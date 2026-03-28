Xôn xao vợ chồng Gen Z: 10 triệu chỉ đủ sống 4-5 ngày, bán luôn vàng cưới để tiêu

Thu nhập giảm là điều chẳng ai mong muốn, nhưng cũng chẳng thể tránh được, vì đôi khi đó là hệ quả của nhiều yếu tố ngoại cảnh: Kinh doanh không thuận lợi, công ty tái cấu trúc, giảm nhân sự, giảm cả quỹ lương,... Lý do kể ra thì cũng vô vàn, nhưng giải pháp lại chẳng nhiều: Cắt giảm chi tiêu, hoặc cố gắng kiếm thêm để bù vào phần bị giảm, làm được cả 2 thì đương nhiên quá tốt.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cặp vợ chồng cũng trải lòng về tình cảnh tương tự. Thu nhập giảm nhưng mức chi tiêu, mức sống chưa kịp “giảm theo” và hiện tại cũng chưa biết giảm vào đâu.

Nguyên văn bài tâm sự của cô vợ (Ảnh chụp màn hình)

Với các khoản chi như cô vợ liệt kê, có thể thấy tổng chi tiêu hàng tháng dao động trong khoảng 54-55 triệu đồng. Nhiều người đồng tình rằng mức sống của gia đình đang hơi cao, bởi nếu thu nhập ổn định ở mức 50-57 triệu như trước đây, thì hàng tháng cũng không dư là bao.

“Ngoài khoản tiền học của con ra thì mình thấy tất cả đều đang nhiều quá. Nếu con đi học rồi thì bạn có thể cân nhắc phần thuê giúp việc, có thể vẫn thuê nhưng thuê theo giờ thôi thì cũng không đến 8 triệu 1 tháng. Tiền ăn cả nhà giảm xuống còn 10 triệu thì đẹp, tiêu vặt mỗi vợ chồng 1 triệu/người, tổng là 2 triệu/tháng. Mua sắm hàng tháng thì cắt hẳn” - Một người gợi ý.

“1. Tiền ăn: 10 triệu/tháng, giảm được 5 triệu.

2. Thuê giúp việc: 5 triệu/tháng, thuê theo giờ thôi vì con đi học rồi mà, giảm thêm được 3 triệu.

3. Tiền học của con: Phần này ưu tiên giữ nguyên nếu có khả năng, còn nếu buộc phải giảm thì cho con học trường công thôi, học phí cỡ 5 triệu/tháng/2 bạn là giảm thêm được 10 triệu.

4. Tiền cỗ bàn: Khoản này khó giảm vì ngày xưa người ta mừng bao nhiêu thì giờ phải đi lại như thế, hoặc hơn.

5. Mua sắm: 1,5 triệu/tháng, giảm thêm được 3,5 triệu.

Làm được thì chi tiêu giảm được 21,5 triệu mà cuộc sống vẫn đảm bảo. Đấy là gợi ý của mình, còn tùy gia đình bạn thôi” - Một người chia sẻ.

“Với mức sống thế này thì kể cả thu nhập không giảm, thì 1 tháng cũng không dư được bao nhiêu nên mình nghĩ mức sống của nhà bạn đang cao so với mức thu nhập. Phải bán vàng cưới, rút tiết kiệm tiêu thì tình hình cũng căng thẳng nếu không siết chặt chi tiêu. Giờ là bắt buộc phải giảm chứ không phải là giảm được thì tốt, không cũng không sao đâu” - Một người bày tỏ.

“Lẽ ra từ lúc phải bán vàng cưới lấy tiền tiêu là phải cắt giảm chi tiêu luôn rồi, thì mình mới quen được với việc giảm mức sống, chứ giờ tiền tiết kiệm, tiền bán vàng cũng sắp cạn mới tính chuyện cắt giảm chi tiêu thì hơi muộn. Nhưng thôi muộn còn hơn không, mọi người cũng khuyên rồi, quan trọng là 2 vợ chồng có đủ quyết tâm để làm không thôi. Chứ còn vàng để bán, còn tiền bố mẹ cho thì cũng khó nói” - Một người bình luận.

Cắt giảm chi tiêu thế nào để không bị "sốc lối sống"?

Cắt giảm chi tiêu là việc cần thiết khi muốn ổn định tài chính, nhưng nếu làm quá đột ngột, bạn rất dễ rơi vào trạng thái "sốc lối sống" - tức là cảm thấy bí bách, khó chịu và nhanh chóng bỏ cuộc. Vì vậy, điều quan trọng không phải là cắt mạnh tay, mà là cắt đúng cách và có chiến lược.

1. Cắt giảm theo từng bước

Thay vì loại bỏ ngay lập tức tất cả những khoản chi không thiết yếu, bạn nên giảm dần theo từng giai đoạn. Ví dụ, nếu trước đây bạn uống cà phê ngoài 5 lần/tuần, hãy giảm xuống 3 lần, rồi 1-2 lần. Việc này giúp bạn có thời gian thích nghi, tránh cảm giác bị "thiếu thốn" đột ngột.

Khi cơ thể và thói quen đã quen với mức chi tiêu mới, bạn sẽ thấy việc tiết kiệm trở nên tự nhiên hơn thay vì gượng ép.

2. Giữ lại một khoản chi "niềm vui nhỏ"

Một sai lầm phổ biến là cắt sạch những khoản chi mang lại cảm xúc tích cực như ăn ngoài, xem phim hay mua sắm. Điều này khiến cuộc sống trở nên quá khắt khe và dễ gây phản tác dụng. Thay vào đó, hãy giữ lại một khoản ngân sách nhỏ cho những niềm vui cá nhân. Đây giống như "van xả áp" giúp bạn duy trì tinh thần thoải mái, từ đó kiên trì hơn với kế hoạch tài chính dài hạn.

3. Thay thế thay vì loại bỏ

Cắt giảm hiệu quả không chỉ là bỏ đi, mà còn là tìm phương án thay thế hợp lý. Ví dụ nếu bạn thường xuyên mua sắm online để giải trí, hãy chuyển sang các hoạt động miễn phí như đọc sách, tập thể dục hoặc gặp gỡ bạn bè theo cách tiết kiệm hơn. Khi có sự thay thế phù hợp, bạn sẽ không cảm thấy "mất đi" mà là đang chuyển sang một lối sống khác tích cực hơn.

Tóm lại, cắt giảm chi tiêu không cần phải khắc nghiệt. Chỉ cần đi từng bước, giữ lại niềm vui và biết cách thay thế thông minh, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh tài chính mà vẫn duy trì được sự thoải mái trong cuộc sống.