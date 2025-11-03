4 biểu hiện của người EQ thấp khi đi chơi

Khi mới quen, ai cũng vui vẻ và dễ thương. Nhưng chỉ cần đi chơi chung vài lần, bạn sẽ thấy có những người khiến cả nhóm bỗng chốc mất vui mà không hiểu vì sao. Thực ra không phải họ cố ý đâu, mà vì EQ thấp tức là khả năng hiểu và điều tiết cảm xúc của bản thân lẫn người khác chưa đủ tinh tế. Dưới đây là bốn biểu hiện rất dễ gặp ở những người như vậy, khiến mỗi buổi tụ tập trở nên gượng gạo và kém vui.

1. Luôn đến trễ nhưng vẫn cười tươi

Đi chơi nhóm năm người, chỉ cần một người đến muộn là đủ để cả đám phải ngồi chờ. Vậy mà có người vẫn thong thả bước vào sau cả tiếng, vừa cười vừa nói do kẹt xe hay chuẩn bị hơi lâu. Vấn đề nằm ở chỗ họ không nhận ra rằng việc đúng giờ là cách thể hiện sự tôn trọng người khác. Khi một người đến muộn, mọi kế hoạch đều bị xáo trộn, ai cũng mất hứng. Đến vài lần như vậy, người khác sẽ ngại rủ họ đi cùng nữa vì sợ lại phải chờ. Người có EQ cao không cần hoàn hảo, chỉ cần biết báo trước, xin lỗi chân thành và không đổ lỗi cho hoàn cảnh là đã khiến người khác dễ chịu hơn nhiều rồi.

2. Lúc nào cũng xoay câu chuyện về bản thân

Đi chơi là dịp để mọi người chia sẻ chuyện vui, nhưng người EQ thấp thường khiến buổi nói chuyện thành buổi độc thoại. Họ kể liên tục về công việc, người yêu, gia đình, rồi chen ngang khi người khác đang nói chỉ để kể tiếp chuyện của mình. Nghe mãi những câu chuyện một chiều như vậy khiến không khí nhanh chóng nguội lạnh. Trong khi đó, người EQ cao lại biết lắng nghe, đặt câu hỏi, và để người khác cũng được nói. Họ hiểu rằng chia sẻ là con đường hai chiều, chứ không phải cuộc thi xem ai nhiều chuyện hơn.

3. Thường xuyên than thở hoặc lan tỏa năng lượng tiêu cực

Đi chơi để xả stress, chứ không phải để nghe than vãn. Thế nhưng có người lúc nào cũng mang tâm trạng u ám, kể mãi chuyện buồn, than về công việc, tình cảm hay cuộc sống. Nghe lần đầu còn cảm thông, nhưng lần nào gặp cũng thế thì ai mà không mệt. Người EQ thấp không biết chọn thời điểm chia sẻ cảm xúc. Họ mang năng lượng tiêu cực đến mọi nơi mà không nhận ra người khác cũng cần vui. EQ cao không phải là luôn tỏ ra vui vẻ, mà là biết đọc không khí, hiểu khi nào nên nói chuyện nghiêm túc, khi nào nên giữ nhẹ nhàng để mọi người cùng vui.

4. Dễ dỗi, dễ cáu và hay làm mất mood của cả nhóm

Một biểu hiện khác của người EQ thấp là không kiểm soát được cảm xúc. Chỉ cần ai nói trúng điều không thích là họ im lặng, cau có hoặc dỗi ra mặt. Bị trêu nhẹ cũng giận, không được chọn món ăn mình thích cũng tỏ thái độ. Những phản ứng như vậy khiến bạn bè xung quanh phải dè chừng, không dám đùa, không dám nói thẳng. Dần dần, buổi đi chơi chẳng còn tự nhiên mà thành một cuộc “giữ hòa khí” căng thẳng. Người EQ cao sẽ biết cách xử lý khéo hơn, im lặng khi cần hoặc nói nhẹ nhàng nếu không hài lòng. Họ hiểu rằng đi chơi là để thư giãn, chứ không phải để người khác phải chịu đựng cảm xúc thất thường của mình.

Biết tinh tế một chút, đi đâu cũng vui

EQ thấp không khiến ai trở thành người xấu, nhưng khiến họ khó được yêu quý lâu dài. Có thể họ giỏi giang, thông minh, thậm chí hài hước, nhưng chỉ cần vài lần cư xử thiếu tinh tế, người khác sẽ dần muốn giữ khoảng cách. Vì trong các mối quan hệ, thứ giữ người lại không phải sự hoàn hảo, mà là cảm giác thoải mái. Nếu thấy mình từng rơi vào những tình huống trên, đừng vội tự trách. Ai cũng từng EQ thấp ở một giai đoạn nào đó. Quan trọng là nhận ra và điều chỉnh: học cách đúng giờ, lắng nghe nhiều hơn, giữ năng lượng tích cực và bình tĩnh hơn khi không vui. Đi chơi đâu cần cầu kỳ, chỉ cần ai cũng vui. Và đôi khi, chỉ một chút tinh tế thôi cũng đủ khiến buổi gặp gỡ trở thành kỷ niệm dễ thương thay vì một cuộc thử thách kiên nhẫn.