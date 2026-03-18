3 kiểu nhân viên có nhiều cơ hội thăng tiến nhất nơi công sở: Chỉ cần sở hữu 1 đặc điểm đã rất đáng quý

Cách đây không lâu, một cư dân mạng Trung Quốc gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện về công việc của mình. Cô và một đồng nghiệp cùng gia nhập công ty vào cùng thời điểm. Trong suốt thời gian làm việc, cô luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất, thậm chí nhiều cuối tuần vẫn mang việc về nhà hoàn thành.

Ngược lại, người đồng nghiệp kia lại làm việc theo nhịp độ hoàn toàn khác: đến đúng giờ, về đúng giờ và hiếm khi chủ động nhận thêm nhiệm vụ ngoài phần việc được giao. Thế nhưng khi danh sách thăng chức cuối năm được công bố, người đồng nghiệp ấy lại được bổ nhiệm làm giám sát, còn cô vẫn ở vị trí cũ.

“Chẳng lẽ chỉ vì anh ấy nói chuyện khéo léo sao?”, cô đặt câu hỏi.

Dưới bài đăng, nhiều bình luận cho rằng trong môi trường công sở, vấn đề không nằm ở việc ai vất vả hơn mà là ai làm đúng việc hơn. Thực tế cho thấy, những người được thăng tiến nhanh không nhất thiết là người làm việc nhiều giờ nhất hay thông minh nhất, nhưng họ thường có một số đặc điểm chung.

Người luôn suy nghĩ xa

Ảnh minh hoạ

Một công ty từng tuyển hai thực tập sinh và giao cho họ cùng một nhiệm vụ: tiến hành nghiên cứu thị trường.

Thực tập sinh thứ nhất dành cả ngày đi thu thập dữ liệu. Cuối ngày, anh mang về một chồng tài liệu đặt lên bàn sếp và nói: “Thưa sếp, toàn bộ dữ liệu sếp yêu cầu đều ở đây”.

Trong khi đó, thực tập sinh thứ hai trở về muộn hơn. Ngoài tài liệu, anh còn mang theo một bản phân tích viết tay. Anh cho biết mình đã so sánh giá của các sản phẩm tương tự trên thị trường và nhận thấy giá của công ty đang cao hơn mặt bằng chung, vì vậy đề xuất điều chỉnh để tăng sức cạnh tranh. Kết quả cuối cùng không khó đoán: người thứ hai được giữ lại.

Không ít người cho rằng chỉ nên làm đúng những gì mình được giao, làm thêm bất cứ điều gì khác đều là “thiệt thòi”. Tuy nhiên, chính những bước đi tưởng chừng không cần thiết đó lại tạo ra khoảng cách rõ rệt giữa các nhân viên.

Khi nhìn công việc từ góc độ của người quản lý, điều họ quan tâm không phải là bạn làm thêm bao nhiêu giờ, mà là bạn đã giải quyết được vấn đề gì cho tổ chức. Trong môi trường làm việc, những người có khả năng suy nghĩ xa hơn một bước thường dễ nắm bắt cơ hội hơn.

Người dám gánh vác trách nhiệm

Một yếu tố khác giúp nhiều nhân viên nhanh chóng được chú ý là khả năng đứng ra giải quyết vấn đề khi khó khăn xảy ra.

Ảnh minh hoạ

Cô gái họ Lý làm trong bộ phận vận hành của một công ty tổ chức sự kiện. Trong một chương trình lớn, sự cố về vật tư bất ngờ xảy ra vào phút chót khiến cả nhóm rơi vào tình trạng hoang mang.

Trong lúc nhiều người lo lắng và tranh cãi xem ai chịu trách nhiệm, cô không mất thời gian đổ lỗi. Thay vào đó, cô lập tức liên hệ với các nhà cung cấp khác, điều phối hậu cần và tìm cách thay thế vật tư cần thiết. Chỉ một giờ trước khi sự kiện bắt đầu, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ.

Sau sự kiện, khi người quản lý hỏi cô lúc đó nghĩ gì, cô chỉ trả lời đơn giản: “Nếu chương trình thất bại thì toàn bộ công sức của cả nhóm sẽ trở nên vô ích”. Không lâu sau, cô trở thành trưởng bộ phận trẻ nhất của công ty.

Thực tế cho thấy, những người có khả năng giải quyết vấn đề không phải là người không mệt mỏi hay không sợ hãi, mà là người không lùi bước khi cần phải đứng lên. Họ coi khó khăn của công ty như khó khăn của chính mình và xem mục tiêu của tập thể là mục tiêu cá nhân. Vì vậy, lãnh đạo thường sẵn sàng giao cho họ những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Người có một năng lực riêng

Ảnh minh hoạ

Trong môi trường công sở, nhiều người lo lắng vì mình ít được chú ý. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng hơn là: bạn có điều gì khiến mình trở nên khác biệt?

Câu chuyện của một công nhân làm việc tại một nhà máy hơn 20 năm là ví dụ điển hình. Dù chỉ học hết cấp hai, anh lại là người có mức lương cao nhất trong toàn nhà máy.

Lý do rất đơn giản: khi những chiếc máy nhập khẩu gặp trục trặc, chỉ mình anh có thể sửa được. Trong khi người khác phải đọc hướng dẫn kỹ thuật hàng giờ, anh chỉ cần nghe âm thanh vận hành là có thể nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Khi được hỏi bí quyết, anh nói: “Không có bí quyết gì cả. Tôi chỉ dành nhiều thời gian nghiên cứu những cỗ máy này”.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng suốt hai thập kỷ, trong khi nhiều người nghỉ việc hoặc chuyển ngành, anh vẫn kiên trì tìm hiểu và hoàn thiện kỹ năng của mình. Theo thời gian, điều đó trở thành một năng lực gần như không thể thay thế.

Trong công việc cũng vậy. Nếu ai cũng có thể làm điều bạn đang làm, cơ hội thăng tiến sẽ rất hạn chế. Ngược lại, những người phát triển được một chuyên môn rõ ràng dù là kỹ thuật, quản lý, phân tích hay khả năng kết nối thường dễ dàng được tin tưởng và trao thêm trách nhiệm.

Nói cách khác, con đường thăng tiến trong công việc không chỉ phụ thuộc vào sự chăm chỉ, mà còn nằm ở khả năng suy nghĩ xa hơn, dám chịu trách nhiệm và xây dựng giá trị riêng của bản thân.