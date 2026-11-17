Rất nhiều thói quen mọi người nghĩ tốt cho gan nhưng đang âm thầm rút ngắn tuổi thọ của gan.

Một trường hợp đáng chú ý được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là nam bệnh nhân 28 tuổi, quê Sơn La, nhập viện trong tình trạng suy gan cấp nghiêm trọng sau khi tự ý sử dụng thuốc Nam không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó, người bệnh mua thuốc Nam trên mạng về sử dụng với mong muốn cải thiện sức khỏe. Sau khoảng 2 tuần, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường như mệt mỏi, vàng da nhưng không đi khám mà vẫn tiếp tục sử dụng thuốc.

Khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng đã rất nghiêm trọng. Người bệnh rơi vào hôn mê sâu, suy gan cấp, phù não lan tỏa.

Không chỉ người trẻ, người cao tuổi cũng có thể gặp biến chứng tương tự. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một nữ bệnh nhân 70 tuổi ở Hà Nội bị tổn thương gan cấp sau khi tự ý uống thuốc Nam điều trị bệnh xương khớp liên tục khoảng 2 tháng.

Đây là một trong ba thói quen có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe gan hằng ngày mà mọi người ít chú ý.

Ảnh minh họa.

3 thói quen âm thầm làm tổn thương gan

U ống rượu bia thường xuyên

Rượu bia là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tổn thương gan. Khi đi vào cơ thể, ethanol được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Quá trình này tạo ra acetaldehyde – chất có khả năng gây độc tế bào, thúc đẩy phản ứng viêm và stress oxy hóa.

Nếu uống rượu bia kéo dài, gan có thể trải qua nhiều giai đoạn tổn thương, từ gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu đến xơ gan. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng như cổ trướng, xuất huyết tiêu hóa, suy gan và ung thư gan.

Một trường hợp khác được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là người đàn ông 51 tuổi ở Thái Nguyên có tiền sử uống rượu nhiều năm. Dù đã được chẩn đoán xơ gan, bệnh nhân vẫn tiếp tục uống rượu. Sau đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng nôn ra máu, đi ngoài ra máu, cơ thể suy kiệt.

T ự ý sử dụng sản phẩm bổ gan, giải độc gan

Không ít người có thói quen mua thuốc theo lời giới thiệu trên mạng, sử dụng thuốc Nam, thuốc Bắc hoặc các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc gan.

Tuy nhiên, không phải sản phẩm có nguồn gốc thảo dược nào cũng an toàn. Một số thành phần có thể gây tổn thương tế bào gan, viêm gan do thuốc, thậm chí suy gan cấp.

Theo ThS.BS Đinh Trường Giang, Khoa Điều trị Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều người cho rằng thuốc Nam từ thảo dược thiên nhiên nên có thể sử dụng lâu dài mà không gây tác dụng phụ. Tuy nhiên, một số sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần hoặc chưa được kiểm soát chất lượng có thể chứa các hoạt chất gây độc cho gan, thận hoặc tương tác bất lợi với thuốc điều trị khác.

Việc tự sử dụng thuốc Nam kéo dài còn có thể gây suy giảm chức năng thận, rối loạn tiêu hóa, phản ứng dị ứng hoặc che lấp triệu chứng của bệnh lý nền, khiến việc chẩn đoán và điều trị bị chậm trễ.

Ă n uống thiếu khoa học, ít vận động

Chế độ ăn nhiều đường, đồ uống có đường, thực phẩm giàu chất béo, ăn dư thừa năng lượng kết hợp với lối sống ít vận động có thể thúc đẩy tích tụ mỡ trong gan.

Gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, ở một số người, bệnh có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Đặc biệt, người thừa cân, béo phì, mắc đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu cần chú ý kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Đừng đợi gan phát tín hiệu mới thay đổi

Theo các chuyên gia, gan có khả năng bù trừ rất tốt nên nhiều người vẫn sinh hoạt bình thường dù cơ quan này đã bị tổn thương. Các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, bụng chướng có thể xuất hiện khi bệnh đã tiến triển.

Để bảo vệ gan, người dân cần hạn chế và tốt nhất tránh rượu bia; không tự ý sử dụng thuốc, thuốc Nam hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc; duy trì chế độ ăn cân đối, kiểm soát cân nặng và vận động thường xuyên.

Đặc biệt, người có nguy cơ mắc bệnh gan nên chủ động kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm chức năng gan và tầm soát viêm gan virus theo hướng dẫn của bác sĩ.