Abbi Jacobson và D’Arcy Carden đã là bạn bè 15 năm trước khi tham gia loạt phim truyền hình "A League of their Own", vào vai một cặp tình nhân bí mật trong đội bóng chày Rockford Peaches. Nói về những cảnh quay lãng mạn cùng nhau, Carden cho biết có khoảng thời gian hai người gần như hôn nhau mỗi ngày trên phim trường, nhưng họ không ngại ngần gì với việc này. Nguồn: Prime Video