30 tuổi, tôi bỗng dưng chán tiêu tiền: Giờ chỉ ham tiết kiệm, trong túi càng nhiều tiền càng yên tâm

30 tuổi, tôi bất chợt nhận ra mình không còn hào hứng với những lần “quẹt thẻ cho đã tay” như trước nữa. Hồi còn ngoài 20, mỗi lần nhận lương là một lần tự thưởng: mua đồ mình thích, ăn uống thoải mái, du lịch ngẫu hứng. Khi đó, tôi luôn nghĩ: “Tiền kiếm ra là để tiêu, còn trẻ thì cứ tận hưởng đi đã”. Tôi từng tin rằng mình vẫn còn nhiều thời gian để lo chuyện tiết kiệm sau này.

Nhưng bước qua tuổi 30, suy nghĩ ấy dần thay đổi. Không phải vì tôi hết thích mua sắm hay tận hưởng, mà vì tôi nhận ra một điều rất rõ: không có tiền trong túi, mình không thể an tâm sống. Cảm giác đó không đến từ một biến cố lớn, mà từ nhiều khoảnh khắc nhỏ, khi tài khoản gần cạn, khi có việc đột xuất cần tiền, khi nhìn quanh thấy ai cũng đang dần ổn định hơn.

Tôi bắt đầu tiết kiệm, không phải vì bị ép buộc, mà vì có những động lực rất rõ ràng.

1. Muốn có cảm giác an toàn, thay vì sống trong nỗi lo mơ hồ

Trước đây, tôi từng nghĩ mình “ổn” dù không có nhiều tiền tích lũy. Nhưng thực tế là, mỗi khi có khoản chi bất ngờ – sửa xe, khám bệnh, hay đơn giản là một tháng chi tiêu quá tay – tôi đều rơi vào trạng thái căng thẳng.

Sau vài lần như vậy, tôi nhận ra thứ mình thiếu không phải là thu nhập, mà là cảm giác an toàn tài chính. Khi bắt đầu để dành một khoản nhỏ mỗi tháng, tôi thấy tâm lý mình thay đổi rõ rệt. Không còn cảnh cuối tháng thấp thỏm nhìn số dư, không còn cảm giác “có chuyện là toang”.

Tiết kiệm, với tôi lúc này, không phải để giàu lên nhanh chóng, mà để sống bớt lo hơn mỗi ngày.

2. Hiểu rằng tự do không đến từ tiêu tiền, mà từ việc có quyền lựa chọn

Hồi 20 tuổi, tôi từng nghĩ tự do là thích gì mua đó, thích đi đâu thì đi. Nhưng đến khi ngoài 30, tôi nhận ra tự do thật sự lại là có quyền nói “không”.

Không thích công việc hiện tại? Có thể nghỉ một thời gian để tìm hướng khác. Muốn học thêm kỹ năng mới? Có thể đầu tư thời gian mà không quá áp lực tiền bạc. Những điều đó chỉ có thể xảy ra khi mình có một khoản dự phòng.

Nếu không có tiền, mọi quyết định đều bị bó buộc. Bạn có thể phải gồng mình ở một nơi không phù hợp, chỉ vì không đủ “đệm” để rẽ hướng.

Chính suy nghĩ đó khiến tôi bắt đầu tiết kiệm một cách nghiêm túc hơn. Vì tôi muốn giữ quyền lựa chọn cho chính mình.

3. Nhận ra trách nhiệm không còn là chuyện “để sau”

Ở tuổi 30, tôi không còn sống chỉ cho riêng mình nữa. Dù chưa có gia đình riêng hay đã lập gia đình, thì ai cũng bắt đầu có những trách nhiệm nhất định với cha mẹ, với người thân, hoặc với tương lai của chính mình.

Tôi từng trì hoãn việc này rất lâu, luôn nghĩ “để khi nào dư dả rồi tính”. Nhưng rồi tôi hiểu ra: nếu không bắt đầu từ những khoản nhỏ, thì sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là “dư dả” thật sự.

Tiết kiệm lúc này không còn là lựa chọn cá nhân, mà là một phần của trách nhiệm. Nó giúp tôi chủ động hơn, thay vì bị động khi có chuyện xảy ra.

4. Thấy rõ giá trị của tiền sau những lần tiêu xong rồi… quên

Một điều khá buồn cười là, khi nhìn lại những khoản chi tiêu trước đây, tôi không nhớ hết mình đã mua gì. Có những món đồ từng rất thích, nhưng chỉ sau vài tháng đã nằm im một góc. Điều đó khiến tôi bắt đầu đặt câu hỏi: “Mình đang tiêu tiền cho giá trị thật, hay chỉ cho cảm xúc nhất thời?”

Từ đó, tôi không ngừng tiêu tiền, nhưng tiêu có chọn lọc hơn. Những khoản chi khiến cuộc sống tốt lên rõ rệt – tôi vẫn sẵn sàng. Nhưng những thứ chỉ mang lại niềm vui ngắn hạn, tôi bắt đầu cân nhắc.

Tiết kiệm, theo cách này, không phải là cắt giảm mọi thứ, mà là hiểu rõ mình đang dùng tiền cho điều gì.

5. Muốn xây một nền tảng vững hơn cho những năm sau

Tuổi 30 không phải là muộn, nhưng cũng không còn quá sớm để “làm lại từ đầu” nhiều lần. Tôi bắt đầu nghĩ xa hơn một chút: 5 năm nữa mình sẽ như thế nào, 10 năm nữa mình muốn sống ra sao?

Những câu hỏi đó không còn mơ hồ như trước. Và để trả lời được, tôi biết mình cần một nền tảng tài chính đủ vững.

Tiết kiệm chính là bước đầu tiên. Không cần quá lớn lao, chỉ cần đều đặn và có kế hoạch. Mỗi khoản nhỏ tích lại, theo thời gian sẽ tạo thành một sự khác biệt. Quan trọng hơn, nó cho tôi cảm giác mình đang chuẩn bị cho tương lai, thay vì chỉ sống theo từng tháng.

30 tuổi, tôi vẫn thích những bữa ăn ngon, những chuyến đi xa, và những lần tự thưởng cho bản thân. Nhưng khác với trước, tôi không còn tiêu tiền theo kiểu “có bao nhiêu dùng bấy nhiêu”. Tôi học cách giữ lại một phần cho mình của ngày mai.

Vì sau tất cả, cảm giác an tâm khi có tiền trong túi không phải là thứ hào nhoáng, nhưng lại là nền tảng cho một cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều. Và khi đã nếm được cảm giác đó, tôi hiểu vì sao mình không còn muốn “vung tay quá trán” như trước nữa.