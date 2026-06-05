4 diễn viên lười biếng nhất

Từng là những nghệ sĩ được yêu mến, nhưng Dương Tử, Chương Nhược Nam, Nhậm Gia Luân, Nhậm Mẫn gây tranh cãi khi vai nào cũng diễn một kiểu khiến người xem ngán ngẩm.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, bộ phim cổ trang Gia nghiệp của Dương Tử từng được đánh giá cao trước khi phát sóng nhưng lại không thể phá 10.000 điểm độ hot trên nền tảng IQIYI, đồng thời thất bại cả về rating lẫn lượt xem khiến danh tiếng nữ diễn viên bị ảnh hưởng.

Diễn xuất của Dương Tử trong phim chịu sự phán xét của công chúng. Nhiều người cho rằng Dương Tử đã được tâng bốc quá mức về tài năng. Trước đó, phim Cây sinh mệnh của cô cũng có thành tích bết bát.

Cùng với Dương Tử, các diễn viên như Chương Nhược Nam, Nhậm Gia Luân, Nhậm Mẫn cũng gây tranh cãi vì vai nào cũng giống nhau khiến người xem phát chán.

Dương Tử diễn xuất như gai nhọn

Theo Thời báo Hoàn Cầu , so với bộ phim Cây sinh mệnh có nội dung khô khan hơn, Gia nghiệp kể về hành trình khôi phục nghề làm mực truyền thống của nữ chính Lý Trinh do Dương Tử thể hiện. Phim thuộc thể loại cổ trang lập nghiệp vốn là thế mạnh của Dương Tử nên khán giả kỳ vọng tác phẩm gây sốt như nhiều phim cổ trang trước đó của nữ diễn viên.

Khi Gia nghiệp lên sóng, nội dung kịch tính, cảnh quay thẩm mỹ đẹp vẫn không thể giữ chân người xem, nguyên nhân là kiểu diễn xuất ồn ào, một màu của Dương Tử. Dương Tử có thế mạnh về cảnh khóc nên cô bị lạm dụng cảnh bi kịch để thu hút khán giả. Trong nhiều cảnh cao trào cần thể hiện cảm xúc dao động lớn, nữ diễn viên thể hiện quá gay gắt, giống như đang bắt nạt bạn diễn.

Diễn xuất của Dương Tử xuống cấp, cảm xúc cứng nhắc như cùng một khuôn mẫu.

Dương Tử bị chê diễn xuất ồn ào, gây đau đầu, khoa trương, phóng đại. Màn thể hiện của cô giống chiếc gai nhọn đầy tính công kích, thậm chí không có sự tôn trọng với trưởng bối, bỏ qua quy tắc xã hội cổ đại, giáo dưỡng của một cô gái lớn lên ở thời xưa.

Dương Tử không hiểu bản chất nhân vật, chỉ thích diễn ra vai nữ chủ mạnh mẽ, ai cũng có thể chửi, có thể đánh mắng. Khán giả không thích những tình tiết mà cô thể hiện. Việc xây dựng và khắc họa nhân vật không đủ chiều sâu, không chạm đến cảm xúc người xem, nên phim không đạt thành tích tốt.

Đáng nói, cách diễn này đã bị Dương Tử sử dụng ở nhiều bộ phim, từng bị chê diễn xuất quá lố nhưng nữ diễn viên không thay đổi.

Dương Tử diễn xuất ồn ào, biểu cảm quá lố.

Chương Nhược Nam luôn mong manh yếu đuối

Ngược lại với Dương Tử quá dữ dội, Chương Nhược Nam lại bị chê vì thể hiện vai diễn thiếu sự mạnh mẽ, dứt khoát.

Trong phim Vũ lâm linh , Chương Nhược Nam thể hiện nữ chính Hoắc Linh Lung là nhân vật nữ hiệp lưu lạc giang hồ.

Tuy nhiên sau khi phim lên sóng, Chương Nhược Nam nhận về nhiều bình luận tiêu cực, bị cho là không hợp phim cổ trang vì cách diễn hiện đại, lối diễn xuất rập khuôn từ phim này sang phim khác khiến cô lạc quẻ trong chính bộ phim của mình, không ăn nhập với dàn nghệ sĩ bên cạnh.

Chương Nhược Nam luôn thể hiện nét mong manh trong mọi vai diễn.

Chương Nhược Nam cũng bị đánh giá không hợp nhân vật. Hoắc Linh Lung giỏi võ nhưng vóc người nhỏ bé, chân tay gầy yếu không có lực. Cảnh võ thuật của nữ diễn viên bị chê "như mèo cào, không khác gì đang múa". Hình tượng "cô gái ngọt ngào" của Chương Nhược Nam hoàn toàn trái ngược với vai diễn nữ hiệp, thích phiêu lưu.

