10 mẹo tiết kiệm chi tiêu cuối năm "bắt chước" các giám đốc tài chính

Trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hóa đơn điện nước leo thang và áp lực chi tiêu cho mùa lễ hội cuối năm ngày càng lớn, nhiều gia đình đang tìm mọi cách để “thắt lưng buộc bụng”. Tuy nhiên, theo chuyên gia chiến lược tài chính kiêm Giám đốc tài chính (CFO) Laura Linden (45 tuổi, sống tại Surrey, Anh), việc cắt giảm những khoản chi nhỏ lẻ như ly cà phê mỗi sáng hay hủy một dịch vụ giải trí trực tuyến chỉ mang tính tạm thời và khó tạo ra tác động bền vững lên tài chính cá nhân.

Laura Linden cho rằng, muốn tiết kiệm hiệu quả, mỗi người cần thay đổi tư duy, coi cuộc sống tài chính của mình như một “doanh nghiệp thu nhỏ” và áp dụng cách quản lý của các giám đốc tài chính chuyên nghiệp.

“Bạn không thể xây dựng sự tự tin tài chính bằng việc cấm bản thân uống cà phê sữa hay giả vờ rằng mình có thể sống bằng khoai tây nướng mãi mãi. Sự tự tin thực sự đến từ khả năng kiểm soát, từ việc cắt giảm lãng phí chứ không phải hi sinh niềm vui” , bà nhấn mạnh.

Là kế toán viên đạt chứng chỉ CIMA, đồng thời là tác giả cuốn sách UnF** Your Business Finances: Unlearn the Shame, Reclaim the Power and Change the Game, Laura Linden khuyến khích phụ nữ nhìn nhận tiền bạc một cách khách quan, rõ ràng.

Theo bà, mỗi người đều có những ưu tiên tài chính khác nhau, người tiết kiệm cho hưu trí, người tập trung trả nợ, người chuẩn bị cho đám cưới, kỳ nghỉ hay mua căn nhà đầu tiên. Mục tiêu cuối cùng không phải là tích cóp bằng mọi giá, mà là sử dụng tiền bạc theo cách hỗ trợ cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn. Khi bạn hiểu rõ và làm chủ tài chính , tiền bạc sẽ bớt chi phối cuộc sống hơn.

Chuyên gia chiến lược tài chính Laura Linden đã tiết lộ những mẹo đơn giản giúp người dân Anh tiết kiệm hàng trăm bảng Anh để tiết kiệm ngân sách gia đình.

Dưới đây là 10 “thủ thuật” tiết kiệm và gia tăng thu nhập được Laura Linden chia sẻ, giúp ngăn chặn dòng tiền thất thoát và dành ngân sách cho những điều quan trọng nhất.

Tận dụng thư viện thay dịch vụ xem phim trực tuyến

Thay vì duy trì nhiều gói phát trực tuyến trả phí, chuyên gia tài chính khuyên nên tận dụng tối đa thẻ thư viện. Các ứng dụng của thư viện địa phương có thể cho mượn sách điện tử, sách nói và thậm chí cả phim. Chỉ riêng việc cắt giảm các dịch vụ phát trực tuyến, mỗi năm bạn có thể tiết kiệm khoảng 95 bảng Anh (3,3 triệu đồng).

Cho thuê không gian lưu trữ trong nhà

Những căn phòng trống, nhà kho hay gara ít sử dụng hoàn toàn có thể trở thành nguồn thu nhập. Nếu tận dụng hiệu quả, khoản thu này có thể lên tới hơn 4.000 bảng Anh (140 triệu đồng) mỗi năm.

Cho thuê phòng trống làm văn phòng

Nếu sở hữu phòng trống có Wi-Fi mạnh và nội thất văn phòng, bạn có thể cho thuê theo ngày dưới dạng “không gian làm việc riêng”. Với mức giá trung bình 85 bảng Anh (2,9 triệu đồng) mỗi ngày, nguồn thu này có thể đạt hơn 1.000 bảng Anh (35 triệu đồng) mỗi năm.

