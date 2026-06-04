Tranh cãi Hoa hậu Việt bị tước vương miện bởi chính công ty quản lý

Nhiều người cho rằng công ty quản lý không có quyền làm như vậy.

Những diễn biến mới nhất của Lời Hứa Đầu Tiên đang khiến khán giả bàn luận sôi nổi khi nhân vật Hoa hậu Vi Minh (Trang Emma) liên tiếp rơi từ đỉnh cao danh vọng xuống vực sâu chỉ trong vài tập phim. Không chỉ đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau scandal hình ảnh, Vi Minh còn bị công ty chủ quản tổ chức họp báo công khai tuyên bố tước danh hiệu Hoa hậu vì cộng đồng. Chi tiết này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội bởi nhiều khán giả cho rằng quyết định này tồn tại không ít điểm bất hợp lý.

Diễn biến tập 15 đưa Vi Minh vào thế khó

Cụ thể trong tập 15, sau scandal lộ đoạn clip hậu trường cho thấy hình ảnh thiện nguyện được dàn dựng, danh tiếng của Vi Minh gần như sụp đổ khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Khủng hoảng chưa dừng lại khi Quỳnh Mai - đại diện công ty quản lý - đưa cho cô biên bản yêu cầu bồi thường hợp đồng lên tới 3 tỷ đồng.

Vi Minh đối diện với scandal chồng chất

Bị dồn vào đường cùng, Vi Minh tìm đến Hoàng Nam, người đứng đầu tập đoàn SCJ với hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Thế nhưng, Nam lạnh lùng từ chối vì cô không còn mang lại giá trị lợi ích cho tập đoàn.

Đỉnh điểm của biến cố xảy ra khi công ty quản lý đứng ra tổ chức họp báo mà không có sự xuất hiện của Vi Minh. Tại đây, Quỳnh Mai thay mặt đơn vị chủ quản đưa ra hàng loạt cáo buộc nhắm vào đương kim hoa hậu. Bà mở đầu bằng việc khẳng định Vi Minh từng chinh phục khán giả bằng câu trả lời ứng xử xuất sắc để đăng quang, nhưng sau đó lại phản bội niềm tin của công chúng.

Vi Minh phải xem họp báo về chính mình qua màn hình điện thoại

Theo phát biểu từ phía công ty, Vi Minh bị cho là không ý thức được trách nhiệm của một hoa hậu, thường xuyên chống đối đơn vị quản lý, phát ngôn thiếu kiểm soát. Quỳnh Mai còn liệt kê hàng loạt cáo buộc khác về Vi Minh như tự ý kêu gọi từ thiện, xảy ra lùm xùm trong quá trình giải ngân, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà để tạo tương tác, thậm chí có dấu hiệu gian lận bình chọn cho một danh hiệu truyền cảm hứng.

Đại diện công ty còn nhắc đến chuyện Vi Minh có tình cảm với đối tác và cho rằng cô để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Sau hàng loạt cáo buộc được đưa ra trước truyền thông, Quỳnh Mai chính thức tuyên bố: " Chúng tôi buộc lòng tước bỏ Hoa hậu Vi Minh ".

Quỳnh Mai đại diện công ty tuyên bố tước bỏ vương miện Hoa hậu Vì cộng đồng của Vi Minh

Chi tiết này đã tạo nên cuộc tranh luận trên MXH. Nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu một công ty quản lý có thực sự đủ thẩm quyền để tước vương miện của một hoa hậu hay không. Không ít ý kiến cho rằng quyền tước danh hiệu thông thường phải thuộc về ban tổ chức cuộc thi hoặc đơn vị nắm bản quyền cuộc thi sắc đẹp, thay vì công ty chủ quản của người đẹp.

Mặt khác, nhiều người cũng nhận xét tình tiết này có phần "căng tay quá trán" và gây cảm giác thiếu hợp lý về mặt quy trình. Một số bình luận cho rằng công ty quản lý có thể chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường hoặc ngừng đại diện cho hoa hậu, nhưng việc tự tuyên bố tước vương miện khiến họ khó tin. Ngược lại, cũng có khán giả bênh vực biên kịch khi cho rằng đây là một cách đẩy xung đột lên cao trào, nhằm cho thấy quyền lực thao túng của "bà trùm" Quỳnh Mai và thế lực đứng sau ngành công nghiệp sắc đẹp trong phim.

Vi Minh khóc trong bất lực trước thông báo từ công ty

Một số bình luận từ khán giả: - Công ty quản lý mà tước vương miện luôn à? - Công ty tước vương miện Hoa hậu, như trò hề - Lần đầu thấy quản lí hoa hậu ngồi bàn chính - 1 công ty hề à? Dìm hoa hậu của chính công ty mình - Đạo diễn làm như vậy khán giả tức chết mất

Dù đứng ở góc nhìn nào, cú ngã đau đớn của nàng hậu có lẽ mới chỉ là chương mở đầu cho chuỗi biến cố đang chờ cô phía trước. Khi vương miện bị tước bỏ, danh tiếng chạm đáy và mọi mối quan hệ đều rạn nứt, hành trình của nàng hậu trong Lời Hứa Đầu Tiên được dự đoán sẽ còn nhiều bước ngoặt kịch tính, càng khiến khán giả mong chờ những diễn biến tiếp theo.