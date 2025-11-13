30 năm Unilever đồng hành vì một Việt Nam khỏe mạnh, xanh và bền vững

Sự kiện không chỉ là dịp tri ân các đối tác đã đồng hành mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Unilever trong việc kiến tạo một Việt Nam khỏe mạnh, xanh và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia của Unilever Việt Nam phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm và nhấn mạnh rằng những bước tiến lớn nhất của Unilever luôn đến từ niềm tin và tinh thần đồng hành giữa doanh nghiệp và xã hội - Ảnh: VGP/VA

Ba mươi năm trước, khi Unilever bắt đầu hành trình tại Việt Nam, doanh nghiệp đã đặt mục tiêu không chỉ kinh doanh mà còn mang đến những giá trị xã hội bền vững. Từ đó đến nay, Unilever đã hỗ trợ khoảng 30 triệu người Việt cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe; nâng cấp 1.400 công trình vệ sinh học đường trên toàn quốc; trồng hơn 1 triệu cây xanh; đạt phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động nội bộ từ năm 2021, sớm hơn 9 năm so với cam kết toàn cầu của tập đoàn.

Doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ hơn 90.000 phụ nữ tập huấn kỹ năng khởi sự kinh doanh, mang đến 50.000 lượt vay vi mô từ Quỹ Khởi đầu mới và cấp vốn không hoàn lại cho 167 đề án khởi nghiệp của phụ nữ.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: "Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và quyết tâm cao của Cục Phòng bệnh cũng như các đơn vị như Unilever Việt Nam, chương trình 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững' sẽ góp phần thúc đẩy y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe toàn dân và xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững vì con người và cho con người".

Ông Iain Frew, Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam cho rằng Unilever Việt Nam là minh chứng sống động cho quan hệ hợp tác hiện nay được vận hành trong thực tiễn - Ảnh: VGP/VA

Cùng chia sẻ tại lễ kỷ niệm, Ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng sâu rộng, trong đó Unilever là một minh chứng sống động: "Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quan hệ Vương quốc Anh – Việt Nam được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tầm nhìn chung và hợp tác thực chất. Thông qua cam kết phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng, Unilever Việt Nam đang góp phần kiến tạo một tương lai xanh hơn, công bằng hơn và vững bền hơn - cho thấy doanh nghiệp có thể là một lực lượng tích cực giữa hai quốc gia, nơi thành công thương mại và trách nhiệm môi trường song hành".

Trong khuôn khổ sự kiện, Unilever đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với các cơ quan và tổ chức quốc tế, bao gồm: Chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững giai đoạn 2025 - 2030" giữa Unilever Việt Nam và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế); Chương trình "Khám bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn giai đoạn 2025 - 2028" với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy; Thỏa thuận hợp tác "Trường học khỏe mạnh, an toàn và bền vững giai đoạn 2025–2028" giữa Unilever và UNICEF; Chương trình "Phát triển trường học Xanh – Sạch – Khỏe" giai đoạn 2024–2029 với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam và Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia của Unilever Việt Nam ký kết hợp tác - Ảnh: VGP/VA

Đánh giá cao mối hợp tác này, Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết: "Nhờ vào mối quan hệ hợp tác đầy trân quý này, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam để có thể hỗ trợ 2 triệu học sinh, đồng thời truyền cảm hứng và trao quyền cho thế hệ trẻ - những người sẽ dẫn dắt và kiến tạo những thay đổi tích cực cho tương lai đất nước".

Song song với những hợp tác chiến lược, Unilever Việt Nam công bố loạt cam kết mới cho giai đoạn tiếp theo: Thúc đẩy chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng, cải thiện sinh kế cho 200.000 người Việt trong 10 năm tới, giáo dục vệ sinh – sức khỏe cho 10 triệu người, trồng thêm 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026 - 2030, và hướng tới 100% bao bì nhựa có thể tái chế hoặc phân hủy sinh học vào năm 2035.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, xúc động chia sẻ: "Ba thập kỷ qua, Unilever Việt Nam không chỉ xây dựng thương hiệu mà còn vun đắp những giá trị nhân văn. Từng bước đi của chúng tôi, từ việc đồng hành cùng Chính phủ, cộng đồng địa phương, cho đến hợp tác với các nhà bán lẻ đều hướng đến mục tiêu chung: Kiến tạo một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và tươi sáng hơn".

PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen từ Bộ Y tế cho Unilever Việt Nam với thành tích xuất sắc trong việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012-2022 - Ảnh: VGP/VA

Nhân dịp này, Unilever Việt Nam vinh dự nhận bằng khen từ Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp nổi bật của doanh nghiệp trong công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Sau 30 năm đồng hành cùng đất nước, Unilever Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững, đặt con người và hành tinh ở trung tâm mọi hoạt động. Sự kiện kỷ niệm không chỉ là cột mốc tri ân mà còn mở ra chương mới - chương của những cam kết mạnh mẽ hơn, hợp tác sâu rộng hơn và trách nhiệm xã hội lớn lao hơn vì một Việt Nam thịnh vượng, khỏe mạnh và bền vững.