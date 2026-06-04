Không cần AI ghép nữa vì Kendall Jenner và Jacob Elordi đã có loạt ảnh đôi thật rồi!

Cả MXH đều đang vi vu nước Nhật cùng cặp đôi này!

Trước khi có những khoảnh khắc chung khung hình ngoài đời, Kendall Jenner và Jacob Elordi từng là cặp đôi khiến mạng xã hội "dậy sóng" vì quá hợp vibe. Thậm chí, nhiều fan còn dùng AI để ghép ảnh cả hai đứng cạnh nhau bởi visual, chiều cao cùng phong cách thời trang của 2 ngôi sao đều mang cảm giác như bước ra từ cùng một moodboard.

Các bức ảnh ghép bằng AI của cặp đôi từng viral khắp MXH vì quá hợp vibe. Nguồn: Instagram

Và giờ đây, dân tình cuối cùng cũng không cần tưởng tượng nữa khi Kendall và Jacob liên tục xuất hiện bên nhau trong chuyến du lịch Nhật Bản. Cặp đôi được bắt gặp ghé thăm nhiều địa điểm ăn uống nổi tiếng tại Tokyo, trong đó có nhà hàng Udon Shin và tiệm pizza Seirinkan. Không chỉ gây chú ý bởi những khoảnh khắc đời thường thoải mái, cả hai còn khiến hội mê thời trang thích thú bởi loạt outfit hợp cạ hết nấc.

Các khoảnh khắc trong chuyến du lịch Nhật Bản của cặp đôi liên tục được cập nhật qua ống kính của người qua đường. Nguồn: X, Instagram.

Trong buổi ghé Udon Shin, cả hai lựa chọn phong cách ton-sur-ton với gam đen chủ đạo. Kendall diện áo phông đen basic cùng quần ống rộng, phối mũ đôi màu xanh navy và khoác eo cardigan vàng nổi bật.

Jacob Elordi cũng đồng điệu không kém với áo thun đen, mũ đôi và kính râm. Nam diễn viên tiếp tục giữ đúng hình ảnh cool boy phóng khoáng với những item cơ bản nhưng nhờ chiều cao, vóc dáng và thần thái mà tổng thể vẫn nổi bật.

Nguồn: X, Instagram.

Khi ghé tiệm pizza Seirinkan tại Tokyo, Jacob phối áo thun trắng cùng sơ mi kẻ xanh khoác ngoài, quần jeans dáng rộng và mũ, tạo nên tổng thể phóng khoáng pha chút vintage.

Riêng Kendall lại gây chút tiếc nuối với set đồ bộ tông be mang đậm hơi thở Á Đông. Dù màu sắc trang nhã, phom dáng rộng rãi này dường như chưa phải lựa chọn "đo ni đóng giày" cho visual đậm chất Tây, sắc lạnh của nữ siêu mẫu. Bù lại, Kendall khéo léo tạo điểm nhấn cho outfit bằng chiếc The Row North South Park Tote Bag màu Moss có giá hơn 64 triệu đồng.

Nguồn: Instagram.

Ở outfit sân bay, Jacob giữ nguyên phong cách bụi bặm với áo layer tay dài, quần jeans ống suông cùng boots da lộn, hoàn thiện bằng kính râm đậm chất Hollywood. Kendall lại lựa chọn công thức kín đáo nhưng sang chảnh hơn khi diện áo khoác The Row Amapola Coat màu Sandy Buff có giá khoảng 103 triệu đồng, phối cùng cardigan xám bên trong và quần tối màu. Điểm nhấn của set đồ còn nằm ở chiếc The Row Nuance Pick Stich Hobo Bag trị giá khoảng 78 triệu đồng.

Nguồn: Instagram.

Sự đồng điệu trong phong cách khiến nhiều người nhận xét cả hai hợp nhau không chỉ ở visual mà còn cả gu thẩm mỹ. Từ những bức ảnh AI từng gây sốt đến loạt khoảnh khắc đời thực tại Nhật, Kendall Jenner và Jacob Elordi quả thực là một trong những cặp đôi có "fashion chemistry" đáng chú ý nhất hiện tại.