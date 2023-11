3 loại quả vị chua chát lại là “thuốc” chống ung thư, hạ đường huyết tự nhiên: Ở Việt Nam mọc hoang rất nhiều

Ung thư và tiểu đường chính là những kẻ giết người thầm lặng nguy hiểm nhất trên thế giới. Tuy nhiên, có nhiều cách để giúp giảm nguy cơ mắc 2 căn bệnh này một cách tự nhiên - và một trong những cách đó là tiêu thụ các loại trái cây dưới đây:

1. Táo mèo

Táo mèo là loại quả “đặc sản” có nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Loại quả này có hình cầu hoặc hình trứng với đường kính khoảng từ 2 – 3cm. Vì có vị chua và chát nhưng vẫn rất thanh dịu nên táo mèo còn được coi món ăn vặt quen thuộc của nhiều người. Không chỉ vậy, loại quả này còn được xem là vị thuốc quý của vùng Tây Bắc với những lợi ích nổi bật như ngăn ngừa ung thư và hạ đường huyết hiệu quả.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại quả này khi ăn tươi sẽ có tác dụng làm giảm đáng kể bệnh ung thư. Theo đó, các hợp chất phenolic cùng với các thành phần khác của các chất chuyển hóa thứ cấp trong táo mèo hoạt động như một nguồn chất chống oxy hóa nổi bật, giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, các hợp chất tự nhiên chiết xuất từ quả táo mèo chứa polyphenol, đặc biệt là các alkaloid và flavonoid có đặc tính chống tăng đường huyết và chống tăng lipid máu nên loại quả này cũng được xem là “thần dược” cho những người có đường huyết cao.

2. Me rừng

Me rừng còn có tên gọi khác là chùm ruột núi, là thứ quả mọc dại phổ biến tại vùng rừng núi Tây Bắc nước ta. Loại quả này có dạng hình cầu màu xanh vàng nhạt, vị chua và đắng nhẹ, thường được dùng để chế biến món ăn vặt vô cùng hấp dẫn. Không chỉ là món ăn thơm ngon, me rừng còn được ví như “kim cương xanh” của núi rừng với nguồn dinh dưỡng dồi dào, có lợi cho sức khỏe.

Theo các nghiên cứu, me rừng vừa có hàm lượng vitamin C dồi dào, vừa có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong làng hoa quả. Đây là 2 chất có khả năng chống ung thư mạnh mẽ nên me rừng còn được một nghiên cứu trên Tạp chí Phòng chống Ung thư Châu Âu đã gọi là "loại quả mọng thần kỳ để điều trị và ngăn ngừa ung thư".

Ngoài ra, chất xơ dồi dào trong me rừng cũng có tác dụng làm chậm tốc độ hấp thụ đường của cơ thể. Điều này có thể giúp kiểm soát hiệu quả lượng đường trong máu.

Với những công dụng tuyệt vời này, me rừng được xem là loại dược liệu quý cho mọi nhà.

3. Quả mơ

Trái mơ là loại quả khá phổ biến tại Việt Nam do có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại quả này thường có kích thước nhỏ, màu vàng khi chín, vị chua, hơi chát, có một hạt cứng ở giữa.

Cùng giống như hầu hết các loại trái cây, quả mơ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Theo đó, trung bình trong mỗi 100g mơ tươi (khoảng 2 quả mơ) có chứa: 9g đường; 2g chất xơ; 0,4g chất béo; 1,4g chất đạm; 0,4mg sắt; 12%Vitamin A; 8% Vitamin E; 12% Vitamin C. Ngoài ra trong thịt của quả mơ có tới 2,5% là các axit amin, chủ yếu là: axit xirtric, axit tatric, chính là các chất đã được chiết xuất ra để tác dụng kháng vi trùng lao Mycobacterium tuberculosis.

Với hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời nêu trên, quả mơ mang đến rất nhiều công dụng vàng cho cơ thể:

Với những người đang mắc bệnh tiểu đường, muốn cải thiện lượng đường trong máu thì nên ăn các loại trái cây có chỉ số đường huyết (GI) từ 55 trở xuống. Vì vậy quả mơ là sự lựa chọn phù hợp cho những người bị bệnh tiểu đường.

Theo đó, loại quả này có chỉ số GI rất thấp là 30. Không những thế, hàm lượng calo và carbohydrate trong loại quả này cũng rất thấp nên rất tốt cho người bị mắc bệnh tiểu đường. Hàm lượng chất xơ cao sẽ hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu vô cùng hiệu quả.

Cũng giống như me rừng và táo mèo, quả mơ cũng là loại quả có công dụng chống ung thư hiệu quả. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong quả mơ có chứa carotenoid và các hợp chất chống oxy hóa khác có tác dụng ngăn chặn gốc tự do tổn thương xâm nhập vào cơ thể và phá hủy mọi tế bào ung thư. Do đó, hãy thêm loại quả này vào thực đơn để gia đình khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

(Tổng hợp)