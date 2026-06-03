Lisa vừa "lui cung", thái tử LVMH đã có chân dài khác thế chỗ: Khung hình định mệnh được diễn lại nhưng không bằng

Cô gái vừa xuất hiện bên Frédéric Arnault trên bàn tiệc Dior là ai?

Mạng xã hội quốc tế mới đây đang xôn xao trước tin đồn Lisa và Frédéric Arnault đã chính thức đường ai nấy đi sau gần 3 năm hẹn hò. Hàng loạt lý giải đầy thuyết phục được đưa ra khi cặp đôi đã không còn được bắt gặp cùng xuất hiện trong các hoạt động cá nhân lẫn công việc suốt thời gian qua. Thậm chí, trưởng nam LVMH, Antoine Arnault cũng được cho là đã hủy theo dõi Lisa - một trong những Đại sứ thương hiệu thu lợi khủng cho tập đoàn.

Mối quan hệ giữa Lisa và Frédéric Arnault chưa từng được xác nhận công khai, thế nhưng suốt gần 3 năm qua, những lần xuất hiện cạnh nhau của nữ thần tượng quyền lực hàng đầu Kpop và người thừa kế thế hệ mới của đế chế LVMH đã đủ để tạo nên một trong những "chuyện tình thời trang" được theo dõi sát sao nhất thế giới.

Khi tin tức cặp đôi đình đám "đường ai nấy đi" nổ ra cũng là lúc netizen quốc tế nhanh tay đào bới, kiếm tìm danh tính cô gái được cho là người mới của nam CEO 31 tuổi. Phạm vi nhanh chóng được thu hẹp bằng một khung hình vừa được chụp vào tháng 5/2026 trên bàn tiệc tối của sự kiện Dior x Madame Figaro Dinner hôm 16/5.

Trong khung hình đang được đồn đoán, anh ngồi cạnh khá gần gũi với Marissa Long, nữ người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ sinh năm 2000. Cả hai không chỉ theo dõi nhau trên mạng xã hội mà một số người bạn thân trong vòng tròn quan hệ của Frédéric cũng được cho là đã nhấn theo dõi nữ người mẫu này.

Nói thêm về bối cảnh của khung hình đang được chú ý, Dior x Madame Figaro Dinner là một trong những sự kiện thường niên danh giá nhất mùa Cannes. Đêm tiệc do Dior phối hợp cùng tạp chí thời trang Madame Figaro tổ chức nhằm mở màn cho chuỗi hoạt động bên lề Liên hoan phim Cannes, quy tụ các ngôi sao hạng A, đại sứ thương hiệu, nhà sản xuất điện ảnh và những nhân vật quyền lực nhất trong ngành công nghiệp xa xỉ. Khác với thảm đỏ đông đúc, đây là không gian riêng tư với danh sách khách mời được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Việc một gương mặt mới như Marissa Long xuất hiện trong bàn tiệc này ngay cạnh Frédéric Arnault khiến giới quan sát chú ý theo cách mà ai cũng đang nghĩ tới. Đặc biệt ở thời điểm hiện tại, Frédéric đang từng bước đi lên những nấc thang lớn của sự nghiệp và được đánh giá là một trong những người thừa kế sáng giá nhất của gia tộc Arnault.

Từng chi tiết riêng lẻ có thể không nói lên điều gì nhưng khi đặt cạnh những đồn đoán xoay quanh việc Lisa và Frédéric không còn đồng hành như trước, cộng đồng mạng nhanh chóng ghép chúng thành một câu chuyện mới mà nhân vật nữ chính có thể không còn là Lisa.

Dù chưa phải gương mặt quá quen thuộc với đại chúng, Marissa Long lại mang kiểu hình tượng đang được nhiều thương hiệu thời trang quốc tế săn đón: trẻ trung, hiện đại và đủ linh hoạt để hoạt động song song ở cả thời trang lẫn điện ảnh.

Sở hữu chiều cao khoảng 1m73 cùng số đo cân đối 84-61-90 cm, mái tóc vàng đặc trưng và đôi mắt xanh nổi bật, cô hiện được quản lý bởi những công ty người mẫu lớn như Next Model Management và Eye Management. Phong cách của Marissa được giới chuyên môn so sánh với Gigi Hadid ở giai đoạn đầu sự nghiệp - năng động, khỏe khoắn, mang hơi thở California.

