3 mỹ nhân Hàn đóng phim Mười sau 15 năm: Ngày càng trẻ đẹp và hạnh phúc

Vào 15 năm trước, Mười trở thành "cơn sốt" kinh dị trên màn ảnh rộng khi đánh dấu sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Bên cạnh dàn sao Việt như Anh Thư, Hồng Ánh, Bình Minh... thì hai nữ chính của Mười cũng gây chú ý không kém khi là những cái tên đến từ Hàn Quốc.

Trong Mười, hai mỹ nhân Jo An và Cha Ye Ryun thủ vai chính. Jo An vào vai Yoon Hee - một tác giả tiểu thuyết đang bị "bí" ý tưởng. Tình cờ, cô bạn cũ Seo Yeon (Cha Ye Ryun) gọi từ Việt Nam, rủ Yoon Hee đến tìm hiểu về câu chuyện ma Mười để viết sách. Dù từng kể xấu về Seo Yeon trong cuốn tự truyện của mình nhưng Yoon Hee vẫn đồng ý vì nghĩ rằng Seo Yeon chắc chưa đọc sách của mình. Nào ngờ đâu, câu chuyện về Mười khiến cả hai lâm vào nhiều tình huống đáng sợ, ám ảnh.

Yoon Hee

Seo Yeon

Là phim hợp tác Việt - Hàn, song Mười lại gây tiếng vang ở Việt Nam hơn. Tuy nhiên hai nữ chính người Hàn cũng rất được yêu thích, tuy không phải cái tên quá nổi bật lúc bấy giờ. Cả Jo An và Cha Ye Ryun đều bắt đầu sự nghiệp trước Mười rất lâu. Jo An "bén duyên" với phim ảnh vào năm 1999 thông qua phim truyền hình Tạm Biệt Tình Yêu Của Tôi. Còn với Cha Ye Ryun, mỹ nhân sinh năm 1985 ghi dấu ấn sâu nét hơn khi tham gia phim điện ảnh kinh dị Voice (trong chuỗi phim Cầu Thang Ước) vào năm 2005.

Jo An...

... và Cha Ye Ryun thuở mới ra mắt

Nhìn chung, sự nghiệp của Cha Ye Ryun có nhiều điểm sáng hơn Jo An. Cô tham gia nhiệt tình từ điện ảnh đến truyền hình, từng hợp tác với nhiều ngôi sao như Ha Ji Won, Kwon Sang Woo, Rain, Jung Il Woo... Đặc biệt nhờ bộ phim Sự Trả Thù Hoàn Hảo vào năm 2019, Cha Ye Ryun đã thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards.

Mỹ nhân sinh năm 1985 có sự nghiệp khá nổi bật

Sau hơn 15 năm trong nghề, Cha Ye Ryun vẫn đóng phim cho đến tận ngày nay. Ngoài ra, nữ diễn viên còn gây chú ý khi kết hôn với nam tài tử Joo Sang Wook. Ở tuổi gần 40, cô vẫn rất xinh đẹp và được khán giả chú ý.

Cha Ye Ryun bên ông xã

Cha Ye Ryun hiện tại

Khác với Cha Ye Ryun, Jo An lại có sự nghiệp kém tiếng hơn dù có thể được xem là đàn chị. Cô tham gia nhiều dự án truyền hình, thế nhưng không quá thành công vì phần lớn đều là vai phụ. Năm 2013, cô có cơ hội góp mặt trong phim điện ảnh Blood and Ties do Son Ye Jin đóng chính, thế nhưng không ai nhớ rằng đây chính là cô nàng Yoon Hee của Mười. Sau Blessing of the Sea - bộ phim giúp cô được đề cử Nữ chính xuất sắc tại MBC Drama Awards 2019, Jo An đã ngưng diễn xuất cho đến tận hiện tại.

Jo An có thực lực diễn xuất nhưng không tìm được hào quang

Dù kín tiếng hơn Cha Ye Ryun nhưng mỹ nhân sinh năm 1982 Jo An vẫn xinh đẹp, có cuộc sống thoải mái và hạnh phúc. Cô đã kết hôn cùng ông xã là người ngoài ngành, một chủ tịch công ty về công nghệ thông tin.

Jo An và ông xã

Nhan sắc của cô ở tuổi gần 40

Nguồn ảnh: Naver, Osen