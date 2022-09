"Ngọc trai đen" của SNSD, Yuri lộ cảnh vui vẻ bên "tình mới cực phẩm" Jung Il Woo

Tiếp sóng của “siêu phẩm” Extraordinary Attorney Woo, đài ENA tiếp tục cho ra mắt bộ phim Good Job. Đây là một tác phẩm truyền hình thuộc thể loại điều tra, với 2 nhân vật chính là Eun Seon Woo (Jung Il Woo), một thám tử mang dòng dõi quý tộc và cô nàng sở hữu siêu thị lực Don Se Ra (Yuri).

Được kỳ vọng nhiều khi là bộ phim nối sóng của "Luật sư phi thường" Woo Young Woo, Good Job vừa áp lực khi nhận được nhiều kỳ vọng nhưng cũng có lợi thế khi dễ dàng thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ những tập đầu tiên. Dẫu vậy khi lên sóng, bộ phim vẫn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều.

Jung Il Woo và Yuri hợp tác cùng nhau với 2 tác phẩm liên tiếp: Bossam: Steal the Fate và Good Job

Khởi đầu của Good Job không hề dễ dàng khi khoảng một tháng trước khi phát sóng đầu tiên, đạo diễn bất ngờ bị thay thế, gây ra nhiều tranh cãi. Đạo diễn Kang Min Gu thay thế đạo diễn Ryu Seung Jin, người ban đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo, làm dấy lên nghi vấn xung đột với dàn diễn viên. Đáp lại, đội ngũ sản xuất của giải thích: "Đạo diễn Ryu Seung Jin sẽ thay đổi vị trí của mình để trở thành người sáng tạo và làm việc trên kịch bản để cải thiện chất lượng tổng thể của tác phẩm". Tuy nhiên, sự vắng mặt của Kang Min Gu trong buổi công chiếu với lý do bận chỉnh sửa kịch bản khiến khán giả "bán tín bán nghi".

Giữa những kỳ vọng và lo lắng, tỷ suất tập đầu của Good Job là 2,3%, thấp hơn nhiều so với tác phẩm trước đó là Extraordinary Attorney Woo, nhưng Adamas của tvN và If You Wish Upon Me của đài KBS2 đều ghi nhận mức 2%, vì vậy đây không phải là một con số tồi. Trên hết, tập 4 đã tăng đến 3,2% và đứng đầu danh sách các bộ phim truyền hình từ thứ Tư đến thứ Năm, đánh bại các tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Ji Sung và Ji Chang Wook.

Tuy nhiên, dù tỷ suất lượt xem đang có chiều hướng tăng cao nhưng tác phẩm lại nhận được nhiều đánh giá trái chiều. Vấn đề lớn nhất kịch bản quá vô lý. Bối cảnh được nhận xét là rất trẻ con khi chủ tịch của một tập đoàn lại ăn mặc như thám tử và luật sư lại "lén lút" như một hacker. Mặc dù bẩm sinh đã có siêu thị lực, nhưng nhân vật nữ chính chỉ nổi bật với việc… thích ăn kẹo. Sự phát triển gượng ép cũng khiến khán giả khó chịu.

Tạo hình của Jung Il Woo và Yuri trong Good Job

Tranh cãi về kỹ năng diễn xuất của dàn diễn viên cũng nổ ra. Yuri, người nhận được nhiều đánh giá tích cực về giọng hát và kỹ năng diễn xuất ổn định mặc dù Bossam: Steal the Fate là bộ phim cổ trang đầu tiên, đã khiến khán giả thất vọng với tác phẩm lần này. Jung Il-woo cũng không khá hơn là bao. Nhân vật Eun Seon Woo với những hành vi và giọng điệu cường điệu dường như không phù hợp với anh.

Điểm mạnh của Good Job là đây là tác phẩm duy nhất chủ yếu có yếu tố truyện tranh trong số các bộ phim truyền hình từ thứ Tư đến thứ Năm nên tạo ra một không gian tinh thần thoải mái cho người xem. So với Adamas có cấu trúc câu chuyện phức tạp hay If You Wish Upon Me chiếu sáng cuộc sống của những người bị giới hạn thời gian, nó có không khí dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, danh hiệu "Hạng nhất" trong xếp hạng phim truyền hình thứ Tư - thứ Năm ỳ ạch cũng là điều đáng lo ngại. Cả ba bộ phim đều có tỷ suất nằm trong khoảng 2 - 3%, tình thế có thể bị lật ngược bất cứ lúc nào.

Hiện tại vẫn còn khá sớm để kết luận liệu Good Job có phải một tác phẩm thành công hay không, hãy cùng chờ đợi vào màn thể hiện của Jung Il Woo và Yuri cũng như những diễn biến tiếp theo của bộ phim.