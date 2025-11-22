Chàng sinh viên tham gia Ai Là Triệu Phú, tình cờ bật mí ước mơ với MC Lại Văn Sâm, 1 tháng sau nhận cuộc gọi thay đổi cuộc đời

Nhà báo Khắc Cường là cái tên quen thuộc với khán giả thường xuyên theo dõi các chương trình thể thao của VTV. Không chỉ là một người dẫn chương trình duyên dáng, anh còn là hình mẫu điển hình của sự kiên trì, nỗ lực và cơ duyên nghề nghiệp tưởng như tình cờ nhưng lại mở ra cả một chặng đường dài gắn bó với truyền hình.

Cơ duyên đưa Khắc Cường đến với VTV bắt đầu từ một trải nghiệm tưởng chừng đơn giản, đó là lần tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú. Mới đây, trong chương trình Ký ức VTV, Khắc Cường đã chia sẻ chi tiết về khoảnh khắc này và cách nó định hình sự nghiệp sau này.

Năm 2006 khi đang là sinh viên lớp tài năng khoa Tiếng Anh của Đại học Hà Nội, anh được đoàn trường cử tham dự chương trình Ai Là Triệu Phú số đặc biệt nhân kỷ niệm Ngày Sinh viên Việt Nam 9/1. Với sự thông minh, hoạt ngôn của mình, anh nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với nhà báo Lại Văn Sâm. Trong phần giao lưu, MC Lại Văn Sâm đã dành sự quan tâm đặc biệt đến ước mơ và đời sống cá nhân của Khắc Cường. Trước những câu hỏi từ MC Lại Văn Sâm, chàng trai trẻ Khắc Cường ngày ấy thoải mái chia sẻ về niềm đam mê bóng đá và mong muốn trở thành một bình luận viên thể thao.

Bất ngờ là chỉ khoảng một tháng rưỡi sau khi chương trình phát sóng, VTV đã cử một phóng viên liên hệ trực tiếp với Khắc Cường để trao đổi về cơ hội thử sức tại Ban Thể thao. Đây là bước ngoặt bất ngờ mà chính Khắc Cường cũng không ngờ tới.

Nhà báo Khắc Cường nhớ lại:"Phóng viên khi đó đã nói với tôi rằng: 'Anh cũng đã xem chương trình Ai Là Triệu Phú và ấn tượng với em vì có gương mặt sáng, ngoại ngữ tốt và kiến thức về thể thao. Vậy em có muốn thử sức mình ở lĩnh vực thể thao tại Ban Thể thao Giải trí hay không?' Sự gắn bó của tôi với thể thao của VTV bắt đầu từ khoảnh khắc đó".

Con đường sự nghiệp của Nhà báo Khắc Cường rộng mở đôi khi đến từ một lần xuất hiện trên... TV.

Những ngày đầu đặt chân vào VTV đối với Khắc Cường hoàn toàn không dễ dàng. Anh từng chia sẻ rằng bản thân lúc đó gần như không có bất kỳ kinh nghiệm hay kỹ năng nào về truyền hình, báo chí, và cũng không có người thân nào trong nghề dẫn dắt.

"Thực sự là khi vào đài thì mình như là một cái dây số không giàn hà ngang, tức là không có kiến thức về truyền hình, không có kỹ năng về báo chí mà cũng chẳng có một người thân nào đã từng làm việc ở truyền hình trước đó," Khắc Cường kể.

Dù vậy, anh may mắn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các đồng nghiệp đi trước. Những hướng dẫn chi tiết, sự bảo ban tận tình đã giúp anh vượt qua mọi bỡ ngỡ ban đầu, học hỏi từng kỹ năng dẫn chương trình, phỏng vấn và bình luận thể thao.

"Nhờ có những sự hỗ trợ rất là nhiệt tình, sự bảo ban chi tiết của các anh chị đi trước, mà mình mới có ngày hôm nay. Đến bây giờ mình vẫn rất là cảm ơn, rất là trân trọng sự dìu dắt đó", anh chia sẻ.

VTV không chỉ là nơi Khắc Cường gắn bó với nghề, mà còn trở thành mảnh ghép quan trọng trong đời sống cá nhân của anh. Bất ngờ thay, chính một chương trình thể thao tại VTV đã kết nối anh với người bạn đời của mình.

"Rồi thì sau này qua những công việc, tôi cũng tìm được người bạn đời của mình cũng từ một chương trình thể thao ở trên. Đây là một cái sự mai mối mà cả hai bên chắc chắn là đều hạnh phúc".

Hơn một thập kỷ gắn bó với nghề, Nhà báo Khắc Cường được khán giả yêu mến nhờ tính cách vui vẻ, hòa đồng cùng lối dẫn hóm hỉnh, duyên dáng. Anh từng dẫn dắt nhiều bản tin thể thao nổi bật như 360 Độ Thể Thao, Thể Thao 24/7, Nhịp đập 360 độ Thể Thao, đồng thời bình luận trực tiếp các giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, FIFA World Cup, UEFA Euro, Asiad, SEA Games hay AFF Cup.

Ngoài công việc chính ở Ban Thể Thao, Khắc Cường còn tham gia dẫn các chương trình khác như Đường Lên Đỉnh Olympia, Rung Chuông Vàng, từng lọt vào danh sách sơ bộ đề cử “BTV lên hình ấn tượng” tại VTV Awards 2014.

Dù công việc BLV thường bận rộn và phải thức xuyên đêm trong các mùa giải, Nhà báo Khắc Cường luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con cái tự tay, cùng những lời nhắn nhủ đầy tình cảm dành cho các con.