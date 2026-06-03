Gương mặt bị hủy hoại vì ma túy của "vị thần phương Đông": Mái tóc còn không giữ được, nói gì đến hào quang!

Loạt ảnh mới tại Nhật Bản cho thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của hoàng tử mắt buồn Park Yoo Chun.

Từng là một trong những gương mặt đẹp và được săn đón bậc nhất làn sóng Hallyu thế hệ đầu, Park Yoo Chun giờ đây lại khiến công chúng xôn xao vì diện mạo xuống dốc khó nhận ra trong những hình ảnh mới nhất được đăng tải từ Nhật Bản.

Mới đây, nam ca sĩ - diễn viên sinh năm 1986 chia sẻ loạt ảnh đời thường kèm dòng trạng thái ngắn gọn "With Love". Những khung hình ghi lại khoảnh khắc anh gặp gỡ bạn bè, tận hưởng khoảng thời gian thư thả tại Nhật Bản. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý không phải cuộc sống hiện tại của Park Yoo Chun, mà là sự thay đổi quá lớn trên gương mặt từng được xem như biểu tượng nhan sắc của Kpop một thời.

Xuất hiện với mái tóc nhuộm vàng sáng, đeo kính gọng đen và diện trang phục giản dị gồm áo thun be kết hợp sơ mi denim, Park Yoo Chun vẫn nở nụ cười thân thiện trước ống kính. Thế nhưng ở những góc chụp cận hơn, dấu vết của thời gian cùng hàng loạt biến cố cuộc đời hiện lên rõ rệt. Gương mặt hốc hác, đường hàm gầy guộc, phần trán ngày càng lộ rõ cùng mái tóc thưa đi đáng kể khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Nhìn những bức ảnh hiện tại, thật khó để liên tưởng đến chàng trai từng được mệnh danh là một trong những "vị thần phương Đông" của Kpop.

Từ mỹ nam chuẩn Hallyu đến biểu tượng visual của một thế hệ

Trước khi mọi thứ sụp đổ, Park Yoo Chun từng sở hữu tất cả những gì một ngôi sao giải trí mơ ước. Ra mắt năm 2003 cùng nhóm nhạc TVXQ, anh là một trong năm thành viên tạo nên thời kỳ hoàng kim của nhóm nhạc được xem là huyền thoại Kpop. Với chiều cao khoảng 1m80, vóc dáng mảnh mai chuẩn người mẫu, đường nét thư sinh cùng đôi mắt buồn đặc trưng, Park Yoo Chun là hiện thân của mẫu mỹ nam Hàn Quốc được yêu thích nhất suốt những năm 2000.

Khác với vẻ đẹp sắc lạnh của nhiều nam thần cùng thời, Yoo Chun gây thiện cảm nhờ khí chất lãng tử, có phần mong manh và gần gũi. Anh không phải fashion icon theo nghĩa dẫn dắt xu hướng, nhưng luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ sở hữu hình tượng được các thương hiệu và tạp chí ưu ái nhờ ngoại hình sáng màn ảnh cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật.

Ở thời kỳ đỉnh cao của TVXQ rồi sau đó là JYJ, Park Yoo Chun liên tục xuất hiện trên bìa tạp chí, các chiến dịch quảng bá lớn tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Hình ảnh mái tóc dài lãng tử, gương mặt trẻ trung gần như không tì vết cùng hình tượng "bad boy dịu dàng" từng khiến hàng triệu fan nữ châu Á say mê. Trong giai đoạn huy hoàng nhất của làn sóng Hallyu, Park Yoo Chun không chỉ là một ngôi sao giải trí mà còn là một trong những gương mặt góp phần định hình chuẩn visual nam thần Kpop thế hệ thứ hai.

Lời nói dối khiến hào quang của một nam thần sụp đổ

Nếu tuổi tác có thể lý giải cho những nếp nhăn hay mái tóc ngày càng thưa đi, thì sự phai tàn của hào quang quanh Park Yoo Chun lại bắt nguồn từ đời sống riêng tư phóng túng của anh mà ra.

Năm 2019, nam ca sĩ gây chấn động khi vướng cáo buộc sử dụng ma túy. Trước truyền thông, anh từng tổ chức một cuộc họp báo khẩn và bật khóc phủ nhận mọi nghi vấn, đồng thời tuyên bố: "Nếu tôi sử dụng ma túy, tôi sẽ giải nghệ." Thế nhưng kết quả điều tra sau đó lại chứng minh điều ngược lại. Kể từ thời điểm ấy, hình tượng của một nam thần quốc dân gần như sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng Hàn Quốc, kể cả những fangirl chân chính.

Những năm gần đây, Park Yoo Chun chủ yếu hoạt động tại Nhật Bản thông qua các fan meeting và sự kiện quy mô nhỏ. Mỗi lần xuất hiện, thay vì được nhắc đến bởi sức hút ngôi sao như trước, anh lại trở thành tâm điểm của những cuộc bàn luận về sự thay đổi ngoại hình.

Có lẽ vì vậy mà loạt ảnh mới nhất càng khiến nhiều người tiếc nuối. Người đàn ông với gương mặt hốc hác, mái tóc thưa và dấu vết thời gian như một "ông chú U50" khó lòng gợi nhớ đến Park Yoo Chun từng khiến hàng triệu khán giả châu Á xao xuyến. Từ một biểu tượng visual của Kpop, thứ mất đi nhanh hơn cả tuổi trẻ của Park Yoo Chun không chỉ là vẻ ngoài, mà là hào quang từng được tạo nên từ niềm tin của công chúng.

Ảnh: IGNV, X