Miễn dịch đề cập đến chức năng của hệ thống miễn dịch, chủ yếu là khả năng chống lại sự xâm nhập của các vi sinh vật, protein , hóa chất lạ, v.v. Người ta thường gọi khả năng chống lại bệnh tật của hệ thống miễn dịch là "miễn dịch". Hệ miễn dịch là một chức năng sinh lý thiết yếu của cơ thể con người; một khi suy yếu, nhiều bệnh tật có thể dễ dàng phát sinh.

Hệ miễn dịch thường được chia thành hai loại:

Một loại là miễn dịch bẩm sinh, còn được gọi là miễn dịch tự nhiên, là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại sự xâm nhập của các vi sinh vật gây bệnh. Nó bao gồm da, niêm mạc, hàng rào mô, dịch tiết và thực bào từ bên ngoài vào trong.

Một loại là miễn dịch thu được, còn được gọi là miễn dịch thích ứng. Đó là khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh cụ thể được phát triển thông qua sự tiếp xúc lâu dài với các tác nhân gây bệnh. Nó chủ yếu bao gồm các tế bào lympho và các sản phẩm của chúng, bao gồm cả kháng thể mà chúng ta đã quen thuộc.

Những dấu hiệu này cho thấy hệ miễn dịch của bạn đang âm thầm suy giảm, cần chú ý bồi bổ sức khỏe.

1.Nhiễm trùng thường xuyên

Khi hệ miễn dịch suy yếu, các tác nhân gây bệnh có thể dễ dàng xâm nhập, dẫn đến cảm lạnh tái phát , nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiết niệu...

2. Mệt mỏi và suy nhược thể chất

Hệ miễn dịch tiêu tốn rất nhiều năng lượng để duy trì chức năng bình thường. Khi hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt, thường xuyên kiệt sức, thiếu năng lượng và động lực, thậm chí những hoạt động hàng ngày đơn giản cũng trở nên khó khăn.

3. Thường xuyên bị dị ứng

Trong điều kiện bình thường, hệ miễn dịch có thể phân biệt hiệu quả giữa các chất của cơ thể và các chất lạ, tránh được các phản ứng dị ứng. Tuy nhiên, khi hệ miễn dịch suy yếu, hệ miễn dịch có thể phản ứng quá mức với một số chất vốn dĩ vô hại, dẫn đến các triệu chứng dị ứng như ngứa da, chàm và hen suyễn.

4. Dễ phát triển khối u

Hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và kiểm soát khối u. Khi hệ miễn dịch suy yếu, khả năng phát hiện khối u của cơ thể bị suy giảm, khiến cơ thể dễ mắc phải nhiều loại khối u khác nhau hơn.

Các biện pháp cải thiện hệ miễn dịch

Các bác sĩ giải thích rằng khi cơ thể già đi và chức năng miễn dịch suy giảm, thuốc không phải là lựa chọn tốt nhất để tăng cường miễn dịch. Phương pháp khoa học nhất, nhưng thường bị bỏ qua, là cải thiện khả năng miễn dịch của chính mình thông qua cuộc sống hàng ngày.

Duy trì nhiệt độ cơ thể

"Giữ ấm và phòng tránh cái lạnh" không chỉ là lời nói suông. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần nhiệt độ cơ thể giảm 1°C cũng có thể làm giảm khả năng miễn dịch đến 30%. Do đó, duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường là rất quan trọng để tăng cường hệ miễn dịch.

Kiểm soát mức độ căng thẳng

Căng thẳng có thể khiến cơ thể sản sinh ra một yếu tố ức chế ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng bình thường của các tế bào miễn dịch. Do đó, điều quan trọng là phải học cách quản lý căng thẳng, giảm căng thẳng một cách hợp lý và sử dụng thái độ lạc quan để tăng cường hệ miễn dịch.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Giấc ngủ chất lượng cao thúc đẩy sản sinh các yếu tố gây ngủ, tăng số lượng bạch cầu, tăng cường giải độc gan và loại bỏ vi khuẩn, virus xâm nhập cơ thể. Do đó, giấc ngủ chất lượng cao giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Sử dụng men vi sinh đúng cách

Men vi sinh giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Ví dụ, vi khuẩn Bifidobacteria trong ruột có thể thúc đẩy sản xuất nhiều loại kháng thể, tăng cường miễn dịch và loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh ngoại lai.

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Vitamin và khoáng chất ảnh hưởng đến số lượng và hoạt động của các tế bào miễn dịch. Ăn nhiều trái cây và rau tươi có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Uống nước đầy đủ

Yu Kang, giám đốc Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Y Liên hợp Bắc Kinh, chỉ ra rằng khát nước là tín hiệu cho thấy cơ thể đang bị mất nước nghiêm trọng. Trước khi cảm giác khát xuất hiện, cơ thể đã bị mất nước trong một khoảng thời gian đáng kể, và tình trạng mất nước dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch.Các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị mọi người nên thiết lập một lịch trình uống nước và uống nước thường xuyên.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên có thể giúp duy trì tinh thần lạc quan, cân nặng hợp lý, cải thiện giấc ngủ và giảm lo âu. Bạn nên tham gia các hoạt động thể chất cường độ vừa phải (chủ yếu là hoạt động aerobic) ít nhất 5 ngày một tuần, tích lũy hơn 150 phút, hoặc hoạt động thể chất cường độ cao hơn 75 phút. Lý tưởng nhất là bạn nên đi bộ từ 6.000 đến 10.000 bước hoạt động thể chất mỗi ngày; giảm thời gian ngồi yên, đứng dậy và đi lại mỗi giờ, vận động rất có lợi.

Theo Aboluowang