Mỹ nhân U40 qua Việt Nam trộn bánh tráng có body nét không điểm nào chê

Diện mạo rạng rỡ, trẻ trung của mỹ nhân này không thua gì thời mới debut.

Giữa làn sóng các thần tượng thế hệ 2 lần lượt bước sang độ tuổi U40, Hyomin vẫn là cái tên thường xuyên khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ mỗi khi xuất hiện. Nữ idol chinh phục công chúng bằng vẻ đẹp ngày càng sắc sảo, rạng rỡ cùng khả năng quản lý hình thể đáng ngưỡng mộ. Gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng vóc dáng mảnh mai của người đẹp được đánh giá không hề thua kém các đàn em hiện nay.

Mới đây, một đoạn video cam thường ghi lại khoảnh khắc Hyomin xuất hiện tại fanmeeting ở Việt Nam đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không cần đến filter hay chỉnh sửa, thành viên T-ARA vẫn gây ấn tượng với visual rạng rỡ, vóc dáng gầy nhưng sexy cùng nguồn năng lượng tươi trẻ. Mỹ nhân sinh năm 1989 diện váy dạ hội ôm sát, đi giày cao gót nhưng vẫn trình diễn vũ đạo cực mượt các bản hit của T-ARA khiến cộng đồng fan Kpop xem mà hoài niệm.

Đoạn video quay Hyomin tại fanmeeting hút hơn nửa triệu lượt xem. (Nguồn: TikTok)

Hyomin xuất hiện trong thiết kế đầm dạ hội màu đen ôm sát cơ thể, nổi bật với phần corset dựng phom ở thân trên và những đường xếp nếp mềm mại chạy dọc thân váy. Thiết kế cúp ngực táo bạo kết hợp đường cut-out nhỏ chạy chéo thân trước giúp tôn lên vòng eo thon gọn cùng những đường cong gợi cảm của nữ idol. Mỹ nhân Kpop dù sở hữu đôi tay mảnh mai, bờ vai thon, đôi chân dài nhưng vòng 1, vòng 3 đều sexy, tạo nên tổng thể hút mắt người nhìn.

Đáng chú ý hơn cả là làn da trắng sáng, căng bóng và rạng rỡ của Hyomin. Dưới ánh đèn sân khấu và qua ống kính cam thường, gương mặt nữ idol vẫn giữ được vẻ tươi tắn với lớp nền mỏng nhẹ, hiệu ứng glowy tự nhiên cùng đôi má ửng hồng khỏe khoắn. Layout makeup thiên về tông hồng trong trẻo giúp các đường nét trở nên mềm mại và trẻ trung hơn. Kiểu tóc búi thấp đơn giản càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi thanh thoát và đường xương hàm sắc nét. Sự kết hợp giữa vóc dáng gọn gàng, làn da căng mịn và thần thái rạng rỡ đã giúp Hyomin ghi điểm trong mọi ống kính.

Nhan sắc rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 38 của Hyomin tại fanmeeting. (Ảnh: Instagram)

Làn da trắng mịn của Hyomin qua ống kính cam thường cùng khoảnh khắc trộn bánh tráng khiến người hâm mộ thích thú. (Ảnh: X, TikTok)

Netizen tấm tắc trước nhan sắc của Hyomin.

Để duy trì vóc dáng thon gọn và đường nét cơ thể săn chắc suốt 17 năm kể từ khi gia nhập làng giải trí, Hyomin không chỉ chú trọng đến việc ăn uống mà còn đặc biệt nghiêm túc trong chuyện vận động. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô luôn dành thời gian tập luyện mỗi ngày, tối thiểu khoảng 30 phút, ngay cả khi lịch trình công việc dày đặc. Tùy vào quỹ thời gian và thể trạng, Hyomin linh hoạt kết hợp nhiều hình thức vận động khác nhau như cardio đốt mỡ, các bài tập tăng cường sức bền hay những động tác tác động trực tiếp vào vùng cơ bụng. Việc duy trì thói quen tập luyện đều đặn trong thời gian dài không chỉ giúp thành viên T-ara kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn góp phần tạo nên vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng nguồn năng lượng dồi dào. Body mảnh mai nhưng đường cong sắc nét vạn người mê của Hyomin. (Ảnh: Instagram) Không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc gần như “đóng băng thời gian” ở tuổi U40, Hyomin còn được xem là một hot girl Instagram chính hiệu với gout thời trang cực cool. Trang cá nhân của nữ idol giống như một cuốn lookbook hiện đại, nơi cô liên tục mang đến những công thức phối đồ tưởng chừng đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút.

Hyomin đặc biệt yêu thích các item casual như áo thun, sơ mi oversized, quần jeans, chân váy, crop top... với bảng màu trung tính hoặc pastel dịu mắt. Thay vì chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, cô tập trung vào cách phối lớp trang phục khéo léo, lựa chọn phụ kiện tinh tế và các phom dáng tôn lợi thế hình thể. Chính sự tối giản nhưng có tính toán ấy giúp mọi outfit của Hyomin luôn trẻ trung, thời thượng, dễ ứng dụng mà vẫn toát lên nét sang chảnh rất riêng.