3 món làm động mạch tổn thương, bác sĩ tim mạch chẳng bao giờ động tới

Một bác sĩ tim mạch đã liệt kê những thực phẩm ông từ chối ăn – và những thực phẩm ông ưu tiên để giữ cho trái tim luôn ở trạng thái tốt nhất. Bác sĩ Francesco Lo Monaco là bác sĩ tim mạch dự phòng và là người sáng lập Phòng khám The National Heart Clinic trên phố Harley Street, London, Anh.

Ông cũng là tác giả của cuốn Heart Saviour, một cuốn sách mới được viết nhằm cho thấy những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn có thể tạo ra sự khác biệt mang tính thay đổi cuộc đời đối với sức khỏe và tuổi thọ. Bác sĩ Lo Monaco cho biết: “Bệnh tim thường có thể phòng ngừa được, nhưng quá nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm khi có vấn đề xảy ra.”

“Mỗi tuần tôi đều gặp những bệnh nhân ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng những thực phẩm họ ăn hằng ngày đang làm tổn hại đến động mạch của họ.”

Thịt chế biến sẵn và quá nhiều thịt đỏ ‘nhiều mỡ’

Thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt nguội chứa rất nhiều muối – làm tăng huyết áp – và chất béo bão hòa – làm tăng mức lipoprotein mật độ thấp (LDL), hay còn gọi là cholesterol “xấu”. Cả hai yếu tố này đều liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch. Trong khi đó, việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ trong chế độ ăn, đặc biệt là các phần nhiều mỡ, cũng có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bác sĩ Lo Monaco cho biết: “Tôi nói với bệnh nhân rằng thịt đỏ nên chỉ ăn thỉnh thoảng chứ không phải hằng ngày, và chất lượng thịt rất quan trọng. Hãy chọn phần thịt nạc và thực sự cố gắng hạn chế mọi loại thịt chế biến trong chế độ ăn của bạn, vì có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy chúng gây hại, và thay thế nguồn protein bằng trứng, cá và các loại hạt.”

Các bữa ăn chế biến sẵn và đồ ăn vặt công nghiệp

Thực phẩm tiện lợi có thể chứa nhiều natri, chất béo bão hòa và thịt chế biến sẵn – tất cả đều không tốt cho sức khỏe tim mạch. Bác sĩ Lo Monaco nói: “Chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh cần thời gian và với những người bận rộn, điều này có thể khó khăn. Đó là thực tế, không phải cái cớ.”

“Mặc dù vậy, tôi tin rằng hầu hết mọi người có thể thực hiện những cải thiện đáng kể trong chế độ ăn uống để giảm mạnh nguy cơ tim mạch bằng cách cố gắng ăn uống lành mạnh trong phần lớn thời gian. Hãy nhìn vào danh sách thành phần của bất kỳ bữa ăn chế biến sẵn hoặc đồ ăn vặt nào; nếu danh sách dài và có những thứ bạn không thể phát âm được, hãy đặt nó trở lại kệ hàng.”

Đồ uống nhiều đường

Quá nhiều đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bác sĩ Lo Monaco cho biết lượng đường trong đồ uống thường dễ bị bỏ quên. Ông nói: “Chúng ta thường chú ý đến lượng calo trong thực phẩm nhưng lại quên mất lượng calo từ đồ uống. Các loại đồ uống có thêm đường nên được loại bỏ hoàn toàn.”

Ăn gì để có trái tim khỏe mạnh?

Bác sĩ Lo Monaco cho biết: “Chế độ ăn Địa Trung Hải là chế độ ăn mà tôi ăn từ nhỏ ở Sicily (Ý) và đây là chế độ tôi luôn khuyến nghị cho bệnh nhân. Nó ưu tiên thực phẩm nguyên chất và chất béo lành mạnh, không đồng nghĩa với việc phải kiêng khem nghiêm ngặt nên rất dễ duy trì.”

“Hãy sử dụng các loại rau như cà chua, rau lá xanh, hành và cà rốt làm nền tảng cho mọi bữa ăn. Mục tiêu là ăn nhiều khẩu phần mỗi ngày và đa dạng. Thưởng thức trái cây tươi như các loại quả mọng, trái cây họ cam quýt và trái cây có hạt cứng mỗi ngày. Các loại đậu như đậu lăng, đậu gà và đậu trắng là nguồn chất xơ và protein tuyệt vời. Chất béo lành mạnh là yếu tố then chốt, trong đó dầu ô liu nguyên chất là nguồn chất béo chính trong chế độ ăn Địa Trung Hải.”

“Một nắm các loại hạt như hạnh nhân hoặc hạt hướng dương nên được tiêu thụ hằng ngày, dù chúng có hàm lượng calo cao. Quả bơ và quả ô liu cũng cung cấp thêm chất béo lành mạnh. Nguồn protein tuyệt vời bao gồm cá giàu omega-3, đặc biệt là cá hồi và cá mòi, cùng với thịt gia cầm thay vì thịt đỏ. Trứng cũng rất tốt, và không phải là ‘thủ phạm cholesterol’ như chúng ta từng nghĩ.”

“Để tăng hương vị cho món ăn, hãy sử dụng các loại thảo mộc và gia vị như tỏi, húng quế và oregano thay cho muối, vì chúng còn cung cấp tác dụng chống oxy hóa. Điều quan trọng cần nhớ là bạn không cần thay đổi mọi thứ chỉ sau một đêm. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ và thực hiện các thay đổi dần dần như một cách tiếp cận lâu dài để ưu tiên sức khỏe tim mạch của bạn.”