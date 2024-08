Lùm xùm Suga bị điều tra vì lái xe khi đang say rượu với nồng độ cồn lên đến 0,227% đang nhận sự quan tâm lớn từ truyền thông Hàn Quốc và công chúng. Theo nhiều quan chức trong ngành, dù gặp scandal lớn trong sự nghiệp nhưng việc Suga rời nhóm BTS là điều khó có thể xảy ra vì BTS là một nhóm có tinh thần đồng đội nên các biện pháp cực đoan như rời khỏi nhóm không được thảo luận.

Theo quan chức Hàn Quốc, Suga sẽ không rời BTS vì scandal lái xe khi say rượu

Tuy nhiên trước Suga, đã có 3 nam idol từng phải đưa ra quyết định rời nhóm không lâu sau khi vướng phải scandal lái xe trong tình trạng say xỉn đó là Lim Young Min (Nhóm AB6IX), Heo Chan (nhóm Victon) và Teo (nhóm DKB). Dù cả 3 không được công bố nồng độ cồn cụ thể nhưng theo báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc, các trường hợp của những nam thần tượng này đều bị xử phạt bằng việc thu hồi giấy phép lái xe.

Theo luật giao thông đường bộ tại Hàn Quốc, nếu nồng độ cồn vượt trên 0,08% sẽ bị xử phạt và thu hồi giấy phép. Tuy nhiên ở trường hợp của Suga, theo kết quả điều tra được công bố, nồng độ cồn trong máu của anh là 0,227%, - cao gấp 8 lần giới hạn bình thường.

Chính vì vậy, một số ý kiến cho rằng, Suga đang có chỉ số nồng độ cồn chỉ với việc kiểm tra bằng hơi thở là đứng đầu các ngôi sao Kpop. Các nghệ sĩ khác có nồng độ cồn chỉ bằng một nửa Suga như Kim Jae Joong (0,071%), Nickhun - 2PM (0,056%), Kang In - Super Junior (0,082%) cũng từng phải chật vật để thoát khỏi ồn ào.

Lim Young Min rời nhóm AB6IX sau 1 tuần bị bắt vì lái xe khi say rượu

Vào ngày 31/5/2020, Brand New Music xác nhận Lim Young Min bị cảnh sát bắt và treo bằng lái do lái xe riêng trong tình trạng say rượu. Scandal này gây ảnh hưởng nghiêm trọng khiến album của nhóm AB6IX phải lùi ngày phát hành. Đài Mnet cũng cắt toàn bộ hình ảnh của Lim Young Min trên show truyền hình cùng nhóm. Sau đó Lim Young Min tạm ngừng hoạt động và xin lỗi với tư cách trưởng nhóm.

Cho tới ngày 8/6/2020, công ty chủ quản thông báo Lim Young Min quyết định rời AB6IX để không gây tổn hại đến hình ảnh của nhóm.

Lim Young Min quyết định rời nhóm sau scandal bị bắt vì lái xe khi say rượu

Heochan rời nhóm Victon sau gần 1 tháng bị thu hồi giấy phép lái xe vì say rượu

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào ngày 20/9/2022, thành viên nhóm nhạc Victon - Heochan đã bị cảnh sát bắt vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. Sở cảnh sát Gangnam cho biết anh lái xe trong tình trạng say rượu rồi ngủ quên tại ngã tư gần Samseong-dong, Seoul vào lúc 6h40 sáng. Có thông tin cho rằng nồng độ cồn trong máu của Heo Chan vào thời điểm đó đã ở mức có thể khiến giấy phép lái xe của anh bị thu hồi.

Cho đến ngày 11/10/2022, sau khi thảo luận với nhóm và công ty IST, Heo Chan đã quyết định sẽ rời nhóm vì không muốn gây tổn hại nào thêm với các thành viên.

Heochan rời nhóm sau khoảng thời gian tạm dừng hoạt động vì bị bắt do lái xe khi say rượu

Teo nhóm DKB rời nhóm sau vụ tai nạn lái xe khi say rượu

Nhóm DKB ra mắt vào năm 2020 với 9 thành viên. Tuy nhiên vào tháng 11/2023, thành viên Teo đã rời nhóm sau một vụ tai nạn lái xe khi say rượu. Anh sinh năm 1997 và có kỹ năng sáng tác nên ở thời điểm xảy ra scandal, không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối.