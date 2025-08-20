4 đồ vật nếu đặt trong phòng ngủ của trẻ có thể khiến sức khỏe sa sút, học tập lao dốc

Bé Na cứ đến lúc giao mùa là lại ốm. Mới đầu thu, bé vừa khỏi ốm ở nhà bà ngoại thì về nhà lại sốt, ho, sụt sịt liên tục. Điều lạ là bé không ra ngoài chơi, cũng không đến trường, cha mẹ chăm sóc rất cẩn thận mà bệnh vẫn tái phát. Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân có thể đến từ chính căn phòng ngủ chứa nhiều “nguy cơ tiềm ẩn”.

1. Thú nhồi bông

Những chú gấu bông bé thích ôm ngủ lại chính là “tổ ấm” của hàng trăm con mạt bụi. Theo Viện Nghiên cứu Hô hấp Quảng Châu (Trung Quốc), chỉ cần 1g bụi có trên 100 con mạt bụi, nguy cơ trẻ bị dị ứng tăng vọt đến 73%. Trẻ ôm gấu bông ngủ, hít thẳng phân mạt bụi vào đường thở, dễ gây dị ứng, ho, thậm chí hen suyễn.

Lời khuyên là thường xuyên giặt sạch, tốt nhất để thú nhồi bông ở phòng khách, không nên để trẻ ôm ngủ.

2. Đèn ngủ và ánh sáng xanh

Vì con sợ bóng tối, nhiều phụ huynh bật đèn ngủ cả đêm. Tuy nhiên, ánh sáng nhỏ cũng có thể cản trở quá trình tiết melatonin, một hormone giúp trẻ ngủ sâu. Nghiên cứu cho thấy trẻ ngủ cùng đèn có nguy cơ cận thị cao gấp 2 lần. Ngủ không sâu còn ảnh hưởng đến tiết hormone tăng trưởng, khiến trẻ chậm lớn.

Do đó, hãy tắt đèn khi con ngủ say, hạn chế hoàn toàn ánh sáng từ thiết bị điện tử hay đồ chơi phát sáng.

3. Tinh dầu, nước xịt muỗi

Nhiều gia đình đặt máy xông tinh dầu, đèn đuổi muỗi trong phòng con, nghĩ rằng an toàn. Thực tế, hơi hóa chất bay hơi (VOC) dễ xâm nhập phổi, ảnh hưởng hệ thần kinh, gây đau đầu, mất tập trung. Trẻ em có dung tích phổi nhỏ, khả năng lọc khí kém nên chịu tác hại gấp nhiều lần người lớn. Nếu chẳng may dùng phải tinh dầu kém chất lượng, các hợp chất độc hại thậm chí có thể làm tổn thương tế bào thần kinh.

Giải pháp an toàn hơn là mở cửa sổ thông gió, dùng cây xanh lọc khí, treo túi thảo dược như ngải cứu thay cho hóa chất.

4. Đồng hồ báo thức, gương

Âm thanh đột ngột từ đồng hồ báo thức có thể khiến mức hormone căng thẳng trong máu trẻ tăng gấp 3 lần so với khi tỉnh dậy tự nhiên. Tai trẻ vốn nhạy cảm, tiếng chuông có thể gây tổn thương thính lực lâu dài. Không chỉ vậy, chiếc gương hay đồ vật phản chiếu ánh sáng trong phòng ngủ ban đêm cũng có thể khiến trẻ giật mình, hình thành nỗi sợ vô thức.

Khi nhận ra những điều này, mẹ của bé Na đã dọn sạch phòng ngủ, bỏ thú bông, đèn ngủ, máy xông tinh dầu và đồng hồ báo thức. Kết quả, bé có một giấc ngủ ngon, sáng hôm sau thức dậy nhẹ nhõm, không còn hắt hơi, ngạt mũi.

Bạn cũng nên soi lại phòng ngủ của con mình, liệu có vô tình để những “sát thủ thầm lặng” này cạnh giường trẻ không?

Nguồn và ảnh: QQ