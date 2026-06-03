Bức hình zoom cận mặt khiến truyền thông Hàn bó tay

Chỉ nhìn qua ảnh, khó mà tin mỹ nhân này đã 38 tuổi.

Những khoảnh khắc tại sân bay từ lâu được xem là “bài kiểm tra nhan sắc” chân thực nhất của các ngôi sao Hàn Quốc. Không có lớp filter chỉnh sửa hay layout makeup cầu kỳ, nhiều nghệ sĩ chỉ xuất hiện với gương mặt gần như mộc hoàn toàn hoặc trang điểm rất nhẹ. Chính vì vậy, chất lượng làn da thật cũng dễ dàng bị ống kính cận bắt trọn.

Mới đây, bức hình zoom cận gương mặt của Taeyeon được lan truyền trên MXH khiến dân tình phải trầm trồ. Ở tuổi 38, thủ lĩnh SNSD gây kinh ngạc với làn da căng mịn, đều màu và gần như không lộ bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào. Trạng thái nhan sắc “hack tuổi” ngoạn mục này tiếp tục củng cố danh hiệu mỹ nhân không tuổi của nữ idol đình đám.

Ống kính truyền thông Hàn cũng phải "chịu thua" trước làn da hoàn hảo của Taeyeon. (Ảnh: Instagram)

Bức ảnh cận mặt này cũng cho thấy lý do vì sao Taeyeon luôn được xem là một trong những mỹ nhân "hack tuổi" hàng đầu Kbiz. Dưới ánh sáng tự nhiên, làn da của nữ ca sĩ vẫn hiện lên gần như ghi điểm với vẻ hoàn hảo, bề mặt da mịn màng, đều màu và căng bóng khỏe khoắn. Khi zoom sát, rất khó để nhận ra các dấu hiệu lão hóa thường thấy như nếp nhăn li ti, lỗ chân lông rõ hay tình trạng da xỉn màu. Vùng má giữ được độ đầy đặn tự nhiên, tạo cảm giác trẻ trung và tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi thanh thoát cùng đường nét gương mặt mềm mại càng góp phần tạo nên tổng thể ngọt ngào, trong trẻo. Thậm chí nhiều người cho rằng nếu chỉ nhìn những bức ảnh như thế này, diện mạo của "chị đại Kpop" vẫn mang năng lượng tươi trẻ chẳng khác gì một nữ idol thế hệ mới.

Khuôn mặt "hack tuổi" của Taeyeon nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Một trong những yếu tố giúp Taeyeon duy trì sức hút suốt gần hai thập kỷ chính là gương mặt babyface đặc trưng. Nữ idol sở hữu đường nét nhỏ nhắn, hài hòa với gương mặt thon gọn, sống mũi thanh tú và đôi mắt to tròn luôn tạo cảm giác trong trẻo như thiếu nữ đôi mươi. Đặc biệt, làn da trắng sáng, mịn màng gần như không tì vết càng khiến diện mạo của cô thêm phần "lão hóa ngược". Ngôi sao sinh năm 1989 cũng thường ưu ái những lối makeup nhẹ nhàng, không trang điểm nếu không có lịch trình để làn da được nghỉ ngơi, khỏe mạnh.

Giao diện như bị thời gian lãng quên của Taeyeon.

Nữ idol khoe mặt mộc không tì vết. (Ảnh: Instagram)

Taeyeon từng chia sẻ cô rất chú trọng việc dưỡng ẩm và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, hai yếu tố được xem là "kẻ thù số một" của quá trình lão hóa. Bên cạnh đó, nữ idol cũng ưu tiên chế độ ăn uống cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế thực phẩm quá nhiều dầu mỡ hoặc đường tinh luyện. Để giữ cơ thể săn chắc và duy trì năng lượng tích cực, cô thường kết hợp các hình thức vận động nhẹ như pilates, stretching, cardio và tập luyện tại nhà. Không chỉ chăm sóc ngoại hình, thủ lĩnh SNSD còn chú trọng sức khỏe tinh thần, dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch và theo đuổi những sở thích cá nhân như chăm sóc thú cưng hay làm vườn để giữ vững vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật suốt nhiều năm qua.