Mua thực phẩm số lượng lớn có kế hoạch

Mua sỉ các mặt hàng không dễ hỏng như thực phẩm khô, đồ dùng vệ sinh, mỹ phẩm hay thức ăn cho thú cưng giúp tiết kiệm đáng kể. Việc sắp xếp khoa học, theo dõi hạn sử dụng và lên kế hoạch bữa ăn sẽ tránh lãng phí. Theo ước tính, với mức chi tiêu thực phẩm trung bình tại Anh, mua số lượng lớn có thể giúp giảm khoảng 25% chi phí, tương đương gần 1.000 bảng Anh (35 triệu đồng) mỗi năm.

Ưu tiên thực phẩm đa năng

Những thực phẩm có thể sử dụng linh hoạt cho nhiều món ăn sẽ giúp giảm chi phí mua sắm. Như sữa chua nguyên chất có thể thay thế nhiều loại sốt, kem; chanh tươi dùng cho đồ uống, nấu ăn và salad; yến mạch có thể chế biến thành nhiều món từ bữa sáng đến đồ tráng miệng. Cách mua sắm này được ước tính giúp tiết kiệm khoảng 100 bảng Anh (3,5 triệu đồng) mỗi năm.

Rút ngắn thời gian tắm vòi sen

Theo Cadent Gas, tắm vòi sen trong bốn phút mỗi ngày có thể tiết kiệm khoảng 60 bảng Anh (2,1 triệu đồng) tiền điện và 75 bảng Anh (2,6 triệu đồng) tiền nước mỗi năm. Việc thay vòi sen tiết kiệm nước hoặc giảm số lần tắm bồn cũng góp phần hạ hóa đơn sinh hoạt, với mức tiết kiệm ước tính khoảng 135 bảng Anh (4,7 triệu đồng).

Tách riêng các tài khoản ngân hàng

Việc sử dụng một tài khoản cho tất cả các khoản chi khiến việc quản lý trở nên khó khăn. Laura Linden khuyên nên tách tài khoản cho hóa đơn thiết yếu, tiết kiệm và chi tiêu hằng ngày. Khi lương được chuyển thẳng vào các tài khoản này, bạn sẽ dễ kiểm soát dòng tiền, tránh bỏ sót thanh toán và giảm áp lực tâm lý khi chi tiêu.

Mua điện thoại đã qua sử dụng

Thay vì chạy theo các mẫu smartphone mới đắt đỏ, người tiêu dùng có thể chọn mua điện thoại đã qua sử dụng hoặc gần như mới với giá chỉ bằng một nửa, kết hợp gói SIM linh hoạt. Cách này có thể giúp tiết kiệm khoảng 120 bảng Anh (4,2 triệu đồng).

Giặt giũ vào giờ thấp điểm

Sử dụng máy giặt, máy rửa bát hay sạc xe điện vào giờ thấp điểm giúp tiết kiệm từ 20–40% chi phí điện. Khi kết hợp với gói cước điện thông minh và theo dõi công tơ điện, mức tiết kiệm ước tính có thể lên tới 735 bảng Anh (25 triệu đồng) mỗi năm.

Thay máy sấy bằng máy hút ẩm

Máy hút ẩm không chỉ giúp quần áo khô nhanh qua đêm mà còn tiêu thụ điện năng thấp hơn nhiều so với máy sấy. Ngoài ra, thiết bị này còn làm không khí khô và ấm hơn, góp phần giảm chi phí sưởi ấm. Theo tính toán, việc thay thế máy sấy bằng máy hút ẩm có thể tiết kiệm khoảng 30 bảng Anh (1 triệu đồng) mỗi năm.

Theo Laura Linden, tiết kiệm không đồng nghĩa với việc sống kham khổ. Khi áp dụng các nguyên tắc quản lý tài chính thông minh và có chiến lược, mỗi gia đình hoàn toàn có thể giảm áp lực chi tiêu dịp cuối năm, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định tài chính lâu dài.

