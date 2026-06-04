Hương Giang báo chuyện khó tin khi xuất viện: "Bệnh viện đã truyền thứ thần thánh gì vào người em?"

Vừa xuất viện, Hương Giang khiến dân mạng ngỡ ngàng khi hài hước khoe nhan sắc bỗng thăng hạng rõ rệt.

Sau vài ngày khiến người hâm mộ lo lắng vì nhập viện dưỡng bệnh mà không rõ lý do, người mẫu Đỗ Hương Giang mới đây đã được về nhà và có những cập nhật mới nhất về tình hình của bản thân trên mạng xã hội. Trái ngược hoàn toàn với kịch bản thường thấy của một người vừa ốm dậy, học trò cưng của Hương Giang tại The New Mentor lại khiến netizen được một phen "dở khóc dở cười" trước một tình huống vô cùng "hy hữu".

Trong đoạn story vừa được cập nhật vào chiều ngày 4/6, nữ người mẫu sinh năm 1999 nửa đùa nửa thật chia sẻ về trạng thái nhan sắc lên hương của mình sau đợt điều trị. Cô nàng hào hứng viết rằng bản thân không thể hiểu nổi vì sao sau khi nằm viện xong thì làn da lại trở nên "xuất thần" đến vậy.

Thậm chí, chân dài gốc Hà Nội còn hài hước đặt câu hỏi liệu bệnh viện có truyền thứ "thần thánh" gì vào người mình hay không, kèm theo lời khuyên dí dỏm rằng chúng ta, lâu lâu nên đi viện một chuyến để ra viện là nhan sắc thăng hạng ngay."

Động thái tràn đầy năng lượng này của Đỗ Hương Giang đã làm dịu đi sự lo lắng của các khán giả yêu mến cô, cho thấy thể trạng của người đẹp đã phục hồi rất tốt. Trước đó vào tối mùng 3/6, người ta còn bắt gặp nữ người mẫu xuất hiện lộng lẫy trong dàn khách mời bữa tiệc Thank Party của "sư phụ" Hương Giang sau khi trở về từ đấu trường Miss Grand All Stars.

Trước khi có màn tái xuất "tấu hài" này, Đỗ Hương Giang từng khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ đăng tải một đoạn video ngắn trên TikTok cá nhân vào chiều tối ngày 30/5 vừa qua. Trong clip, cô xuất hiện trên giường bệnh với bộ trang phục bệnh nhân và gương mặt còn lộ rõ vẻ mệt mỏi do vừa mới tỉnh lại sau khi hết thuốc mê. Mục đích chính mà người đẹp cố gắng quay video lúc bấy giờ là để tranh thủ kêu gọi khán giả quê nhà bỏ phiếu bình chọn cho mentor của mình, trước thời khắc Hương Giang bước vào đêm Chung kết gay cấn trên đất Thái.

Việc nữ người mẫu giữ kín hoàn toàn nguyên nhân nhập viện lúc ấy cũng dẫn đến những suy đoán đa chiều từ phía cư dân mạng, thậm chí có người còn khẳng định cô nàng bí mật đi "trùng tu và nâng cấp vòng ba". Đáp lại, chính chủ chọn cách phủ nhận vui vẻ, ngắn gọn rồi giữ im lặng để tập trung dưỡng bệnh. Trên trang cá nhân, cô chỉ thả xích vài dòng trạng thái vu vơ, tự hỏi liệu một tuần có trôi qua nhanh không hay liệu xuất viện xong bản thân có bị tăng cân hay không.

Việc Đỗ Hương Giang lo lắng về chuyện tăng cân sau xuất viện thực chất lại là một tín hiệu vui đối với những ai luôn theo dõi cô. Từng là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương trước khi rẽ hướng sang nghề mẫu, chân dài 27 tuổi này từng tạo nên cú bùng nổ truyền thông tại The New Mentor 2023 nhờ thần thái sắc lạnh và những bước catwalk dứt khoát. Sở hữu gương mặt sắc nét chuẩn tỷ lệ vàng, cô thường xuyên gây sốt với danh xưng "búp bê sống" hay "ma-nơ-canh biết thở" vì diện mạo hoàn hảo như sản phẩm của công nghệ AI.

Dẫu vậy, đi kèm với hào quang là không ít áp lực khi vóc dáng "mỏng như lá lúa" của cô liên tục bị mang ra mổ xẻ. Với chiều cao chạm mốc 1m75, có thời điểm cân nặng của Hương Giang bị nghi ngờ chạm đáy dưới 45kg khiến cơ thể trông gầy guộc như que củi. Thay vì né tránh dư luận, người đẹp đã tích cực tập luyện thể thao để cải thiện thể trạng. Hồi tháng 7/2025, cô từng hạnh phúc thông báo đã tăng thành công 2kg và còn mạnh miệng tuyên bố nếu tăng đủ 5kg nữa sẽ chính thức ghi danh chinh chiến tại một cuộc thi Hoa hậu.

Giờ đây, khi áp lực về cân nặng đã vơi bớt, công chúng cũng dần đón nhận khung xương "size 0" của Đỗ Hương Giang như một nét chấm phá đắt giá và độc bản dành riêng cho thời trang cao cấp. Pha xuất viện thăng hạng nhan sắc như lời nữ người mẫu chia sẻ, một lần nữa cho thấy tinh thần tích cực, không kém phần dí dỏm của cô trước mọi hoàn cảnh, kể cả trong quãng thời gian người đẹp từng đứng trước áp lực ngoại hình khắt khe từ công chúng.

Ảnh: FBNV