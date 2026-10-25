3 "ông chú" BIGBANG bảo quản nhan sắc U40: Người hì hục độ dáng, kẻ chốt 50 thỏi son 1 lần, lớp nền của Anh Long mãi đỉnh

Đàn ông U40 điệu lắm chứ đùa!

Cơn sốt mang tên BIGBANG đang càn quét Hà Nội với hai đêm concert bùng nổ. Không chỉ khiến người hâm mộ vỡ òa bởi những sân khấu đỉnh cao, nhất cử nhất động của ba mảnh ghép bên lề sự kiện cũng lọt vào tầm ngắm. Ngấp nghé tuổi 40, sức nóng từ nhan sắc của các "huyền thoại" vẫn khiến cõi mạng chao đảo.

Nếu Taeyang làm netizen rần rần với hình ảnh hì hục chạy bộ hít thở sương sớm thủ đô, thì bí kíp "bảo quản" visual bất bại của G-Dragon và Daesung cũng từng trở thành giáo trình làm đẹp được người hâm mộ quan tâm, truyền tay nhau.

Taeyang: Kỷ luật thép của "chàng thơ cơ bắp"

Sáng sớm Day 1 (24/10), người hâm mộ tình cờ bắt gặp Taeyang chạy bộ tại một công viên gần khu vực lưu trú. Dù chuẩn bị bước vào đêm diễn vắt kiệt sức lực, nam ca sĩ vẫn duy trì thói quen rèn luyện thể lực nghiêm ngặt. Diện áo phông đen, quần short, giày thể thao và kính râm, giọng ca Eyes, Nose, Lips thoải mái khoe mặt mộc tươi tắn cùng vóc dáng săn chắc.

Hội anh em ngủ nướng dưỡng sức, riêng Taeyang hì hục "độ body" từ tờ mờ sáng giữa lòng Hà Nội.

Taeyang hóa "chàng thơ cơ bắp", rèn kỷ luật thép giữa cánh đồng lau mộng mơ của thủ đô.

Đáng nể hơn, sau một đêm diễn cháy hết mình, sáng ngày 25/10, Taeyang tiếp tục bị bắt gặp đang chạy bộ tại khu vực cánh đồng lau gần khách sạn thay vì ngủ nướng dưỡng sức. Hình ảnh nam ca sĩ khỏe khoắn, rèn luyện miệt mài đối lập hoàn toàn với khung cảnh mộng mơ của cánh đồng lau đã lập tức "gây bão" cõi mạng, khiến cộng đồng mạng phải ngả mũ trước tinh thần thể thao của anh. Chẳng trách sau 20 năm ròng rã, đây vẫn là người đàn ông có khả năng "show múi" duy nhất trong 3 mảnh ghép.

Vừa bị soi bụng mỡ cách đây ít lâu, Taeyang đã nhanh chóng lấy lại phong độ ở chặng Hà Nội.

G-Dragon: Lớp nền "bất tử" suốt 3 tiếng concert

Dù ướt đẫm mồ hôi sau 3 tiếng quẩy cực sung, G-Dragon vẫn khiến fan ngỡ ngàng khi giữ trọn phong độ visual đến tận phần encore. Lớp makeup bám trụ bền bỉ, không lem, không trôi, tiệp vào da tạo độ căng mướt tự nhiên. Thực chất, độ "lì lợm" của lớp nền này đã sớm được chứng thực từ trận mưa trắng trời ở Hà Nội hồi năm ngoái, nay lại tiếp tục vượt qua bài test mồ hôi nhễ nhại. Vũ khí bí mật này từng bị fan "soi" ra từ một bức ảnh ngủ gật trên tài khoản Instagram riêng tư "8lo8lo8lowme".

Mồ hôi trên sân khấu chưa bao giờ là vấn đề với lớp nền của Anh Long, khiến người hâm mộ tò mò về loại kem nền của anh.

Siêu phẩm lọt vào khung hình chính là lọ kem nền huyền thoại Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup. Với mức giá khoảng 1,5 triệu đồng, đây được mệnh danh là "cứu tinh" cho làn da dầu với công nghệ "Stay-in-Place" độc quyền, tạo màng bọc chống lại mồ hôi và bã nhờn suốt 24 giờ. Độ che phủ từ trung bình đến cao nhưng không gây bí bách đã giúp G-Dragon giữ được lớp nền mỏng nhẹ, tiệp hẳn vào tông da tự nhiên dẫu phải hoạt động liên tục dưới sức nóng của ánh đèn sân khấu.

Đó chính là Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup.

Daesung: "Thánh săn sale" từng chốt đơn 50 thỏi son dưỡng

Như tính cách của mình, chu trình chăm sóc da của Daesung cũng vô cùng thú vị và thiết thực. Trong một phỏng vấn, anh từng tiết lộ bản thân là fan cứng của son dưỡng Elizabeth Arden Eight Hour Cream Lip Protectant Stick SPF 15 suốt một thập kỷ. Đỉnh điểm, trong một đợt giảm giá sâu, Daesung đã mạnh tay gom hẳn 50 thỏi và thầm nghĩ: "Nhiều đây chắc đủ dùng cả đời rồi!".

Chân dung "thánh săn sale" Daesung với pha chốt đơn 50 thỏi son dưỡng để... dùng cả đời.

Bên cạnh đó, tủ đồ làm đẹp của Daesung còn quy tụ những bảo bối "chất lừ" khác như kem dưỡng La Mer Crème de la Mer giúp phục hồi phong độ làn da, kem chống nắng d’Alba Waterfull Essence mỏng nhẹ và chai nước hoa CREED Aventus mang hương gỗ nam tính. Thói quen đề cao sự chung thủy - hễ dùng thấy hiệu quả là gắn bó lâu dài - lại một lần nữa cho thấy nét tính cách cực kỳ chân thật và đáng yêu của giọng ca BIGBANG.