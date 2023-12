4 dấu hiệu ở phụ nữ thiếu máu do thiếu sắt, bổ sung ngay kẻo bệnh tật ùn ùn kéo tới

Thiếu máu do thiếu sắt còn được gọi là thiếu máu thiếu sắt, thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc. Đúng như tên gọi, thiếu máu do thiếu sắt là một dạng thiếu máu do không đủ sắt để tổng hợp Hemoglobin - hợp chất trong hồng cầu.

Có nhiều lý do khiến chị em phụ nữ nằm trong nhóm dễ bị thiếu máu do thiếu sắt nhất. Ví dụ như mất máu do kinh nguyệt, mang thai, ăn kiêng để giảm cân, các bệnh lý phụ khoa mà phổ biến nhất là u xơ tử cung… Điều đáng lo hơn cả là rất ít người nắm được những hậu quả của thiếu máu do thiếu sắt. Trong khi tình trạng này nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm về tim mạch, hô hấp, não bộ… thậm chí là gây tử vong.

Vì vậy, ngay khi phát hiện 4 bất thường là dấu hiệu của thiếu máu do thiếu sắt dưới đây, chị em hãy nhanh chóng tới bệnh viện thăm khám hoặc có kế hoạch bổ sung sắt kịp thời:

1. Thở gấp, tim đập nhanh

Nói chung, tình trạng thiếu máu do thiếu sắt càng nghiêm trọng thì các triệu chứng sẽ càng rõ ràng hơn. Đối với những người bị thiếu máu nhẹ, có thể không có bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào vào lúc bình thường, nhưng sau khi hoạt động dù không gắng sức cũng dễ bị thở gấp, nhịp tim tăng bất thường.

Còn với những chị em bị thiếu máu nặng, tình trạng tức ngực, khó thở có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả khi họ giữ bình tĩnh và không hoạt động. Thiếu máu lâu ngày sẽ khiến tim tiếp tục bị quá tải, dẫn đến không cung cấp đủ oxy cho cơ thể, gây ra bệnh thiếu máu cơ tim và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

2. Da, tóc và móng khác thường

Làn da phản ánh rất nhiều về tình trạng tuần hoàn máu của con người cũng như phát ra dấu hiệu thiếu máu do thiếu sắt dễ nhận biết.

Thiếu máu do thiếu sắt khiến da, tóc, móng của chị em đều xấu đi (Ảnh minh họa)

Cụ thể, người bị thiếu máu do thiếu sắt sẽ có làn da nhợt nhạt khác thường. Bởi vì khi cơ thể con người bị thiếu máu, cơ thể sẽ phân phối lại lượng máu thông qua việc điều hòa thần kinh thể dịch. Lúc này, lượng máu cung cấp cho da và màng nhầy có thể bị giảm đi so với các cơ quan khác quan trọng hơn.

Ngoài ra, tình trạng thiếu máu lâu ngày cũng sẽ dẫn đến hàm lượng hồng cầu và huyết sắc tố trong máu giảm, từ đó cũng sẽ khiến màu da nhạt đi ở một mức độ nhất định. Tình trạng da nhợt nhạt có thể xuất hiện trên khắp cơ thể, hoặc ở một số khu vực như mặt, nướu, bên trong môi hoặc mí mắt dưới…

Bên cạnh làn da, móng và tóc trên cơ thể cũng bị ảnh hưởng lớn khi ị thiếu máu do thiếu sắt. Tóc, móng khô và dễ hư tổn. Các móc tay, móng chân cũng thường có xu hướng nhợt nhạt, thậm chí trắng bệch và rất giòn, dễ gãy. Vì khi thiếu sắt cơ thể không đủ oxy đến các cơ quan và các mô, da, móng tay, móng chân và tóc bị thiếu oxy có thể trở nên khô yếu. Nghiêm trọng hơn là người bệnh có thể bị rụng tóc nhiều.

3. Bất thường ở hệ tiêu hóa

Khi cơ thể con người bị thiếu máu, mức độ bài tiết của tuyến tiêu hóa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu tình trạng nghiêm trọng, thậm chí các tuyến sẽ bị teo dẫn đến chức năng tiêu hóa tổng thể bị suy giảm.

Một trong những dấu hiệu thiếu máu do thiếu sắt dễ thấy nhất đó là nhìn vào khoang miệng. Phổ biến như: lưỡi sưng, viêm, nhợt nhạt, hoặc khô miệng, nứt khóe miệng, loét miệng. Bởi thiếu sắt nên nồng độ myoglobin thấp gây ra sưng, đau cơ lưỡi.

Đồng thời, dễ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, trướng bụng, khó tiêu, chán ăn một cách khó hiểu, không tìm ra nguyên nhân. Nếu không có biện pháp cải thiện kịp thời, tình trạng có thể ngày càng nghiêm trọng, khiến người bệnh có cảm giác có dị vật khi nuốt, vị giác biến đổi như có vị lạ hoặc thậm chí không cảm nhận được đúng vị.

4. Thiếu máu do thiếu sắt ảnh hưởng tới hệ sinh sản, tiết niệu

Nhiều người không biết rằng thiếu máu do thiếu sắt còn ảnh hưởng rất lớn tới nội tiết tố, hệ sinh sản và hệ tiết niệu. Nhất là đối với nữ giới.

Nữ giới nếu rơi vào tình trạng thiếu máu thiếu sắt lâu ngày, việc tiết estrogen bình thường có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến kinh nguyệt bất thường. Thậm chí là vô kinh, mãn kinh sớm.

Ít người biết rằng thiếu máu do thiếu sắt lâu ngày có thể gây rối loạn kinh nguyệt, mãn kinh sớm (Ảnh minh họa)

Cụ thể, khi lượng kinh nguyệt quá nhiều có thể gây ra thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ vì cơ thể không sản xuất kịp để bù lại lượng máu bị mất sau mỗi lần hành kinh. Nhưng ngược lại, khi đã bị thiếu máu do thiếu sắt, lượng kinh nguyệt cũng sẽ bị giảm xuống bất thường, chậm kinh, xuất huyết âm đạo giữa các kỳ kinh. Nhiều chị em thiếu máu do thiếu sắt cũng gặp phải tình trạng có cục máu đông khi hành kinh, tiết nhiều huyết trắng âm đạo hơn bình thường.

Thiếu máu nói chung và thiếu máu do thiếu sắt nói riêng còn có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới tiết niệu, suy giảm chức năng gan và thận. Ngoài ra, tan máu nội mạch còn dễ bị hemosiderin và huyết sắc tố, nếu tình trạng nghiêm trọng, huyết sắc tố tự do thậm chí có thể chặn ống thận, lúc này người bệnh có thể bị vô niệu, thiểu niệu hoặc thậm chí là bệnh thận cấp tính.

Về cách bổ sung sắt và điều trị thiếu máu do thiếu sắt, tốt nhất là chị em nên tìm tới các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, cũng có thể bổ sung sắt thông qua chế độ ăn uống và viên uống chức năng, tuy nhiên tốt nhất vẫn nên có sự tư vấn từ chuyên gia.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor, Daily Mail