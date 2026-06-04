Khung hình sao Hoa - Hàn sang nhất lúc này: Đại minh tinh kế bên nàng thơ kém 17 tuổi

2 đại sứ Chanel đứng cạnh nhau đã tạo nên khung hình ngập tràn khí chất.

Những màn hội ngộ giữa các ngôi sao hàng đầu Trung Quốc và Hàn Quốc luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Mỗi lần các ngôi sao của hai nền giải trí đình đám cùng xuất hiện tại một sự kiện, mạng xã hội lại sôi nổi với những cuộc thảo luận xoay quanh nhan sắc, thần thái và khí chất.

Mới đây, tại sự kiện của Chanel diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc), khoảnh khắc chung khung hình giữa Châu Tấn và Kim Go Eun nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Một bên là ảnh hậu đình đám của màn ảnh Hoa ngữ với khí chất điện ảnh đặc trưng, bên còn lại là nàng thơ nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Thậm chí, Kim Go Eun còn khiến dân tình thích thú khi thú nhận cô là 1 người hâm mộ của đại minh tinh Trung Quốc.

Khung hình đầy khí chất của Châu Tấn và Kim Go Eun tại event Chanel. (Nguồn: TikTok)

Ở tuổi ngoài 50, Châu Tấn vẫn toát lên khí chất xứng danh "đại hoa" của điện ảnh Hoa Ngữ. Nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế đen ôm sát cơ thể với phom dáng tối giản, cổ chữ V sâu vừa đủ để tôn lên phần xương quai xanh thanh mảnh. Điểm nhấn nằm ở chiếc vòng cổ high jewellery bản lớn, giúp tổng thể trở nên quyền lực và sang trọng hơn.

Mái tóc ngắn chải gọn ra sau cùng màu son đậm càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo của ngôi sao xứ tỷ dân. Không cần váy áo cầu kỳ, Châu Tấn vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái điềm tĩnh, đĩnh đạc và phong thái của một minh tinh hàng đầu đã trải qua nhiều năm trong nghề.

2 đại sứ Chanel tương tác tại sự kiện.

Nếu Châu Tấn mang đến cảm giác quyền lực, từng trải thì Kim Go Eun lại mang đến hình tượng nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Nữ diễn viên diện mẫu slip dress màu trắng với họa tiết sọc đen thanh mảnh, tạo cảm giác thanh thoát và trẻ trung. Thiết kế mềm mại kết hợp cùng dây chuyền kim cương bản nhỏ lấp lánh, giúp tổng thể tạo hình ngôi sao sinh năm 1991 vừa nữ tính vừa sang trọng.

Mái tóc dài đen óng buông tự nhiên cùng lớp makeup trong trẻo rất Hàn giúp Kim Go Eun ghi điểm trước ống kính với làn da sáng khỏe và nụ cười dịu dàng đặc trưng. Đứng cạnh đại minh tinh như Châu Tấn, Kim Go Eun không hề "lép vế" mà mang đến một màu sắc hoàn toàn khác: Trẻ trung, thanh lịch và tràn đầy năng lượng.

Ống kính cam thường với ánh sáng kém chất lượng vẫn không dìm được visual Châu Tấn và Kim Go Eun.

2 nghệ sĩ cách nhau 17 tuổi nhưng không tạo ra sự chênh lệch tuổi tác lớn khi đứng cạnh nhau. (Ảnh: Weibo)

Cộng đồng mạng hết lời khen ngợi vẻ đẹp cùng khí chất sang trọng của Châu Tấn và Kim Go Eun.

Không chỉ gây sốt với khoảnh khắc đọ sắc cùng Châu Tấn, Kim Go Eun còn viral cõi mạng với khung hình ngập tràn khí chất tài phiệt khi ngồi cạnh Park Seo Joon. Gam màu đen đến từ bộ suit của Park Seo Joon tạo nên sự tương phản với trang phục của Kim Go Eun, khiến khung hình trở nên đầy sang trọng, quyền lực.

Kim Go Eun và Park Seo Joon được ví von như cặp đôi tài phiệt tại event. (Ảnh: Instagram)