Hành vi này bắt nguồn từ sự thiếu kiểm soát cảm xúc, đặt sự vội vã của bản thân lên trên sự công bằng và sự bình tĩnh chung, và không thể chấp nhận được sự chậm trễ vốn là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống.

4. Người to tiếng nói chuyện qua điện thoại hoặc để con cái gây ồn ào

Siêu thị là nơi có nhiều người và nhiều âm thanh, nhưng việc nói chuyện điện thoại với âm lượng quá lớn hoặc mặc kệ con cái la hét, chạy nhảy gây ồn ào là biểu hiện của sự thiếu ý tứ. Những người này dường như không nhận ra hoặc không quan tâm rằng giọng nói của họ đã vượt quá mức chấp nhận được trong một không gian kín.

Họ thiếu khả năng tự điều chỉnh hành vi để hòa hợp với môi trường chung, cho thấy sự kém nhạy bén trong việc nhận thức ranh giới âm thanh cá nhân và sự thiếu tôn trọng đối với những người đang cố gắng mua sắm hoặc làm việc trong yên tĩnh.