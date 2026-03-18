Sao phải chờ đến kỳ nghỉ dưỡng khi bạn có thể sở hữu “resort” tại gia?

Chia sẻ tại diễn đàn của CBRE, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt – Giám đốc cấp cao Bộ phận Nhà ở của CBRE Vietnam, nhận định một trong hai trụ cột định hình thị trường nhà ở năm 2026 là Green Living – bất động sản xanh, nâng cao chất lượng sống. Trong bối cảnh đó, các khu đô thị sinh thái lân cận TPHCM, nơi vẫn duy trì được mật độ xây dựng thấp và nhiều khoảng xanh, đang dần trở thành lựa chọn của cư dân đô thị.

Tại khu vực phía Tây TP.HCM, xu hướng này thể hiện rõ nét trong các đại đô thị được quy hoạch theo hướng tích hợp, ưu tiên không gian xanh và trải nghiệm sống. Trong đó, phân khu cao tầng Solaria Rise - Waterpoint là một trong những dự án phát triển theo định hướng này, với gần 700 sản phẩm được thiết kế theo phong cách "resort living".

Liệu trình "detox" đa giác quan đắt giá tại Solaria Rise

Nếu chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày được xem là cách "sạc pin" cho cơ thể và tâm trí, thì tại Solaria Rise, cảm giác đó có thể trở thành một phần của nhịp sống thường nhật. Không gian sống tại đây được thiết kế như hành trình "detox" trọn vẹn cho thân – tâm – trí, giúp cư dân tái tạo năng lượng trong từng giác quan.

Không gian sống tại Solaria Rise được bao bọc bởi cây xanh và mặt nước.

Hành trình ấy bắt đầu từ nhu cầu rất cơ bản: Hít thở và ngắm nhìn. Nép mình bên dòng Vàm Cỏ Đông, căn hộ Solaria Rise được thiết kế theo hướng mở, đón trọn luồng gió sông trong lành. Đồng thời, dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn EDGE Green Building Standard, giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên và khả năng đối lưu không khí trong từng mét vuông không gian. Mỗi ngày, cư dân có thể thực hành "liệu pháp" digital detox – tạm gác lại smartphone, dành thời gian cho những khoảng thở để tâm trí tìm lại sự cân bằng.

Đặc biệt, sống tại đại đô thị bên sông 355ha rộng lớn, cư dân dễ dàng cảm nhận tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng nước khẽ róc rách, tiếng chim hòa theo gió sông hay côn trùng rả rích trong đêm. "Liệu pháp âm thanh" tự nhiên này đủ để làm dịu tâm trí và trả lại cơ thể trạng thái thư giãn vốn có.

Hoạt động thể chất nằm trong liệu trình "detox" mỗi ngày của cư dân.

Solaria Rise cũng khuyến khích cư dân "detox" cơ thể bằng cách vận động mỗi ngày. Ngày mới của cư dân có thể bắt đầu bằng vài vòng chạy bộ ven sông, buổi yoga ở vườn hoa công viên hay đơn giản là dạo bước giữa mảng xanh rộng mở. Mỗi cuối tuần, hành trình đạp xe xuyên đại đô thị hoặc đắm mình trong làn nước mát giúp cơ thể thả lỏng, đồng thời mang lại cảm giác cân bằng cho sức khỏe tinh thần.

Sự gắn kết – giá trị sống đắt giá của Solaria Rise.

Khía cạnh quan trọng khác của hành trình "detox" tại Solaria Rise nằm ở sự gắn kết. Mỗi buổi chiều, trẻ nhỏ thỏa thích vui chơi ở khu cát, hồ bơi trong lúc cha mẹ thư thái trò chuyện ở quán cà phê kế cận; ông bà cùng bạn bè lão niên thong thả dạo bộ giữa thiên nhiên xanh mát. Ngày nghỉ, cả nhà quây quần tổ chức picnic hoặc BBQ để tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.

Còn với người trẻ độc thân, đôi khi "liệu pháp" quý giá nhất lại đến từ những khoảng lặng riêng tư. Đó có thể là buổi chiều ngồi ở ban công căn hộ, nhâm nhi tách trà và tận hưởng sự tĩnh tại hiếm hoi giữa nhịp sống bận rộn.

Từng góc nhỏ tại Solaria Rise được thiết kế có chủ đích để khuyến khích những tương tác đời thường ấm cúng. Ở đó, mỗi người được kết nối sâu hơn với chính mình, đồng thời nuôi dưỡng sự gắn kết với gia đình và cộng đồng – giá trị cốt lõi làm nên một không gian sống cân bằng và bền vững.

Định hình chuẩn sống căn hộ "resort living

Mô hình căn hộ mang phong cách resort không còn quá xa vời khi Solaria Rise được giới thiệu với mức giá từ 1,39 tỷ đồng/căn.

Đặc biệt, Solaria Rise đang triển khai chương trình "Mua chung ưu đãi phi mã" áp dụng mức chiết khấu lên đến 3%, khi số lượng giao dịch tại sự kiện mở bán đạt từ 6 sản phẩm trở lên. Cộng hưởng với đó là ưu đãi từ chương trình khách hàng thân thiết "Nam Long Club" (áp dụng cho khách hàng từng sở hữu BĐS của Nam Long) với mức chiết khấu lên đến 2% (tùy hạng thẻ), tạo nên "đòn bẩy kép" về tài chính cho người mua.

Sở hữu Solaria Rise giúp người mua bắt nhịp tối ưu biên độ tăng giá trong tương lai.

Đáng chú ý, dự án nằm liền kề nút giao cao tốc TP.HCM – Trung Lương và mặt tiền tỉnh lộ 830, kết nối trực tiếp về TPHCM chỉ trong khoảng 40 phút. Trong bối cảnh loạt dự án hạ tầng khu Tây TPHCM đang từng bước hoàn thiện, vị trí vừa đảm bảo khả năng kết nối, vừa giữ được không gian sống sinh thái hiếm có như Solaria Rise có dư địa tăng giá rõ rệt.

Trong bối cảnh người mua ngày càng đề cao chất lượng sống và sức khỏe tinh thần, việc sở hữu Solaria Rise không chỉ để tích sản cho tương lai, mà còn là khoản đầu tư xứng đáng cho lối sống cân bằng và tốt cho sức khỏe.

