Vợ Kanye West quấn "áo choàng tắm", mang hàng khủng ra sân bay

Lần lộ diện mín mít mới đây vợ Kanye West gây chú ý với cảnh tay xách nách mang chiếc Hermès "khổng lồ" tiền tỷ.

Không phải những bộ cánh thiếu vải gây nhức mắt dư luận như thường lệ, mới đây Bianca Censori vừa có màn xuất hiện đầy bất ngờ tại sân bay quốc tế Melbourne với một phong cách kín đáo lạ thường. Tuy nhiên, dù che đậy vóc dáng từ đầu đến chân, bà xã của nam rapper kiêm nhà thiết kế thời trang Kanye West vẫn biết cách chiếm trọn spotlight theo một kịch bản không ai lường trước được, nhờ vào một món phụ kiện có kích thước khổng lồ trị giá bằng cả một chiếc xe sang.

Những khung hình được truyền thông quốc tế chia sẻ ghi lại khoảnh khắc ngay sau kh nữ kiến trúc sư từ giã mẹ và em gái tại quê nhà nước úc. Ghi nhận từ những hình ảnh tại sân bay, Bianca chọn một chiếc áo khoác lót lông cừu dáng bathrobe màu be, phom dáng rộng thùng thình cùng chiếc đai thắt vội ở vòng hai khiến nó được liên tưởng như một chiếc áo choàng tắm xa xỉ vừa được lấy ra từ một khách sạn hạng sang.

Bà xã Kanye kết hợp món đồ kín đáo này với quần legging màu hồng nhạt, kính râm chữ nhật nhỏ và một đôi giày cao gót đế xuồng màu bạc bóng loáng. Mái tóc được buộc hai bên kiểu đuôi ngựa tinh nghịch, càng làm tăng thêm vẻ nhí nhảnh "khác thường" so với những set đồ từng được cô mặc trong các buổi tối hẹn hò xem phim muộn cùng chồng ở Los Angeles.

Tuy trang phục đã đủ thu hút, mọi sự chú ý cuối cùng vẫn đổ dồn vào chiếc túi da đen cỡ đại mà Bianca tay xách nách mang. Qua các góc chụp cận cảnh, món hàng hiệu khủng này được xác định là Hermès Haut à Courroies (HAC) - dòng túi du lịch huyền thoại được xem là tiền thân của chiếc Birkin nổi tiếng. Trước khi Birkin ra đời, Hermès đã phát triển thiết kế HAC dành cho giới quý tộc cưỡi ngựa, với mục đích chứa ủng và các vật dụng chuyên dụng, vì thế kích thước lớn là đặc điểm nhận diện của dòng túi này.

Phiên bản Bianca sử dụng có kích thước đồ sộ đến mức gần như "nuốt trọn" vóc dáng của cô. Với chiều cao khoảng 1m60, nữ kiến trúc sư trông càng nhỏ bé khi xách chiếc túi ngoại cỡ bên người. Do nhiều kích cỡ HAC hiện đã ngừng sản xuất, mẫu túi này trở thành món đồ được giới sưu tầm săn đón. Trên thị trường secondhand cao cấp, giá bán có thể dao động từ khoảng 45.000 đến 80.000 USD (tương đương hơn 1,1- 2,1 tỷ đồng), thậm chí cao hơn với những phiên bản hiếm hoặc chất liệu đặc biệt.

Với kích thước quá khổ của chiếc túi này, truyền thông phương Tây đã có những nhận xét tò mò đầy tính châm biếm. Nhiều người đặt câu hỏi vui rằng không biết Bianca thực sự chứa gì bên trong một chiếc túi có dung tích ngang ngửa vali ký gửi như vậy.

Thực tế, với một đội ngũ trợ lý luôn vây quanh để lo liệu hành lý, việc Bianca tự tay thồ một chiếc túi khổng lồ bị cho là mang tính trình diễn thời trang là chính. Thậm chí có quan điểm còn cợt nhã cho rằng nữ kiến trúc sư đang mang theo một loạt quần dài dự phòng để sửa sai cho thói quen thích "mặc như không" khi ra đường trước đây.

Dù vậy, giới mộ điệu cho rằng giá trị của lần xuất hiện này không chỉ nằm ở việc chiếc túi chứa gì bên trong, mà ở chính món phụ kiện hiếm có mà Bianca lựa chọn mang theo. Trong những năm gần đây, dòng HAC cũng được nhiều ngôi sao như Kim Kardashian, Kendall Jenner, đặc biệt là giới cầu thủ như David Beckham, Karl-Anthony Towns, Messi hay Son Heung Min đều từng được bắt gặp sử dụng HAC như một tuyên ngôn phong cách mỗi khi di chuyển.

Và lần này, giữa một sân bay đông đúc, chiếc Hermès HAC khổng lồ đã giúp Bianca Censori tiếp tục chứng minh khả năng biến một khoảnh khắc đời thường thành tâm điểm của cuộc trò chuyện trong giới thời trang.

Ảnh: Splash News