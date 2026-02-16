4 điều người sống thọ thường làm vào ban đêm: Chỉ cần bạn có 1 thói quen trong số đó thì xin chúc mừng

Giấc ngủ là một phần thiết yếu của cuộc sống, chiếm khoảng một phần ba thời gian của mỗi người. Đây không chỉ là lúc cơ thể nghỉ ngơi mà còn là giai đoạn quan trọng để phục hồi tế bào, tái tạo năng lượng và củng cố hệ miễn dịch. Một giấc ngủ đủ và chất lượng giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn và duy trì khả năng hoạt động bền bỉ. Ngược lại, việc thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc có thể gây suy giảm sức đề kháng, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý.

Theo các nghiên cứu quan sát về lối sống, nhiều người cao tuổi sống thọ có chung một số thói quen tích cực vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đây đều là những thói quen đơn giản nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe và góp phần kéo dài tuổi thọ.

Đi ngủ sớm, duy trì thời gian ngủ ổn định

Một trong những điểm chung dễ nhận thấy ở những người sống thọ là họ thường đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Thời gian biểu phổ biến của nhóm người này là đi ngủ trong khoảng từ 21h đến 23h và thức dậy vào khoảng 5h đến 6h sáng hôm sau.

Trong khi đó, nhiều người hiện nay có thói quen thức khuya do công việc bận rộn hoặc sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm. Thói quen này làm rối loạn đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và làm suy giảm hệ miễn dịch. Về lâu dài, việc ngủ muộn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.

Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì thời gian ngủ cố định mỗi ngày và hạn chế đi ngủ muộn hơn 23h. Việc duy trì nhịp ngủ ổn định giúp cơ thể điều chỉnh tốt các chức năng sinh lý, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng khả năng phục hồi.

Về thời lượng, ngủ từ 8 đến 10 tiếng mỗi đêm được xem là lý tưởng để cơ thể và não bộ được nghỉ ngơi đầy đủ. Dù người lớn tuổi có xu hướng ngủ ít hơn, việc đảm bảo ngủ đủ giấc vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, tăng cường miễn dịch và giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo.

Ngâm chân nước ấm giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ

Trong y học cổ truyền, bàn chân được xem là khu vực có liên hệ mật thiết với nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể. Vì vậy, việc chăm sóc bàn chân, đặc biệt vào buổi tối, có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ngâm chân trong nước ấm trước khi đi ngủ là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để thư giãn cơ thể. Sau một ngày làm việc, thói quen này giúp thúc đẩy lưu thông máu, giảm căng thẳng và hỗ trợ cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Nhờ đó, người thực hiện có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn và ngủ sâu hơn.

Nhiệt độ nước phù hợp để ngâm chân là khoảng 37 đến 40 độ C. Thời gian ngâm nên kéo dài khoảng 15 đến 20 phút và thực hiện trước khi ngủ khoảng một giờ. Không nên ngâm quá lâu, vì có thể gây mệt mỏi hoặc ảnh hưởng đến tuần hoàn. Khi cơ thể bắt đầu cảm thấy ấm lên hoặc xuất hiện dấu hiệu toát mồ hôi nhẹ, đó là lúc nên kết thúc.

Bổ sung dinh dưỡng hợp lý để hỗ trợ sức khỏe lâu dài

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Một chế độ ăn cân bằng, giàu dưỡng chất giúp cơ thể hoạt động hiệu quả và phục hồi tốt hơn, đặc biệt trong thời gian nghỉ ngơi ban đêm.

Một nghiên cứu sức khỏe thực hiện trên khoảng 96.000 người tại Mỹ từ năm 2002 cho thấy những người có chế độ ăn giàu cá và thực vật có xu hướng sống thọ hơn. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá ngừ chứa nhiều dưỡng chất có lợi, giúp giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Ngoài ra, các loại cá như cá mòi, cá cơm và cá tuyết cũng là những lựa chọn phù hợp nhờ hàm lượng thủy ngân và hóa chất thấp, ít gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe khi sử dụng lâu dài.

Bên cạnh đó, việc bổ sung đủ chất xơ, uống đủ nước và duy trì chế độ ăn uống cân bằng giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra ổn định.

Tập thể dục nhẹ nhàng, tránh vận động mạnh trước giờ ngủ

Vận động thường xuyên là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe và tăng tuổi thọ. Dành khoảng 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động như đi bộ hoặc tập yoga sau bữa tối có thể giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu và giúp cơ thể thư giãn.

Tuy nhiên, cần tránh tập luyện cường độ cao ngay trước khi đi ngủ. Các hoạt động mạnh có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tăng nhịp tim và khiến cơ thể khó thư giãn, từ đó gây khó ngủ hoặc mất ngủ.

Thay vào đó, các bài tập nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi một cách tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho giấc ngủ sâu và ổn định hơn.