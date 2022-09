Timotheé Chalamet được khen hết lời, nhận tràng pháo tay dài 9 phút cho phim "Bones and All"

Được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ xuất sắc nhất ở Hollywood, Timotheé Chalamet tiếp tục có một phim ghi dấu ấn nữa trong mùa Thu này. Bones and All là bộ phim đánh dấu lần thứ hai “chàng thơ” Timotheé Chalamet hợp tác với đạo diễn Luca Guadagnino. Bộ phim đầu tiên chính là Call My By Your Name vào năm 2017, bộ phim đưa tên tuổi Timotheé Chalamet tỏa sáng.

Khi công chiếu, Call Me By Your Name nhận được vô số giải thưởng và đề cử, trong đó có giải Phim hay nhất và đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Timotheé Chalamet tại lễ trao giải Oscar. 5 năm sau, Bones and All hứa hẹn sẽ lặp lại thành tích ấy khi nó đang là một trong những ứng cử viên đầu tiên cho một số giải thưởng uy tín và danh giá.

Đầu tháng 9 vừa qua, Timotheé Chalamet đã đến Ý để giới thiệu Bones and All trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Venice. Sau khi công chiếu, Bones and All đã nhận được tràng pháo tay kéo dài gần 9 phút từ những người có mặt thưởng thức bộ phim. Từ đầu Liên hoan phim cho đến nay, đây là sự hoan nghênh dài nhất. Trước đó, ngôi sao Cate Blanchett và đạo diễn Todd Field nhận được tràng vỗ tay kéo dài 6 phút sau buổi ra mắt bộ phim Tár.

Bones and All được chuyển thể từ cuốn sách của tác giả Camille DeAngelis. Bộ phim xoay quanh hai nhân vật trẻ tuổi: Maren (Taylor Russell) và Lee (Timotheé Chalamet). Lee là mối tình đầu của Maren. Cả hai sống bên lề xã hội nước Mỹ những năm 80, cùng rong ruổi trên một hành trình dài và kỳ lạ. Chuyến hành trình của cả hai không chỉ có tự do, lãng mạn, sự cô đơn lẩn khuất, mà còn là căng thẳng, kịch tính. Bởi Lee là một chàng trai đẹp mã và… ăn thịt người.

Nữ chính sánh vai cùng Timotheé Chalamet trong Bones and All là Taylor Russell. Cô là một ngôi sao đang lên đúng nghĩa, xuất hiện trong hai phần phim Escape Room ăn khách và đóng vai chính trong Falling Skies, Lost in Space được đánh giá tốt về diễn xuất.

Sau buổi ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Venice, tuy vẫn có một số đánh giá về phim chỉ tốt chứ chưa xuất sắc, nhưng tổng thể Bones and All được khen nhiều. Đây là một số nhận xét từ các nhà phê bình, người làm truyền thông đã xem:

“Bones and All thật cuốn hút, lãng mạn, nhưng cũng rất trần trụi. Nó nằm gọn giữa Call Me By Your Name và Suspiria - hai tác phẩm thành công của đạo diễn Luca Guadagnino.”

“Taylor Russell rất ấn tượng và tương tác giữa cô với Timotheé Chalamet tạo nên một câu chuyện tình yêu cảm động.”

“Bones and All là một bộ phim ma cà rồng cải biên, một câu chuyện tình lãng mạn và một buổi trình diễn thời trang của Timotheé Chalamet. Nhưng phần lớn đó là một sự lan man buồn tẻ.”

“Bones And All - lãng mạn và ăn thịt người, một bộ phim như một bữa tiệc sáng chói mà đau lòng.”

Dù đã được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Quốc tế Venice, nhưng khán giả muốn thưởng thức phim vẫn phải đợi thêm. Bones and All phải đến 23/11 mới phát hành tại Mỹ, những nơi khác trên thế giới hiện chưa có lịch chiếu.

