Con số 110 triệu đồng khiến Lona Kiều Loan tự thu hẹp khoảng cách 26 tuổi với bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Diện chiếc đầm hiệu trăm triệu vẫn già và sến, Lona Kiều Loan bị cho là đang tự cộng tuổi cho bằng nửa kia.

Tối ngày 3/6 vừa qua, buổi tiệc chúc mừng của Hương Giang sau hành trình giành danh hiệu Á hậu 2 tại Miss Grand All Stars đã trở thành tâm điểm của truyền thông khi quy tụ dàn sao đình đám đổ bộ. Tuy nhiên, bên cạnh nhân vật chính, sự xuất hiện chung đôi của Á hậu Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái mới là thứ chiếm trọn sự tò mò của cư dân mạng.

Giữa hàng loạt đồn đoán của dư luận, điều khiến netizen bàn tán nhiều nhất lại chính là diện mạo có phần "dzừ" và sến lạ thường của nàng hậu sinh năm 2000. Nhiều người hóm hỉnh nhận xét, phải chăng Lona đang cố tình chọn một lối lên đồ "chín chắn" trước tuổi để tự thu hẹp khoảng cách thế hệ 26 năm với người đồng hành?

Thực tế, bộ cánh "thị phi" mà Lona Kiều Loan diện tại sự kiện tối qua là một thiết kế xa xỉ có mức giá 4.195 USD (khoảng 110 triệu đồng) đến từ nhà mốt danh tiếng với DNA "vương giả" - Dolce & Gabbana. Nếu nhìn vào hình ảnh lookbook được hãng đăng tải, mẫu váy chiffon họa tiết hoa nhí này không hề mang phong vị "trung niên" như những gì công chúng nhìn thấy trên thảm đỏ. Tinh thần nguyên bản của thiết kế hướng đến vẻ nữ tính lãng mạn đặc trưng của Dolce & Gabbana, gợi hình ảnh những quý cô Địa Trung Hải với hơi thở vintage pha trộn nét hiện đại.

Trong bản phối gốc, nhà mốt đã khéo léo kết hợp chiếc đầm lụa bay bổng cùng một đôi boots da cổ cao hầm hố, đi kèm mắt kính bản to cá tính và mái tóc xoăn dài buông xõa tự nhiên. Sự tương phản giữa nét mềm mại của chất liệu chiffon và sự gai góc của phụ kiện chính là chìa khóa giúp trang phục giữ được sự trẻ trung, high-fashion và tràn đầy năng lượng thành thị.

Tuy nhiên, hiệu ứng "cộng tuổi" lần này không hoàn toàn đến từ chiếc váy. Bản thân thiết kế đã mang sẵn tinh thần nữ tính cổ điển với họa tiết hoa nhí tối màu, phần cổ buộc nơ mềm mại và tay áo phồng đặc trưng. Đây vốn là một trong những công thức thời trang khó mặc nhất bởi chỉ cần lệch một chút trong cách tạo kiểu, tổng thể rất dễ chuyển từ sang trọng thành đứng tuổi như một "mệnh phụ".

Floral print trên nền chiffon tối màu luôn là con dao hai lưỡi. Trên lookbook, nó mang đến cảm giác lãng mạn và đắt giá; nhưng dưới ánh đèn sự kiện và góc máy đời thường, thiết kế này cũng rất dễ khiến người mặc trông chững chạc hơn tuổi thật nếu thiếu những điểm nhấn hiện đại để cân bằng.

Thay vì cân bằng tinh thần cổ điển của chiếc váy bằng một kiểu tóc mềm mại hoặc những chi tiết mang hơi hướng đương đại, người đẹp Lona đã chọn kiểu tóc búi cao gọn sát da đầu cùng layout makeup sắc nét với tông son đỏ cổ điển.

Sự cộng hưởng của nhiều yếu tố mang tính "quý cô" cùng lúc khiến tổng thể thiếu đi độ trẻ trung cần thiết, vô tình làm vẻ ngoài của Á hậu sinh năm 2000 trông chững chạc hơn tuổi thật. Việc thiếu đi những phụ kiện mang tính phá cách cũng khiến chiếc váy mất đi điểm tựa thời trang, trở thành một bộ cánh dạo phố bình thường nhưng lại mang màu sắc khá đứng tuổi.

Với những thiết kế chiffon floral kiểu này, giá tiền chưa bao giờ là yếu tố quyết định thành công. Chỉ cần lệch một chút ở kiểu tóc, phụ kiện hoặc thần thái, ranh giới giữa hình ảnh một quý cô sang trọng và cảm giác đứng tuổi gần như chỉ cách nhau một sợi tóc.

Không chỉ dừng lại ở việc dìm tuổi, bộ cánh trăm triệu này còn tặng kèm cho Lona Kiều Loan một đồn đoán "có tin vui". Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên cô nàng rơi vào tầm ngắm của dư luận vì phong cách này. Cách đây không lâu, khi được bắt gặp du lịch tại Hội An cùng một bé trai, Lona Kiều Loan cũng chọn một thiết kế váy dài chiffon hoa nhí xếp tầng với phom dáng tương tự. Việc liên tục trung thành với một silhouette rộng rãi, thướt tha ở những thời điểm nhạy cảm càng khiến công chúng đặt dấu hỏi lớn.

Từ góc nhìn thời trang, chiffon luôn nằm trong nhóm chất liệu dễ tạo ra những hiểu lầm thị giác nhất dưới ống kính cam thường. Với đặc tính mỏng nhẹ, độ rủ cao nhưng thiếu kết cấu cứng cáp, chất liệu này thường không ôm theo đường cong cơ thể một cách rõ ràng như các loại vải dựng phom. Khi kết hợp cùng chi tiết bo eo và phần chân váy xếp tầng có độ phồng, thiết kế rất dễ tạo ra hiệu ứng đầy đặn hơn ở vùng bụng dưới trong những khoảnh khắc di chuyển hoặc dưới các góc chụp thiếu thuận lợi.

Đây cũng là lý do không ít sao nữ từng vướng nghi vấn mang thai chỉ vì lựa chọn những thiết kế mềm rủ tương tự. Bản phối lần này của Lona Kiều Loan là ví dụ khá điển hình cho thấy một món đồ đắt giá chưa chắc đã mang lại hiệu quả hình ảnh tương xứng nếu thiếu đi cách tạo hình phù hợp.

Ảnh: Chụp màn hình, TikTok