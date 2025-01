3 loại thực phẩm là “cứu cánh” sau khi ăn quá nhiều đồ dầu mỡ ngày Tết, trà xanh KHÔNG có trong danh sách

Nhiều người có thói quen uống trà sau khi ăn nhiều đồ dầu mỡ để thanh lọc cơ thể, giúp tiêu hóa tốt hơn và tránh tăng cân. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ về An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng học Lưu Thiếu Vi (Thượng Hải, Trung Quốc), thực tế trà xanh không có khả năng “cạo dầu” như mọi người vẫn nghĩ.

“Thành phần chính của trà là nước, không có tác dụng phân hủy chất béo hay thúc đẩy quá trình bài tiết chất béo khỏi cơ thể. Caffeine trong trà có thể khiến một số người cảm thấy đói nhanh hơn do kích thích hệ tiêu hóa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chất béo đã bị đào thải. Tất nhiên, uống trà có tác dụng tích cực và là lựa chọn tuyệt vời hơn rất nhiều so với đồ uống có đường, đồ uống có cồn phổ biến vào ngày Tết. Tuy nhiên không nên uống quá nhiều, uống trà pha quá đặc, quá nóng trên 60 độ C hay uống khi đói” - ông nói.

Ảnh minh họa

Thay vì uống trà, bạn nên lựa chọn những thực phẩm có khả năng hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn sau khi ăn nhiều dầu mỡ dịp Tết. Dưới đây là 3 thực phẩm được Tiến sĩ Lưu khuyên dùng:

Rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ không có khả năng phân hủy chất béo, nhưng nó giúp kích thích nhu động ruột, giảm tốc độ hấp thu chất béo và carbohydrate. Một số loại rau như rau mùi, cần tây, nấm, bắp, yến mạch, lê, táo gai… có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn sau khi ăn nhiều đồ dầu mỡ. Tuy nhiên, ông nhắc nhở không nên lạm dụng quá nhiều chất xơ, đặc biệt với những người bị viêm loét dạ dày, vì có thể gây đầy bụng và rối loạn tiêu hóa.

Ngũ cốc nguyên hạt

Thay vì ăn cơm trắng hay bánh mì làm từ bột mì tinh chế, bạn nên bổ sung các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, đậu lăng, hạt quinoa… Đây là những thực phẩm giàu chất xơ, giúp giảm tốc độ hấp thu chất béo, đồng thời cung cấp nhiều vitamin nhóm B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Việc kết hợp ngũ cốc nguyên hạt vào bữa ăn sau khi ăn nhiều đồ dầu mỡ giúp giảm cảm giác nặng bụng và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn.

Thực phẩm ít chế biến, thanh đạm

Ảnh minh họa

Sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ ngày Tết, bạn nên ưu tiên thực phẩm chế biến đơn giản như hấp, luộc thay vì các món chiên, xào hay tẩm ướp nhiều gia vị. Các món ăn thanh đạm không chỉ giúp cơ thể dễ tiêu hóa mà còn giảm lượng muối, đường và dầu không cần thiết. Việc ăn thực phẩm nhẹ nhàng sẽ giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa, tránh tình trạng đầy hơi, khó tiêu cũng như trung hòa lại lượng dầu mỡ, chất béo hấp thụ tổng thể.

Tiến sĩ Lưu nói thêm: “Thay vì cố gắng tìm cách loại bỏ dầu mỡ sau khi đã ăn quá nhiều thực phẩm béo, cách tốt nhất là kiểm soát từ đầu, hạn chế ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ. Nếu lỡ ăn nhiều, hãy điều chỉnh lại chế độ ăn sau đó khắt khe hơn, tận dụng các thực phẩm nói trên. Đặc biệt là vẫn phải kết hợp với duy trì vận động hợp lý để tiêu hao năng lượng dư thừa, tránh tích tụ mỡ trong cơ thể”.

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor