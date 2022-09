Loạt phim Hàn dài tập nhất chỉ dành cho ai kiên nhẫn: Hai mỹ nhân Vườn Sao Băng góp mặt

Trước khi có những bộ phim ngắn tập, chiếu hằng tuần như hiện tại, phim truyền hình Hàn có không ít sản phẩm dài trên 100 tập, được chiếu mỗi ngày xuyên suốt và được đông đảo khán giả đón nhận. Dưới đây là những phim Hàn có số tập nhiều nhất trong một mùa phát sóng.

Như Trên Thiên Đường Và Mặt Đất - 165 tập

Ra mắt vào năm 2017, Heaven and Earth (Như Trên Thiên Đường Và Mặt Đất) tạo nên "cơn sốt" truyền hình với mô-tuýp gia đình đơn giản nhưng sâu sắc. Phim xoay quanh việc nam chính Mu Young (Park Hae Jin) bị mẹ bỏ rơi trước cổng một ngôi nhà, sau đó được cặp vợ chồng chủ nhân nhận nuôi. Tuy được yêu thương và che chở như con ruột nhưng với bản tính nghịch ngợm, Mu Young vẫn tạo ra nhiều rắc rối "dở khóc dở cười".

"Công sinh không bằng công dưỡng" là thông điệp mà phim muốn truyền tải. Trải dài 165 tập, phim mang về rating trung bình lên đến 30% trong suốt 9 tháng trời lên sóng, trở thành "món ngon" không thể thiếu của khán giả Hàn.

Gia Đình Là Số 1 - 167 tập

Với tổng cộng 167 tập cho phần đầu tiên, Gia Đình Là Số 1 có thể được xem là phim hài sitcom "dài hơi" nhất trên màn ảnh Hàn. Kể về những câu chuyện tình huống cười ra nước mắt của đại gia đình "ông nội" Lee Soon Jae, Gia Đình Là Số 1 nổi tiếng khắp châu Á như một hiện tượng.

Sau thành công của phần 1 vào năm 2006, phim cho ra mắt thêm 2 phần nữa và được đón nhận nồng nhiệt. Nếu tính tổng cộng cả series, Gia Đình Là Số 1 đã chiêu đãi khán giả gần 400 tập phim đầy chất lượng.

Ngây Thơ Tuổi 19 - 167 tập

Dường như các bộ phim dài tập nhất Hàn Quốc đều thích chọn mốc 2006-2007 để ra mắt. Trước khi nổi tiếng với Vườn Sao Băng, "nàng Cỏ" Goo Hye Sun đã đóng nữ chính trong Hearts of Nineteen (Ngây Thơ Tuổi 19).

Dự án chiếu trên đài KBS1 suốt 8 tháng này kể về cô gái quê Gook Hwa khăn gói lên Seoul sau khi đính hôn với Soon Goo - con trai một gia đình trung lưu gia giáo. Thế nhưng khi đến Seoul, Gook Hwa nhận tin dữ: chồng sắp cưới của cô gặp tai nạn và qua đời. Thay vì về quê, Gook Hwa quyết định ở lại Seoul để an cư, lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống mới. Phim được xem là thành công lớn về thương mại, đạt mốc tỷ suất cao nhất lên đến 43,2%.

Đáng Yêu Hay Không - 172 tập

Ra mắt vào năm 2007, Likeable or Not (Đáng Yêu Hay Không) từng giữ kỷ lục là phim truyền hình Hàn dài tập nhất. Phim xoay quanh cặp đôi Dan Poong (Han Ji Hye) và Baek Ho (Kim Ji Suk). Baek Ho gặp Dan Poong tại một hội chợ ẩm thực do công ty Dan Poong tổ chức, sau đó yêu cô. Thế nhưng Dan Poong đang hẹn hò Hyun Woo - bạn học trung học cũ của Baek Ho. Trải qua nhiều thăng trầm, cả hai đã có thể đến bên nhau nhưng tiếp tục những rắc rối mới xuất hiện.

Đáng Yêu Hay Không còn sở hữu thành tích tỷ suất cao bậc nhất xứ Hàn, với tập có con số cao nhất lên đến 43,9%.

Tình Yêu Trong Gió - 173 tập

Ra mắt vào năm 2010, Happiness in the Wind - Tình Yêu Trong Gió đã đánh bại Đáng Yêu Hay Không để trở thành phim Hàn dài tập nhất trong một mùa chiếu. 173 tập phim này kể về hành trình chinh phục ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa hàng đầu của Oh Bok, cũng như cách mà cô duy trì cuộc sống tại mảnh đất Seoul khó nhằn.

Có kiểu nhân vật na ná Goo Hye Sun trong Ngây Thơ Tuổi 19, nữ chính của Tình Yêu Trong Gió lại chẳng phải ai xa lạ, mà chính là "nàng Gốm" Kim So Eun - bạn diễn sau này của Goo Hye Sun trong Vườn Sao Băng. Bắt đầu sự nghiệp bằng những series dài trăm tập, cả hai mỹ nhân đều được đền đáp xứng đáng bằng những thành tích rating vang dội.

Nguồn: Soompi