Phim mới của Kim Go Eun được khen nức nở, mới ra mắt mà tỷ suất người xem quá cao

Sau bộ phim Yumi’s Cell không mấy thành công về mặt danh tiếng, Kim Go Eun đã nhanh chóng tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án phim Little Women. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi danh cùng tên của tác giả Louisa May Alcott, trước đó đã từng có phiên bản Mỹ với bối cảnh sát với nguyên tác. Ở phiên bản Hàn, câu chuyện được đưa về thời hiện đại, số nhân vật được lược bớt (từ 4 chị em còn 3) nhưng vẫn xoay quanh hành trình trưởng thành đầy nước mắt, nụ cười và sự ấm áp của những người phụ nữ kiên cường.

Với kịch bản gốc vốn đã quá xuất sắc cộng thêm sự sáng tạo vừa đủ và sự đầu tư chỉn chu về mặt diễn xuất, bối cảnh, hai tập đầu của phim nhận được những phản hồi rất tích cực. Về tỷ suất người xem, ngay tập 1, phim đã cán mốc 6,4% và sau đó là thăng hạng lên 7,7% cho tập 2. Những con số quá sức ấn tượng này giúp phim đứng đầu về rating trong khung giờ trên tất cả các kênh truyền hình cáp.

Trên mạng xã hội, khán giả dành rất nhiều lời khen ngợi cho màn mở đầu ấn tượng của Little Women.

Bình luận của khán giả: - Tôi không chắc mình đã mong đợi điều gì nhưng sau hai tập đầu, tôi đã có câu trả lời cho mình! Ngay từ tiêu đề phim Little Women, tôi đã thấy được sự tinh tế của tác giả. Tôi thực sự không thể chờ đợi thêm để xem câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Một kịch bản thực sự rất thông minh và chúng ta không cần phải đề cập đến việc dàn diễn viên hoàn hảo như thế nào, vì nó là điều hiển nhiên rồi. - 2 tập đầu đã rất hấp dẫn! Nhìn chung nó đang làm rất tốt. - Kim Go Eun là một nữ diễn viên tuyệt vời! Điều làm tôi khó chịu là diễn viên đóng vai em út, cô ấy không khá hơn từ phim Ngôi Trường Xác Sống, Nam Ji Hyun cũng không ổn lắm, nhất là ở phần khẩu hình. Nhưng dù sao đây vẫn là một bộ phim rất ổn, kịch bản sáng tạo nhưng vẫn tôn trọng nguyên tác - Hấp dẫn ngay từ tập đầu tiên. Kịch bản, diễn viên và kỹ thuật quay phim quá tốt! - Ngay hai tập đầu đã có rất nhiều khía cạnh khiến tôi phải kiểu "wow". Nguồn: Asianwiki

Về nội dung hai tập đầu, phim chủ yếu giới thiệu về bối cảnh, xuất thân của ba chị em nhà In Joo (Kim Go Eun). Tuổi thơ bất hạnh, đến khi lớn hơn, cuộc sống cũng chẳng dễ chịu gì, nhất là khi họ có một người mẹ vô tâm. Bà ta đã trộm số tiền mà hai chị em On Joo dành dụm để cho cô út đi du học khiến cuộc sống của In Joo rơi vào khủng hoảng. Cuộc sống của cô được an ủi phần nào khi bên cạnh cô có Hwa Young, người bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ cô mọi lúc mọi nơi. Nhưng nghiệt ngã thay, Hwa Young đã tự sát. Sau khi lo hậu sự cho bạn thân, In Joo vô tình phát hiện trong tủ đồ của Hwa Young có một túi tiền rất lớn cùng lá thư tuyệt mệnh. Cô dù đã chết nhưng vẫn mong In Joo có thể sống thoải mái với các em gái. Cuộc sống của In Joo thay đổi 180 độ từ đây.

Nguồn ảnh: tvN