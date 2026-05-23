Bộ phim Lời Hứa Đầu Tiên lên sóng lúc 20h trên kênh VTV1 thu hút người xem ở hành trình trưởng thành và dấn thân vào giới showbiz hào nhoáng của Hoa hậu Vi Minh (Trang Emma). Tuy nội dung vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng vẫn có những khán giả cho rằng tác phẩm có ý nghĩa nhân văn, cũng đưa vào tình tiết những chủ đề nóng hổi của xã hội.

Trong tập 12, Hoa hậu Vi Minh sau thời gian trở về bản làng cũ để làm thiện nguyện, xây dựng hình ảnh hoa hậu vì cộng đồng, nhận được sự yêu thích của khán giả, cô trở lại thành phố, tiếp tục con đường chinh phục danh tiếng. Để thể hiện môi trường thành phố hào nhoáng thời thượng hơn, Vi Minh đã đánh đuôi mắt khá sắc để tham gia sự kiện. Tuy nhiên, cách làm mới vẻ ngoài này vấp phải nhiều ý kiến phản đối của khán giả.

Cách trang điểm mắt của Hoa hậu Vi Minh gây tranh cãi

Khán giả chê Vi Minh làm gì cũng kém sắc

Người xem cho rằng mắt của nữ diễn viên Trang Emma vốn nhỏ và có phần đuôi mắt thấp, nếu chỉ kẻ đuôi mắt sẽ khiến đôi mắt càng bị kéo xuống, không hòa hợp với đường nét khuôn mặt. Trên trang mạng của VTV, nhiều khán giả để lại lời chê màn trang điểm mới của Hoa hậu Vi Minh là thiếu chuyên nghiệp.

Đôi mắt của Hoa hậu Vi Minh gây tranh cãi: - Kẻ mắt khiếp thế - Không hiểu nổi quả nào vẽ mắt thế luôn - Mình không biết makeup nhưng quả mắt kia khiếp thật - Vẽ mắt như muốn rụng mi xuống, kéo mắt xuống vậy - Hoa hậu xin đừng kẻ mắt được không - Hoa hậu có quả kẻ mắt không mê được - Hết diễn viên để đóng rồi sao mà đạo diễn chọn người này - Kẻ quả mắt lố thật - Thợ makeup mới ra nghề hay sao ý, nhìn quả kẻ mắt xong có ngủ mơ cũng giật mình tỉnh giấc - Hoa hậu về bản thì nên make up nhẹ nhẹ. Nhìn dân dã. Phù hợp với bản làng là đẹp. Ai vẽ mắt thấy ghê vậy - Hoa hậu méo mồm.

Trước đó, khán giả xem phim luôn chê Vi Minh kém sắc, ngoại hình không đủ sức lấn át các vai diễn á hậu. Trang Emma thấp hơn, ngoại hình bị đánh giá chỉ ở mức xinh đẹp trung bình không có điểm nhấn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn có điểm yếu là thiếu khí chất sang trọng, hợp với thời trang cao cấp.

Trên các trang MXH của VTV, khán giả liên tục để lại bình luận chê bai vóc dáng của hoa hậu Vi Minh, không ít người nhận xét "ngay từ khâu chọn diễn viên đã sai rồi", "nhan sắc dưới mức trung bình mà đòi làm hoa hậu", "hoa hậu gì thấy kém sắc, lúc nào cũng nhếch mép, biểu cảm tiểu nhân đắc chí thiếu thiện cảm vậy", "Cô diễn viên này chỉ hợp đi bán cá", "Trang Emma diễn hoa hậu không tốt bằng vai bán cá trong Không Giới Hạn "...

Trang Emma bị đánh giá là nhân vật gây tranh cãi nhất trong bộ phim cả về ngoại hình lẫn diễn xuất

Khi Trang Emma không trang điểm đậm, nhan sắc của cô dễ chịu hơn

Những bình luận chê bai như vậy bởi thói quen khi trò chuyện của Vi Minh là miệng hơi lệch, đôi mắt nhíu lại để ngẫm nghĩ, liên tục nhếch mép thể hiện sự đắc thắng, khuôn mặt khinh thường người khác gây khó chịu cho người xem.

Thói quen cười nhếch mép của Trang Emma khiến nhân vật trở nên khó gần

Trong tập 12, trợ lý Quang Lee đưa câu chuyện của Ngân Khánh lên mạng xã hội để tìm kiếm sự đồng cảm của khán giả mà không được Vi Minh và Sơn đồng ý. Video của Ngân Khánh lập tức viral, cùng với phần nội dung được viết để lôi kéo nước mắt, nó nhận được sự quan tâm lớn. Hình ảnh Ngân Khánh xuất hiện khắp cõi mạng, có thể khiến nỗi đau của Ngân Khánh bị khơi gợi lại và mối quan hệ giữa Vi Minh - Sơn vừa tốt đẹp cởi mở hơn lại có thể bị đóng băng