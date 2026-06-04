Điểm sai trên gương mặt Lim Ji Yeon

Nhiều người cho rằng cách trang điểm của Lim Ji Yeon trong phim mới thiếu sự chỉn chu.

Là một trong những bộ phim Hàn Quốc đang hot nhất thời điểm hiện tại, My Royal Nemesis (Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi) ghi điểm nhờ kịch bản đan xen giữa yếu tố hài hước và lãng mạn, cùng phản ứng hóa học bùng nổ của Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun. Mỗi tập phát sóng đều tạo ra nhiều chủ đề thảo luận trên mạng xã hội, từ diễn biến tình cảm của cặp đôi chính đến những khoảnh khắc gây cười duyên dáng. Tuy nhiên, bên cạnh nội dung phim, tạo hình của các nhân vật cũng trở thành được công chúng quan tâm. Mới đây, một bài đăng phân tích lỗi makeup của nữ chính đã hút gần 100 nghìn lượt xem. Ở phần bình luận, không ít khán giả cũng cho rằng tạo hình của bộ phim phần nào đã dìm nhan sắc của "ác nữ" màn ảnh Hàn.

Bài đăng chỉ ra lỗi makeup của Lim Ji Yeon trong My Royal Nemesis khiến dân tình bàn tán rôm rả. (Ảnh: Threads)

Trong phân cảnh kiếp trước với cương vị là phi tần ác nhất thời Joseon - Lim Ji Yeon gây ấn tượng với trang phục truyền thống đỏ quyền lực, tóc búi thấp cài trâm gọn gàng. Đi cùng với đó, nữ diễn viên chọn 1 layout makeup lớp nền trắng sáng, chân mày ngang mảnh và đôi môi hồng đào nhẹ nhằm tôn lên vẻ sắc sảo, lạnh như băng.

Tuy nhiên, ở những góc máy quay cận, nhiều khán giả nhận ra phần eyeliner của nữ diễn viên xuất hiện khá thiếu cân đối. Cụ thể, một bên đường kẻ mắt bị kéo dài và hất đuôi rõ hơn, trong khi bên còn lại ngắn và cụp xuống, khiến hai mắt trông lệch nhau nếu nhìn từ chính diện. Bên cạnh đó, phần mí mắt không được nhấn đều, khiến 2 bên mắt của nữ diễn viên có kích thước không tương đồng.

Tạo hình ác nữ thời Joseon của Lim Ji Yeon.

Nếu nhìn kỹ vào gương mặt, có thể thấy phần eyeliner của nữ diễn viên trông lệch khá rõ. (Ảnh: X)

Dưới phần bình luận, phần đông đều đồng tình với việc team makeup của bộ phim đã dìm visual của 2 diễn viên chính đáng kể.

Không chỉ makeup mà kiểu tóc của Lim Ji Yeon cũng gặp nhiều tranh cãi. Đến những phân cảnh xuyên không tới hiện tại với nhân vật Shin Seo Ri, dù lúc này trong vai 1 diễn viên vô danh nghèo khó, nhưng kiểu tóc của nữ diễn viên cũng bị cho là đơn giản một cách quá đà, phần mái nhiều lúc trông còn bị bết.

Không chỉ makeup mà kiểu tóc của Lim Ji Yeon trong phim cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: Instagram)

Lim Ji Yeon từng có màn bùng nổ nhan sắc và diễn xuất với vai Park Yeon Jin trong The Glory – tác phẩm được xem là bước ngoặt giúp tên tuổi của cô được củng cố vững chắc. Không chỉ ghi dấu bằng khả năng hóa thân xuất sắc vào nhân vật phản diện, minh tinh xứ Hàn còn gây ấn tượng với tạo hình sang chảnh, sắc sảo đúng chuẩn "ác nữ". Từ những bộ trang phục xa hoa, chỉn chu đến lối makeup đậm, nhấn mạnh ánh mắt và đường nét gương mặt, tất cả đều góp phần khắc họa hình ảnh một Park Yeon Jin kiêu ngạo, quyền lực và đầy áp chế.

Chính vì vậy, khi mỹ nhân sinh năm 1990 tiếp tục đảm nhận một nhân vật "mang tiếng ác" trong My Royal Nemesis, không ít khán giả đã đặt kỳ vọng vào một màn lột xác visual ấn tượng tương tự. Dù những tranh cãi xoay quanh phần tạo hình và makeup khiến nhiều người tiếc nuối nhưng không thể phủ nhận, My Royal Nemesis đang là bước đệm tiếp theo giúp cái tên Lim Ji Yeon phủ sóng mạnh mẽ.