Thiếu sót của nữ diễn viên sinh năm 1996 còn nằm ở lời thoại thiếu cảm xúc như đang đọc kịch bản, không có chất riêng của nhân vật, thiếu lực, khó cảm nhận được bất kỳ sự biến đổi cảm xúc và trở nên buồn ngủ, thiếu hứng thú. Biểu cảm của nữ diễn viên cũng bị đánh giá là mềm yếu, nhạt nhòa. Thực tế, đây là điểm yếu của Chương Nhược Nam trong nhiều bộ phim nhưng người đẹp chưa thể khắc phục.

Diễn xuất của Chương Nhược Nam điển hình cho một con búp bê gỗ do AI tạo ra: đôi mắt luôn trống rỗng và vô hồn, niềm vui không rạng rỡ, nỗi uất ức không được giải tỏa và sự tức giận không sắc bén.

Nhậm Gia Luân bị chê ngôn tình trung niên

Theo Thời báo Hoàn Cầu đánh giá diễn xuất, ngoại hình, trang điểm của các nhân vật do Nhậm Gia Luân thể hiện trong vài năm gần đây hoàn toàn giống nhau. Từ Ngự giao ký, Vô ưu độ, Lưu thủy điều điều , Giai ngẫu thiên thành... các nhân vật nam chính đều có cách thể hiện tình cảm, kín đáo, xa cách, ít nói. Phong cách diễn xuất của nhậm Gia Luân cũng rập khuôn với vẻ mặt cau có, im lặng nhìn sự việc bằng ánh mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng.

Nam diễn viên sử dụng cùng một khuôn mẫu cố định suốt mười năm, không có sự đổi mới về nhân vật và không có bước đột phá nào trong kỹ năng diễn xuất, khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Giống như người xem thấy cùng một người xuất hiện trong mười bộ phim truyền hình.

Nhậm Gia Luân nhan sắc xuống dốc nhưng vẫn diễn các nhân vật ngôn tình trẻ trung. Cách diễn của anh cũng thiếu sự đột phá mới mẻ.

Diện mạo hiện tại của Nhậm Gia Luân cũng cho thấy những dấu hiệu lão hóa. Nam diễn viên đã mất đi sự phóng khoáng, nhanh nhẹn tràn đầy sức sống của một người trẻ tuổi. Anh vẫn diễn những nhân vật trẻ khiến khán giả chê bai "đỉnh cao của phim cổ trang ngôn tình trung niên".

Nhậm Mẫn ngã ngựa vì thích đóng mỹ nhân

Theo Thời báo Hoàn Cầu , Nhậm Mẫn có ngoại hình không nổi bật, đường nét khuôn mặt thiếu tinh tế, khí chất không đủ duyên dáng để vào vai đại mỹ nhân Trung Hoa truyền thống. Thế nhưng, nữ diễn viên liên tục lựa chọn các vai diễn đòi hỏi phải có sắc vóc hơn người.

Ví dụ trong phim cổ trang Lương trần mỹ cẩm mới lên sóng, nhân vật nữ chính đẹp tới mức tất cả nhân vật nam đều yêu mến nàng, trong lời thoại cũng có không ít câu ca ngợi vẻ đẹp tuyệt mỹ của nữ chính. Song, nếu dành ngôn từ đó để khắc họa Nhậm Mẫn thì không phù hợp. Từ đó phim trở nên thiếu hợp lý, thành tích tác phẩm không cao.

Khán giả cảm thấy khó chịu và không hiểu tại sao ê-kíp sản xuất lại phải ép Nhậm Mẫn đóng vai một mỹ nhân tuyệt sắc trong khi họ có nhiều nữ diễn viên khác phù hợp với thể loại phim cổ trang.

Nhậm Mẫn thường vào vai mỹ nhân tuyệt sắc, bị khán giả đánh giá "không biết tự lượng sức". Ngoại hình của Nhậm Mẫn còn kém sắc hơn cả nữ phụ.

Ngoại hình Nhậm Mẫn còn bị chê kém sắc hơn cả nữ phụ.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Nhậm Mẫn cũng bị đánh giá hời hợt, thiếu sự thay đổi phù hợp với vai diễn.

Giọng thoại trẻ con, nũng nịu của cô được sử dụng trong mọi nhân vật. Cách diễn dễ thương, nhí nhảnh cũng không có sự khác biệt khiến khán giả cảm thấy nữ diễn viên lười biếng.

Thực tế, Nhậm Mẫn từng có xuất phát điểm cao khi được khen ngợi về khả năng đóng vai bi kịch, nhưng cô ngày càng thụt lùi trong diễn xuất khiến khán giả tiếc nuối.