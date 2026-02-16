Cô bé 13 tuổi tử vong đột ngột sau khi uống thứ "vạn người mê" giữa ban ngày

Những năm gần đây, đã có nhiều trường hợp tử vong liên quan đến thói quen sinh hoạt, ăn uống thiếu khoa học đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe. Dù được các chuyên gia nhiều lần khuyến cáo, không ít người vẫn xem nhẹ những dấu hiệu bất thường của cơ thể.



Từng có một trường hợp đau lòng xảy ra ở Anh gần đây được cư dân mạng chia sẻ lại thu hút sự chú ý. Cụ thể Hannah Jacobs (13 tuổi, London, Anh) đã tử vong sau khi uống một cốc sô cô la nóng tại cửa hàng cà phê do bị dị ứng sữa nghiêm trọng.

Khai thác tiền sử bệnh mẹ của Hannah Jacobs cho biết, dù cô đã thông báo với nhân viên pha chế rằng con mình bị dị ứng nặng với sữa. Tuy nhiên, khi uống một ngụm sô cô la nóng, cô bé đã lập tức nhận ra bên trong vẫn có chứa sữa và nói điều này với mẹ.

Thấy vậy người mẹ đã nhanh chóng đến hiệu thuốc gần đó để mua thuốc điều trị khẩn cấp cũng như gọi xe cứu thương, nhưng cuối cùng, cô bé vẫn tử vong chỉ vài giờ sau đó.

Được biết, Hannah bị dị ứng nặng với sữa, trứng, cá và lúa mì. Điều này đã được chẩn đoán từ khi còn nhỏ nên gia đình vẫn luôn ý thức kiểm soát tốt, tránh để cô bé tiếp xúc với những thực phẩm gây dị ứng nên không xảy ra vấn đề gì lớn trong sinh hoạt hàng ngày.

Cô bé 13 tuổi đã tử vong sau khi uống một cốc sô cô la nóng tại cửa hàng cà phê do bị dị ứng sữa nghiêm trọng. Ảnh minh họa.

Theo Daily Mall các chuyên gia cho rằng, sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng cấp tính khá nghiêm trọng và có thể gây tử vong chỉ trong vài phút. Sốc phản vệ có thể khiến bệnh nhân gặp khó khăn trong việc hô hấp, thậm chí không thể thở và rơi vào tình trạng ngưng tim do thiếu oxy.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia ( NHS ), tình trạng này xảy ra khi hệ thống miễn dịch phản ứng thái quá với tác nhân gây bệnh.

Các triệu chứng bao gồm: Cảm thấy choáng váng hoặc ngất xỉu; khó thở (thở nhanh, nông, thở khò khè); nhịp tim nhanh; chảy mồ hôi; lú lẫn, lo lắng hoặc mất ý thức.

Trẻ em bị dị ứng được coi là đối tượng có nguy cơ đặc biệt và dễ dẫn tới các phản ứng nghiêm trọng. Ngoài việc dị ứng thực phẩm, dị ứng với một số thành phần trong thuốc, ong đốt hoặc thậm chí mủ cao su cũng có thể gây các phản ứng nguy hiểm đến tính mạng.

Khi gặp phải tình trạng sốc phản vệ, cần lập tức gọi cấp cứu hoặc đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Đồng thời, đối với những trường hợp người dị ứng với thực phẩm hay các thành phần khác cần lưu ý luôn mang theo thuốc bên mình để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.

Cần làm gì để phòng tránh sốc phản vệ do thức ăn?

Sốc phản vệ có thể xảy ra rất sớm hay đôi khi muộn hơn sau một vài giờ, nhưng khi đã xảy ra sốc phản vệ, diễn tiến sẽ rất nhanh trong vòng 1–2 phút và chuyển sang trạng thái nguy kịch, lúc này rất khó để đảo ngược tình huống. Vì vậy, cần lưu ý những điều sau để phòng tránh bị sốc phản vệ:

- Nếu bạn có tiền sử dị ứng, hãy luôn mang theo bên mình các loại thuốc giải dị ứng.

- Cần sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, đúng chỉ định.

- Khi ăn đồ ăn lạ, nên thử một lượng nhỏ để xét phản ứng của cơ thể. Chờ sau 24 giờ mới nên ăn lại nếu không thấy hiện tượng gì bất thường. Với những người có cơ địa dị ứng sẽ rất dễ bị sốc do ăn uống những đồ có chất lạ.

Ngay khi xuất hiện các triệu chứng: Ở da, niêm mạc (như nóng bừng, nổi ban đỏ ngứa, phù mắt, phù môi, ngạt mũi…); ở hệ hô hấp (như khó thở, thở rít); ở hệ tiêu hóa (như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy) và hệ tim mạch (đau ngực, đau đầu, chóng mặt, ngất, tái nhợt, tụt huyết áp)… người bệnh cần được đến khám ngay tại các cơ sở y tế uy tín, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc.