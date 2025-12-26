30 triệu/tháng vẫn thấy thiếu: Mẹ 2 con ở TP HCM bóc tách từng khoản chi của gia đình 4 người và 1 khoản khiến nhiều người bất ngờ

Giữa nhịp sống tất bật và đắt đỏ của TP.HCM, gia đình 4 người (kênh TikTok @ggmom.day) chọn cách sống chậm lại, gọn gàng trong chi tiêu và đủ đầy bằng sự vun vén và cân đối mỗi ngày qua đôi bàn tay lo toan của người vợ - người mẹ 2 con trong gia đình.

Gia đình 4 người thuê nhà ở TP.HCM: Chồng đưa 30 triệu/tháng, tiết kiệm nhờ những thói quen đơn giản

Hiện tại, mỗi tháng chồng cô đưa 30 triệu đồng để chi tiêu cho cả gia đình 4 người đang thuê nhà TP.HCM. Đảm nhận công việc nội trợ chính trong gia đình, đồng thời làm thêm một vài công việc tại nhà để có thêm thu nhập, cô là người trực tiếp lên kế hoạch và cân đối từng khoản chi trong tháng.

Trong tổng chi tiêu hàng tháng, tiền ăn và tiền cho 2 con là hai khoản lớn nhất. Với 8 triệu đồng tiền ăn cho gia đình 4 người, nhiều người nghe qua có thể thấy "khá căng" giữa thành phố lớn, nhưng với cô, đó là con số đã được tính toán rất kỹ.

Tiền ăn 8 triệu/tháng: Mẹ 2 con dậy sớm nấu đồ ăn sáng, đi chợ theo tuần, có tháng để thêm ra 1,6 triệu

"Đầu tháng mình sẽ trích tiền mua sữa cho 2 đứa con, sau đó thay vì đi chợ theo ngày với mức giới hạn mỗi ngày thì mình sẽ mua nhiều hơn theo tuần, theo tháng. Ví dụ một lần mình mua 1kg tôm để nấu dần, thịt bò đặt chỗ quen mua 2kg/lần có khi ăn cả tuần hay tháng mới hết, thịt gà thịt lợn cũng tương tự vậy. Còn cá biển thì mình nhờ mẹ chồng mua từ nhà gửi vào mỗi lần khoảng 2-3 triệu tùy từng thời điểm, nhưng cũng phải 2 tháng mới hết. Số tiền còn lại để mua trái cây và rau củ quả" - cô vợ chia sẻ.

Chị chia sẻ rằng đầu tháng, việc đầu tiên chị làm là trích sẵn tiền mua bỉm sữa cho hai con. Sau đó, thay vì đi chợ mỗi ngày với một mức giới hạn cố định, chị chọn cách mua theo tuần hoặc theo tháng để tiết kiệm hơn.

Gia đình cô cũng ít khi ăn ngoài, chủ yếu là nấu nướng tại nhà. Nếu tháng đó có dư thêm khoản nào, cô sẽ góp vào một chiếc "hũ đổi gió" để cả nhà lâu lâu đi ăn nhà hàng một bữa cho vui. " Nói là nhà bốn người nhưng hai đứa nhỏ ăn uống cũng chỉ bằng một người lớn. Quen nấu cơm nhà rồi nên với 8 triệu/tháng, mình thấy vẫn đủ chất" - cô chia sẻ thêm.

Làm nội trợ và làm việc tại nhà giúp cô có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô duy trì thói quen dậy sớm mỗi ngày (khoảng 5 giờ sáng) để chuẩn bị bữa sáng cho chồng và các con. "Nếu ăn sáng ở ngoài, trung bình một bữa cả nhà cũng hơn 100k. Còn mình nấu ở nhà, mua đồ về hết khoảng 75k, thêm sữa hạt khoảng 15k nữa, tổng cộng vẫn rẻ hơn. Chưa kể những hôm ăn đơn giản như xôi hay bánh mì trứng thì còn tiết kiệm hơn nhiều".

Cũng có nhiều người thắc mắc, nấu nướng nhiều sẽ làm tăng tiền điện nước, nhưng theo chia sẻ của chị, tiền điện nhà chị mỗi tháng chưa bao giờ vượt quá 600k dù sử dụng đầy đủ các thiết bị sinh hoạt.

"Mọi người cứ thử nấu rồi điều chỉnh cho phù hợp. Thứ tốn nhiều nhất thực ra chỉ là công sức bỏ ra thôi. Nhưng đổi lại thì hoàn toàn yên tâm về sức khỏe, không lo ăn uống thất thường hay bỏ bữa, mình thấy rất xứng đáng" - mẹ 2 con chia sẻ.

Từ ngày chăm nấu nướng, ăn uống ở nhà đều đặn, cônhận ra khoản chi cho sức khỏe gần như không phải dùng đến nhiều. Số tiền đó được cô chuyển sang hũ tiết kiệm mỗi tháng.

Ngoài ra, việc hạn chế ăn ngoài còn giúp gia đình giảm rác thải nhựa, ít dùng túi nilông và hộp nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường. "Có tháng mình tính ra tiết kiệm thêm được khoảng 1,6 triệu chỉ nhờ duy trì nấu đồ ăn sáng ở nhà đều đặn" - mẹ 2 con tâm sự.

Tiền học + bỉm sữa cho 2 con hết 11 triệu: Cố gắng cân đối ngay từ đầu tháng

Khoản chi 11 triệu đồng dành cho 2 con cũng được cô chia sẻ cụ thể. Bé lớn học cấp 1 trường công, tiền học khoảng 2,3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, bé học thêm tiếng Anh tại trung tâm với học phí 1,6 triệu/tháng. Để tiết kiệm, cô chọn mua gói 3 khóa học kéo dài gần một năm để được mức giá tốt hơn.

Bé thứ hai học mẫu giáo trường tư với chi phí 6,3 triệu đồng/tháng, phần còn lại là tiền bỉm sữa. Mẹ 2 con cũng chia sẻ thêm, mỗi tháng cô thường mua sữa theo thùng để các con uống dần. Khi gặp đợt khuyến mãi, cô sẽ mua nhiều hơn để tiết kiệm chi phí về lâu dài.

"Sự thật là nhu cầu của ba mẹ không có nhiều, chủ yếu là các con. Tiền hai vợ chồng kiếm được cũng là để chăm lo cho các con là chính, nên mình thấy chi phí dành cho con nhiều hơn các khoản khác là hợp lý. Còn mỗi nhà sẽ có một quan điểm chi tiêu khác nhau" - mẹ 2 con tâm sự thêm.

(Nguồn: @ggmom.day)