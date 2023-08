3 tín hiệu sớm nhất cơ thể phát ra để “cầu cứu” vì ung thư cổ tử cung

Cổ tử cung là một phần thuộc tử cung, nơi nối tiếp của âm đạo với tử cung, được bao phủ một lớp mô mỏng gồm nhiều tế bào. Bệnh ung thư cổ tử cung gây ra bởi sự phát triển bất thường, không kiểm soát của các tế bào ở cổ tử cung. Các tế bào phát triển nhanh chóng và tạo ra khối u trong cổ tử cung.

Đa số các trường hợp ung thư cổ tử cung dẫn tới tử vong thường bị phát hiện muộn (Ảnh minh họa)

Theo WHO, ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến thứ 2 ở phụ nữ toàn thế giới, chỉ sau ung thư vú. Trung bình mỗi năm ghi nhận hơn 500.000 ca mắc mới và 250.000 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung. Nếu không sớm ngăn chặn, WHO dự báo trong năm 2030, số ca mắc ung thư cổ tử cung trên toàn cầu lên đến 700.000 và 400.000 người tử vong. Đặc biệt, căn bệnh này đang trẻ hóa nhanh chóng, độ tuổi từ 20 - 30 chiếm khoảng 20 - 25%.

3 dấu hiệu sớm nhất của ung thư cổ tử cung

Bệnh ung thư cổ tử cung gây tử vong cao ở phụ nữ. Một trong những lý do chính là bởi bệnh này thường phát triển âm thầm, khó nhận biết và dễ bị nhầm lẫn với bệnh vặt, bệnh phụ khoa nhẹ. Phần lớn người bệnh đến khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, nếu nhận biết sớm các dấu hiệu, chẩn đoán sớm bệnh ung thư cổ tử cung, bệnh có thể chữa khỏi ở giai đoạn đầu.

Theo tổ chức WHO, ung thư ở giai đoạn sớm nếu được điều trị kịp thời, tỷ lệ sống sau 5 năm là 95%. Ngược lại, nếu ở giai đoạn muộn, khi ung thư đã di căn xa mới được phát hiện, tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ còn 10%. Vì vậy, các chuyên gia nhắc nhở chị em nên đặc biệt chú ý tới 3 dấu hiệu sớm nhất của ung thư cổ tử cung sau đây:

Xuất huyết âm đạo bất thường

Đây là biểu hiện ung thư cổ tử cung đặc trưng nhất ở giai đoạn đầu. Nó xảy ra do niêm mạc cổ tử cung biến đổi hoặc khối ung thư phát triển kích thước, xâm lấn sang các mô lân cận, tạo ra các mạch mới, dễ vỡ, gây chảy máu.

Tình trạng chảy máu âm đạo bất thường xảy ra giữa kỳ kinh nguyệt, sau khi quan hệ tình dục, sau mãn kinh, sau khi đi vệ sinh hoặc sau khi khám phụ khoa. Mức độ chảy máu ở mỗi người là khác nhau, máu thường đỏ tươi, lượng ít nhiều không đồng đều, tự ngưng nhưng sau đó lặp lại và tăng dần tần suất.

Dịch tiết âm đạo khác lạ

Thay đổi bất thường trong dịch tiết âm đạo là 1 trong những dấu hiệu đầu tiên của ung thư cổ tử cung. Bao gồm dịch tiết bỗng nhiên nhiều hơn hoặc đặc hơn bình thường trong nhiều ngày, dịch có mùi hôi, tanh hoặc đổi màu xanh hay vàng. Trong các trường hợp bệnh tiến triển nhanh, thậm chí có lẫn mủ hoặc máu trong đó.

Nên thường xuyên kiểm tra dịch tiết, kinh nguyệt để không bỏ lỡ dấu hiệu ung thư cổ tử cung (Ảnh minh họa)

Dấu hiệu này thường đi kèm với đau bụng dưới âm ỉ hoặc/và rối loạn kinh nguyệt. Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện của các bệnh lý phụ khoa khác. Nên tốt nhất là bạn không nên tự dùng thuốc, nhanh chóng đến gặp bác sĩ phụ khoa để tìm ra nguyên nhân.

Một số kiểu đau bất thường

Đau vùng xương chậu, lưng dưới là triệu chứng thường gặp của ung thư cổ tử cung nhưng lại thường bị nhiều chị em chủ quan mà nhầm lẫn với các bệnh khác ít nghiêm trọng hơn.

Đó là do tác động từ sự hình thành và phát triển của khối u trong cổ tử cung. Nó chèn ép và gây nhiều cản trở đến quá trình cung cấp oxy cho tế bào. Từ đó dẫn đến rối loạn tuần hoàn, thiếu máu, tụ máu… Hoặc do tế bào ung thư đã lan rộng tới xương chậu. Vì vậy, chị em cần đặc biệt chú ý nếu bị đau xương chậu, lưng dưới mà không liên quan đến kỳ kinh.

Các cơn đau có thể từ âm ỉ đến buốt, tập trung ở một vị trí ở vùng xương hông sau đó khuếch tán dần hoặc có thể xuất hiện cùng lúc ở bất kỳ khu vực nào ở xương hông.

Ở giai đoạn muộn, tức là khi tế bào ung thư đã lan rộng tới xương chậu hoặc ít nhất đã phát triển tới giai đoạn 2 hoặc 3, cơn đau này sẽ vô cùng dữ dội. Càng về đêm càng đau nhức, có thể kèm sốt nhẹ, đau khi đi tiểu. Nhưng hãy nhớ loại trừ trường hợp bị chấn thương, mắc bệnh xương khớp nhé!

Đau thắt lưng khác lạ cũng là dấu hiệu cảnh báo các bệnh phụ khoa (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, đau bụng dưới âm ỉ dù không trong kỳ kinh nguyệt cũng có thể là “lời cầu cứu” từ cơ thể bởi ung thư cổ tử cung. Đau, rát hoặc khó chịu rõ ràng mỗi khi quan hệ tình dục kéo dài trên 3 lần cũng là dấu hiệu cho thấy bạn nên đi tầm soát ung thư cổ tử cung càng sớm càng tốt.

Chị em cần lưu ý rằng, càng về sau thì những dấu hiệu trên sẽ càng rõ ràng, gây khó chịu hơn. Ngoài ra còn có các triệu chứng khác như rối loạn kinh nguyệt, máu kinh thay đổi bất thường, thay đổi thói quen đi tiểu, sưng phù và/hoặc đau chi dưới, liên tục mệt mỏi, sụt cân bất thường…

Nguồn và ảnh: Sohu, Woman.tvbs, Sunday More