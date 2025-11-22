Con trai nhiều năm không biết nghề nghiệp của mẹ, đến ngày họp phụ huynh mới tá hoả: Thì ra danh giá thế này!

Trong buổi lễ bàn giao Ban đại diện cha mẹ học sinh của một trường tiểu học ở Đài Trung, hình ảnh một người mẹ diện váy dài tím, dáng vẻ đoan trang, nụ cười dịu dàng bỗng trở thành tâm điểm chú ý. Không ai ngờ đó chính là Hầu Tương Đình - nữ ca sĩ từng được xem là "ngọc nữ" của làng nhạc Đài Loan (Trung Quốc) với những bản hit như Đừng Để Mùa Thu Tới hay Những Giọt Lệ Vì Anh.

Càng bất ngờ hơn, ngay cả con trai cô cũng không hề biết mẹ từng là nghệ sĩ nổi tiếng.

"Mẹ hát hay vậy luôn hả?"

Sinh năm 1981, từng gây bão Đài Loan cuối thập niên 90, Hầu Tương Đình rời khỏi làng giải trí năm 2007 để sang Mỹ học tiếp. Cô kết hôn năm 2013 với doanh nhân Dương Mạnh Học - cháu ngoại nhà sáng lập thương hiệu xe đạp Giant. Sau đó, cô gần như biến mất khỏi showbiz, dành toàn bộ thời gian chăm sóc hai con và gia đình.

Nhiều năm liền, với áo thun quần jean và cách sống giản dị, trong mắt con trai, mẹ chỉ là một bà mẹ nội trợ bận rộn: đưa đón đi học, nấu cơm, họp phụ huynh, làm việc trong hội phụ huynh nhà trường. Thỉnh thoảng nghe ai đó nhắc mẹ là "người nổi tiếng", cậu bé chỉ nghĩ đó là lời khen kiểu xã giao. Cho đến tuần trước, khi báo chí đăng ảnh mẹ tham dự sự kiện trường với tư cách tân Hội trưởng phụ huynh, cùng đoạn video mẹ cất giọng hát lại ca khúc nổi tiếng, cậu bé sửng sốt quay sang hỏi: "Mẹ ơi… mẹ hát hay vậy luôn hả?".

Hầu Tương Đình bật cười đáp: "Mẹ là ca sĩ mà!".

Khoảnh khắc ấy khiến cư dân mạng thích thú: "Nhiều đứa giấu điểm kém, còn mẹ này giấu cả sự nghiệp nghệ sĩ!".

Hầu Tương Đình chia sẻ, việc rời showbiz là lựa chọn có chủ đích. Cô lớn lên trong gia đình mà mẹ là người toàn tâm toàn ý nuôi con, điều đó tạo cho cô cảm giác an toàn và một nền tảng giá trị rõ ràng. Khi lập gia đình, hai vợ chồng thống nhất: những năm con nhỏ, cha mẹ nên dành thời gian hiện diện nhiều nhất có thể. Dù từng ở môi trường giải trí nhiều cạnh tranh, cô cho biết chính cách giáo dục của mẹ đã giữ cô khỏi những cám dỗ: "Mẹ cho tôi giá trị sống đúng, nên dù ở đâu tôi cũng biết mình phải đi con đường nào".

Sau khi cùng gia đình trở lại Đài Loan, Hầu Tương Đình cho con học trường công, âm thầm tham gia các hoạt động trường lớp. Từ vị trí phó hội trưởng, cô dần trở thành gương mặt quen thuộc trong công tác hỗ trợ nhà trường, thậm chí vận động tài trợ xe đạp cho học sinh mầm non, chuẩn bị quà tri ân giáo viên, kết nối với phụ huynh trong các hoạt động cộng đồng.

Không ít cư dân mạng gọi cô là "hội trưởng đẹp nhất Đài Loan", nhưng với cô, đó chỉ là một vai trò mới để tiếp tục cống hiến.

Không trở lại showbiz ồn ào, không sân khấu lớn, không quản lý truyền thông hay hợp đồng quảng cáo, Hầu Tương Đình chọn một cuộc sống rất đời thường. Nhưng tiếng hát vẫn ở đó, chỉ là dành cho những khoảnh khắc ấm áp: hát tặng con, hát trong lễ trường, hoặc bất chợt bị bạn thân ca sĩ Giang Mỹ Kỳ "gọi lên sân khấu" trong đêm nhạc.

Có lẽ, điều đẹp nhất không phải là "ngọc nữ không đổi sắc", mà là một người phụ nữ bước sang giai đoạn mới với bình yên và tự chủ, nuôi dưỡng gia đình bằng chính những giá trị đã giúp cô trưởng thành.

Còn với con trai, khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ trở thành một mốc ký ức để lớn lên và tự hào kể: "Mẹ tôi từng là ca sĩ nổi tiếng. Nhưng đối với tôi, mẹ vẫn là người mỗi ngày nắm tay đưa tôi đi học".