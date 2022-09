Giấc Mơ Của Mẹ tập 28: Diễm My 9x chính thức mở lòng với Quốc Anh

Sau những cãi vã cuối tập trước, Cường (Ngọc Vàng) trăn trở rất nhiều về mối quan hệ với Hằng ở Giấc Mơ Của Mẹ tập 28 (xem tại ĐÂY). Cả hai vô cùng đau khổ nhưng không thể thẳn thắn với đối phương. Đặc biệt sau đó, vì thương bố vất vả, Cường quyết định đi làm lại cho bố Hằng, đụng mặt người cũ và phát hiện ra cô đang tự dày vò bản thân sau tổn thương.

Sau Cường, đến Minh (Nhan Phúc Vinh) phát hiện ra chuyện bố mình lén đi làm trông xe vào ban đêm. Bình thường tỏ ra không mấy coi trọng bố nhưng thực chất Minh vẫn rất thương bố mình. Anh đã ra chỗ ông Quốc làm, thay ca để cho bố tranh thủ chợp mắt.

Ở một diễn biến khác, Khang (Quốc Anh) nhận ra My (Diễm My 9x) quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình nên mới không muốn mở lòng dù đã hôn anh. Khang tuyên bố mình sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời My bằng cách lập tức dọn đồ bỏ đi. Lúc này, My mới ân hận, cô vội đuổi theo và xin Khang ở lại. Cuối cùng hai người cũng chính thức làm lành và mở lòng.

Bà Thanh (NSND Hồng Vân) vừa đi ăn cùng Tuấn về, vô tình thấy cảnh My và Khang tình cảm trước nhà. Lúc này gia đình lập tức xảy ra mâu thuẫn đỉnh điểm. Bà Thanh và My lớn tiếng với nhau, bà một mực yêu cầu My chia tay Khang nhưng con gái cố chấp không nghe lời. Sau đó, bà cũng nói chuyện riêng với Khang, yêu cầu Khang lập tức dọn ra khỏi nhà.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON