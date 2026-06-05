4 chiếc đầm cưới được chú ý nhất lúc này: Bên phá cách bất ngờ, bên ẩn chứa những thông điệp đầy ý nghĩa

Từ đám cưới cổ tích của cặp đôi quyền lực Thái Lan cho tới hôn lễ kín đáo của những ngôi sao quốc tế, mỗi chiếc váy đều trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Năm nay có lẽ là một trong những mùa cưới đáng nhớ nhất của làng giải trí châu Á và thế giới khi hàng loạt mỹ nhân đình đám lần lượt công bố tin vui. Không chỉ gây chú ý bởi những câu chuyện tình đẹp như cổ tích, các cô dâu còn khiến giới thời trang say mê với những bộ váy cưới được đầu tư công phu, mang đậm dấu ấn cá nhân. Điều thú vị là bên cạnh vẻ đẹp lộng lẫy thường thấy, nhiều thiết kế còn ẩn chứa những thông điệp riêng, kể lại hành trình tình yêu hoặc phản ánh cá tính của người mặc. Từ đám cưới cổ tích của cặp đôi quyền lực Thái Lan cho tới hôn lễ kín đáo của những ngôi sao quốc tế, mỗi chiếc váy đều trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

1. Yaya Urassaya và chiếc váy Louis Vuitton đẹp như bước ra từ truyện cổ tích

Đứng đầu danh sách chắc chắn là chiếc đầm cưới của nữ diễn viên Yaya Urassaya trong hôn lễ với nam thần Thái Lan Nadech Kugimiya. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, cặp đôi cuối cùng cũng viết nên cái kết viên mãn khiến người hâm mộ xúc động.

Trong ngày trọng đại, Yaya lựa chọn một thiết kế riêng đến từ Louis Vuitton. Khác với những mẫu váy công chúa phồng xòe truyền thống, chiếc váy mang phom slip dress mềm mại, ôm nhẹ cơ thể, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và hiện đại của cô dâu. Toàn bộ thân váy được xử lý bằng kỹ thuật thêu ren tinh xảo, đính kết hàng nghìn viên ngọc trai và pha lê siêu nhỏ tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh sáng. Đi cùng là khăn voan dài cùng đôi găng tay ren đồng bộ, giúp tổng thể vừa sang trọng vừa mang hơi thở cổ điển. Thiết kế được nhiều chuyên gia nhận xét là sự cân bằng hoàn hảo giữa nét thanh lịch kiểu Pháp và vẻ lãng mạn của một đám cưới cổ tích.

2. Dua Lipa phá vỡ khuôn mẫu với bộ suit cưới thanh lịch

Nếu Yaya đại diện cho hình ảnh nàng công chúa trong mơ thì Dua Lipa lại khiến cả thế giới bất ngờ bằng lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Cuối tháng 5 vừa qua, nữ ca sĩ cùng tài tử Callum Turner chia sẻ niềm vui khi hoàn tất thủ tục kết hôn dân sự.

Thay vì diện váy cưới trắng truyền thống, Dua Lipa lựa chọn một bộ suit cưới được thiết kế riêng bởi Daniel Roseberry - Giám đốc sáng tạo của Schiaparelli. Thiết kế mang đậm tinh thần thời trang Anh quốc với phom dáng chuẩn mực, đường cắt sắc sảo nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại nữ tính. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc mũ rộng vành thanh lịch kết hợp cùng trang sức cao cấp từ Bulgari.

Lựa chọn này không chỉ thể hiện cá tính mạnh mẽ của Dua Lipa mà còn phản ánh xu hướng cô dâu hiện đại ngày càng đề cao sự tự do trong thời trang cưới. Không cần váy bồng bềnh hay đính kết cầu kỳ, bộ suit vẫn giúp cô trở thành tâm điểm bởi vẻ đẹp tự tin và đầy khí chất.

3. Hề Mộng Dao và đôi cánh thiên thần được giấu trong váy cưới Dior

Tại Trung Quốc, đám cưới của siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Là cựu thiên thần nội y nổi tiếng, Hề Mộng Dao có nhiều lựa chọn để tỏa sáng, nhưng cô lại quyết định xuất hiện với một thiết kế tinh giản đầy tinh tế.

Chiếc váy cưới được Dior thực hiện riêng mang phom dáng chữ A mềm mại, sử dụng chất liệu lụa satin trắng cao cấp với độ bóng nhẹ như ánh ngọc trai. Thiết kế cổ thuyền kín đáo kết hợp tay dài giúp tổng thể trở nên thanh lịch và sang trọng.

Tuy nhiên, chi tiết đắt giá nhất lại nằm ở phía sau. Phần lưng váy được tạo hình bằng đường cắt chữ V sâu đầy nghệ thuật. Nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là một chi tiết thiết kế mà còn là ẩn ý nhắc nhớ tới hình ảnh đôi cánh của thiên thần Victoria's Secret - danh hiệu từng làm nên tên tuổi của Hề Mộng Dao. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để kể lại cả hành trình sự nghiệp của cô dâu trong ngày đặc biệt nhất cuộc đời.

4. Moon Chae Won và vẻ đẹp vượt thời gian của thời trang cổ điển

Mới đây, nữ diễn viên Moon Chae Won cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh cưới trước thềm hôn lễ riêng tư. Không chạy theo những xu hướng táo bạo hay hiện đại, người đẹp Hàn Quốc lại lựa chọn vẻ đẹp vượt thời gian.

Thiết kế đầu tiên là mẫu váy ren trắng cao cấp với phần vai trễ quyến rũ, tay dài thanh lịch và chân váy bồng bềnh đậm chất cổ điển châu Âu. Những đường ren tinh xảo phủ khắp thân váy tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.

Ngoài ra, Moon Chae Won còn thực hiện một bộ ảnh khác với chiếc váy voan màu kem mềm mại đi kèm khăn quàng cổ mang cảm hứng vintage. Tổng thể tạo cảm giác như bước ra từ một bộ phim tình cảm lãng mạn, đồng thời tôn lên vẻ đẹp dịu dàng vốn là dấu ấn của nữ diễn viên suốt nhiều năm qua.

Mỗi chiếc váy là một câu chuyện riêng

Điểm thú vị của những bộ váy cưới được chú ý nhất hiện nay không chỉ nằm ở giá trị thời trang hay độ xa xỉ của các thương hiệu đứng sau. Điều khiến chúng trở nên đặc biệt chính là câu chuyện mà mỗi thiết kế mang theo. Có chiếc váy kể về tình yêu kéo dài hơn một thập kỷ, có thiết kế thể hiện tinh thần phá cách của cô dâu hiện đại, cũng có những bộ trang phục âm thầm lưu giữ ký ức về hành trình sự nghiệp hoặc cá tính riêng của người mặc.

Và có lẽ đó mới chính là điều làm nên sức hút lớn nhất của thời trang cưới ngày nay: không chỉ đẹp để ngắm nhìn, mà còn là cách để mỗi cô dâu kể lại câu chuyện của chính mình trong ngày hạnh phúc nhất.