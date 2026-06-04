Những món đồ không thể thiếu trong vali du lịch của các cô gái theo đuổi phong cách old money

Mỗi lần chuẩn bị vali cho một chuyến du lịch, nhiều người thường rơi vào tình trạng quen thuộc: mang theo rất nhiều quần áo nhưng khi đến nơi lại cảm thấy "không có gì để mặc".

Thực tế, những cô gái có gu thường không mang quá nhiều đồ. Thay vào đó, họ lựa chọn những món trang phục có khả năng phối hợp linh hoạt, bảng màu hài hòa và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chỉ với vài món cơ bản, họ có thể tạo ra hàng chục bộ trang phục khác nhau mà vali vẫn gọn nhẹ.

Nhìn vào những bản phối mùa hè đang được nhiều fashion blogger yêu thích, có thể thấy công thức mặc đẹp khi đi du lịch thực ra rất đơn giản.

Ưu tiên các gam màu trung tính

Một trong những bí quyết giúp việc chuẩn bị trang phục trở nên dễ dàng hơn là lựa chọn các gam màu trung tính như trắng, kem, be, nâu, đen hoặc xanh olive.

Những màu sắc này không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu dưới ánh nắng mùa hè mà còn rất dễ phối với nhau. Một chiếc quần trắng có thể kết hợp cùng áo đỏ nổi bật, áo đen tối giản hay áo linen màu kem mà vẫn tạo nên tổng thể hài hòa.

Đó cũng là lý do những bộ đồ mang tinh thần quiet luxury luôn ưu tiên bảng màu đơn giản thay vì quá nhiều màu sắc nổi bật.

Một chiếc váy dài luôn đáng mang theo

Nếu chỉ được mang theo một món đồ cho chuyến nghỉ dưỡng, váy dài chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Váy maxi họa tiết nhẹ nhàng, váy hai dây đơn sắc hay những thiết kế bèo tầng mềm mại đều mang đến cảm giác thư thái rất phù hợp với không khí du lịch. Chỉ cần kết hợp cùng dép sandal, túi cói hoặc một chiếc mũ rộng vành, bạn đã có ngay một set đồ vừa thoải mái vừa lên hình đẹp.

Đặc biệt, váy dài còn giúp người mặc di chuyển dễ dàng từ quán cà phê, khu nghỉ dưỡng cho tới những buổi dạo phố chiều muộn mà không cần thay đồ nhiều lần trong ngày.

Đừng xem nhẹ sức mạnh của quần trắng

Trong nhiều năm trở lại đây, quần trắng ống rộng đã trở thành món đồ không thể thiếu trong những chuyến đi mùa hè.

Kiểu quần này tạo cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng và có thể phối cùng gần như mọi kiểu áo. Một chiếc tank top đen tạo vẻ ngoài hiện đại, áo sơ mi trắng mang hơi hướng old money, còn áo màu đỏ hoặc burgundy lại giúp tổng thể nổi bật hơn mà không cần nhiều phụ kiện.

Ngoài ra, quần trắng còn giúp những bức ảnh du lịch trở nên sáng và có chiều sâu hơn, đặc biệt khi chụp trong không gian nhiều cây xanh hoặc kiến trúc mang tông màu trung tính.

Mũ cói là phụ kiện "đắt giá" nhất mùa hè

Những bức ảnh du lịch đẹp thường không nằm ở quần áo quá cầu kỳ mà đến từ các chi tiết nhỏ.

Một chiếc mũ cói bản rộng có thể ngay lập tức mang đến cảm giác nghỉ dưỡng sang trọng. Không chỉ giúp chống nắng hiệu quả, món phụ kiện này còn tạo điểm nhấn cho toàn bộ bộ trang phục.

Đó cũng là lý do mũ cói luôn xuất hiện trong các bản phối mang tinh thần Địa Trung Hải, coastal chic hay old money mùa hè.

Hãy chọn những đôi dép thật thoải mái

Một chuyến du lịch thường đồng nghĩa với việc đi bộ rất nhiều. Vì thế, những đôi sandal tối giản hoặc dép bệt có thiết kế thanh mảnh luôn là lựa chọn thông minh hơn so với những đôi giày khó di chuyển.

Các fashion blogger hiện nay cũng ưu tiên sandal da màu nâu, đen hoặc be bởi chúng phù hợp với hầu hết mọi kiểu trang phục và không bao giờ lỗi mốt.

Mang ít hơn nhưng mặc đẹp hơn

Nhiều người cho rằng mặc đẹp khi đi du lịch đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị thật nhiều quần áo. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là khả năng phối hợp giữa các món đồ.

Một chiếc áo tank top đẹp, một chiếc quần trắng, một chiếc váy maxi, một chiếc mũ cói và một chiếc túi cói có thể tạo ra hàng chục công thức khác nhau cho cả chuyến đi.

Đôi khi, phong cách du lịch cuốn hút nhất không đến từ những bộ đồ cầu kỳ mà đến từ sự thoải mái, tự nhiên và cảm giác thư thái của người mặc. Và đó cũng chính là tinh thần thời trang mùa hè mà ngày càng nhiều cô gái đang theo đuổi.