Ngoài công việc người mẫu, Marissa Long cũng đang mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất. Trước khi được chú ý rộng rãi, cô từng tham gia các dự án như Valley Mentality! hay The Old Breed. Đáng chú ý, HBO vừa xác nhận Marissa là một trong những gương mặt mới góp mặt trong dàn diễn viên chính của The White Lotus 4 - tác phẩm mà chỉ một năm trước, chính Lisa là ngôi sao gây chú ý nhất khi xuất hiện trong mùa ba của series đình đám này.

Khung hình của Marissa Long và chàng thái tử có lẽ sẽ không bị chú ý đến vậy nếu nó không mang đầy tính gợi nhắc. Cũng vào đúng tháng 5 cách đây 3 năm, ngày 16/5/2023, Frédéric Arnault và Lisa lần đầu tạo nên một trong những khoảnh khắc gây bão nhất mạng xã hội. Tại bữa tiệc BVLGARI Mediterranea High Jewelry tổ chức ở Palazzo Ducale (Venice, Ý), cả hai liên tục xuất hiện cạnh nhau từ lúc chụp ảnh tập thể cho đến khi dùng bữa tối.

Đêm đó, Lisa xuất hiện như một minh tinh Hollywood cổ điển trong thiết kế đen trễ vai bằng satin của Antonio Riva Milano. Chi tiết tay áo điêu khắc kéo dài thành chiếc nơ lớn cùng phần cape phía sau tạo nên một trong những tạo hình được đánh giá cao nhất của cô trong suốt thời gian hợp tác với BVLGARI.

Nếu những năm sau này công chúng quen với Lisa của Rockstar hay The White Lotus, thì đêm Venice năm ấy lại là phiên bản Lisa mang khí chất điện ảnh rõ nét nhất. Và cũng chính trong đêm đó, những tín hiệu đầu tiên về mối quan hệ giữa cô và Frédéric Arnault bắt đầu xuất hiện.

Không một sự sắp đặt, những bức ảnh chung giữa Lisa và Frédéric hôm đó vẫn đủ tạo nên cơn sốt toàn cầu. Ánh sáng vàng, không gian cổ kính của Venice, cách họ nhìn về phía nhau từ đầu đến cuối sự kiện khiến bộ ảnh trở thành một thước phim lãng mạn quay chậm. Trong suốt 3 năm sau đó, đây vẫn được xem là loạt ảnh đẹp nhất gắn với tin đồn tình cảm giữa Lisa và chàng thái tử nhà LVMH.

Ba năm trôi qua, một bàn tiệc khác xuất hiện, một cô gái khác xuất hiện, nhưng nếu xét riêng về tính biểu tượng, khung hình mới vẫn khó tạo được sức nặng như đêm Venice năm ấy.

Sức hút xoay quanh đời sống cá nhân của Frédéric Arnault không chỉ xuất phát từ những bóng hồng xung quanh mà còn đến từ vị thế ngày càng lớn của anh trong đế chế LVMH. Đầu năm 2025, trong cuộc tái cấu trúc nhân sự lớn của LVMH, Frédéric Arnault được bổ nhiệm làm CEO của Loro Piana - một trong những thương hiệu thời trang lợi nhuận cao và được giới siêu giàu yêu thích nhất tập đoàn.

Đây được xem là bước chuyển chiến lược trong hành trình kế nhiệm của người con trai thứ tư nhà Bernard Arnault. Nếu trước đó Frédéric gắn liền với ngành đồng hồ thì Loro Piana lại thuộc mảng thời trang - lĩnh vực cốt lõi làm nên sức mạnh của LVMH.

Tốt nghiệp École Polytechnique danh tiếng và từng thực tập tại bộ phận AI của Facebook ở New York, Frédéric được đánh giá là một trong những người thừa kế có nền tảng công nghệ mạnh nhất nhà Arnault.

Năm 2020, anh chính thức trở thành CEO Tag Heuer. Đến năm 2024, Frédéric được giao phụ trách toàn bộ mảng đồng hồ của LVMH với ba thương hiệu lớn gồm Tag Heuer, Hublot và Zenith, đồng thời gia nhập hội đồng quản trị tập đoàn. Trước khi đến Loro Piana, anh đã góp phần củng cố vị thế của Tag Heuer, thúc đẩy thương vụ mua lại L'Épée 1839 và mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược giữa LVMH với Formula One.

Ở tuổi 31, Frédéric hiện không chỉ là "bạn trai tin đồn của Lisa" hay "con trai Bernard Arnault", anh đang trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất thế hệ kế cận của đế chế xa xỉ lớn nhất hành tinh.

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